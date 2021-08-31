Bankalarda yeni dönem! İhtiyaç kredilerine sınırlama kapıda! Vade sınırı 36 aya kadar...

Bankalarda yeni dönem. İhtiyaç kredilerine sınırlama kapıda. Vade sınırı 36 ay olarak devam edecek. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, geçtiğimiz günde ihtiyaç kredilerinin sınırlandırılması hususunda açıklamalarda bulundu. Son gelen habere göre, ihtiyaç kredisinin sınırlandırılması için harekete geçildi. Aylık gelire göre, vatandaşın çekeceği kredi miktarına limit getirilmesi gündemde. Vadeler ise 36 ay olarak kalacak. Sınırlandırmada maaşın esas olarak alınması gündeme geliyor. İşte, konula ilgili detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...