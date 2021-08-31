31 Ağustos 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Emeklilik müjdesi! SGK'dan yazı alana 6 yıl erken emeklilik fırsatı! 18 taksit ve 36 ay ödeme...

Emeklilik müjdesi! SGK'dan yazı alana 6 yıl erken emeklilik fırsatı! 18 taksit ve 36 ay ödeme...

Emekli olmak isteyenleri yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Erken emeklilik fırsatı geliyor. Düzenleme kabul edilirse 6 yıl erken emekli olma imkanı sağlanacak. Başvuru yapmak için harekete geçmek gerekiyor. Ancak SGK'dan yazı alma şartı listenin başında bulunuyor. Toplu parası olmayanlarda bu imkandan kolayca yararlanabilecek. Kamu bankaları da bu süreçte vatandaşların yanında yer alıyor. İşte, konuyla ilgili son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 31.08.2021 16:14 Güncelleme Tarihi: 31.08.2021 16:14
  • 1
  • 10
Emeklilik müjdesi! SGK’dan yazı alana 6 yıl erken emeklilik fırsatı! 18 taksit ve 36 ay ödeme...

Emeklilik müjdesi... SGK'dan yazı alana 6 yıl erken emeklilik fırsatı. 18 taksit ve 36 ay ödeme ile kolaylıkla emekli olunabilecek. Başvuru süresi 1 ay uzatılan yapılandırma kapsamında toplu parası olmayanlara emeklilik imkanı sağlanacak. Kamu bankaları kredi kullanmak isteyen vatandaşlara fırsat sunuyor. Kredi çekenler borçlanma yapıp ya da borçlarını kapatarak emekli olabiliyor. Diğer yandan peşin ödeme yapanlar borcun yüzde 90'ınıdan kurtulabilecek. İşte, yapılandırmanın detayları haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Emeklilik müjdesi! SGK’dan yazı alana 6 yıl erken emeklilik fırsatı! 18 taksit ve 36 ay ödeme...

Başvuru süresi bir ay uzatılan yapılandırma kapsamında toplu parası olmayanlar için emeklilik yolu da açıldı. Kamu bankalarından kredi alanlar borçlanma yapıp ya da borcunu ödeyip emekli olabiliyor.

  • 3
  • 10
Emeklilik müjdesi! SGK’dan yazı alana 6 yıl erken emeklilik fırsatı! 18 taksit ve 36 ay ödeme...

Milyonlarca vatandaşın başvurduğu yapılandırma için süre 1 ay uzatıldı. Yapılandırma kapsamında devlete olan tüm vergi ve prim borçlarının faizleri silinirken ana paraya enflasyon farkı ekleniyor. Peşin ödeyenler bu farkın yüzde 90'ından da kurtuluyor. Ayrıca taksit ile ödemek isteyenlere 18 taksit ve 36 ay ödeme imkanı da sunuluyor.

  • 4
  • 10
Emeklilik müjdesi! SGK’dan yazı alana 6 yıl erken emeklilik fırsatı! 18 taksit ve 36 ay ödeme...

Yapılandırma kapsamında SGK'ya borcu olduğu için emekli olamayan ya da toplu para bulamadığından borçlanma yapamayanlar için de imkan getirildi. Bu sigortalılar kamu bankalarından kredi çekerek borçlarını kapatabilecek ve taksitler yeni bağlanacak emekli maaşlarından kesilecek.

  • 5
  • 10
Emeklilik müjdesi! SGK’dan yazı alana 6 yıl erken emeklilik fırsatı! 18 taksit ve 36 ay ödeme...

Geçmiş Bağ- Kur günlerini ihya ederek satın alacaklar bu sayede günlerini tamamlayıp emekli olabilecek. Üstelik parayı kamu bankalarından alacakları kredi ile ödeyecekler. Kredinin kapsamına doğum ya da askerlik borçlanması ile emekli olabilecek kişiler de eklendi.