31 Ağustos 2021, Salı
Bankalarda yeni dönem! İhtiyaç kredilerine sınırlama kapıda! Vade sınırı 36 aya kadar...
Kredi çekmek isteyenleri yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Son dönemde ihtiyaç kredi çekiminde yaşanan artış sonrasında yeni düzenlemenin adımları atılmaya hazırlanılıyor. Aylık gelire göre, vatandaşın çekeceği kredi miktarına limit getirilmesi gündemde. Vadeler ise 36 ay olarak kalacak. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamanın detayları netleşmeye başladı. İşte, son dakika gelişmeleri haberimizde...
Giriş Tarihi: 31.08.2021 12:11 Güncelleme Tarihi: 31.08.2021 12:11
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