31 Ağustos 2021, Salı
Emeklilik müjdesi! SGK'dan yazı alana 6 yıl erken emeklilik fırsatı! 18 taksit ve 36 ay ödeme...
Emekli olmak isteyenleri yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Erken emeklilik fırsatı geliyor. Düzenleme kabul edilirse 6 yıl erken emekli olma imkanı sağlanacak. Başvuru yapmak için harekete geçmek gerekiyor. Ancak SGK'dan yazı alma şartı listenin başında bulunuyor. Toplu parası olmayanlarda bu imkandan kolayca yararlanabilecek. Kamu bankaları da bu süreçte vatandaşların yanında yer alıyor. İşte, konuyla ilgili son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 31.08.2021 16:14 Güncelleme Tarihi: 31.08.2021 16:14
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