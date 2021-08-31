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Bankalarda yeni dönem! İhtiyaç kredilerine sınırlama kapıda! Vade sınırı 36 aya kadar...

Kredi çekmek isteyenleri yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Son dönemde ihtiyaç kredi çekiminde yaşanan artış sonrasında yeni düzenlemenin adımları atılmaya hazırlanılıyor. Aylık gelire göre, vatandaşın çekeceği kredi miktarına limit getirilmesi gündemde. Vadeler ise 36 ay olarak kalacak. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamanın detayları netleşmeye başladı. İşte, son dakika gelişmeleri haberimizde...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.08.2021 12:11 Güncelleme Tarihi: 31.08.2021 12:11
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Bankalarda yeni dönem! İhtiyaç kredilerine sınırlama kapıda! Vade sınırı 36 aya kadar...

Bankalarda yeni dönem. İhtiyaç kredilerine sınırlama kapıda. Vade sınırı 36 ay olarak devam edecek. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, geçtiğimiz günde ihtiyaç kredilerinin sınırlandırılması hususunda açıklamalarda bulundu. Son gelen habere göre, ihtiyaç kredisinin sınırlandırılması için harekete geçildi. Aylık gelire göre, vatandaşın çekeceği kredi miktarına limit getirilmesi gündemde. Vadeler ise 36 ay olarak kalacak. Sınırlandırmada maaşın esas olarak alınması gündeme geliyor. İşte, konula ilgili detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bankalarda yeni dönem! İhtiyaç kredilerine sınırlama kapıda! Vade sınırı 36 aya kadar...

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın bireysel kredilerin sınırlandırılacağına dair açıklamalarının detayları netleşmeye başladı. Son dönemde artan bireysel krediler için Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye Bankalar Birliği ve Katılım Bankaları Birliği çalışma yapıyor.

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Bankalarda yeni dönem! İhtiyaç kredilerine sınırlama kapıda! Vade sınırı 36 aya kadar...

Önümüzdeki hafta sonuna kadar çalışma netleşecek. Bireysel kredilere, kredi kartlarındaki gibi gelire göre limit getirilmesi formülü gündemde.

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Bankalarda yeni dönem! İhtiyaç kredilerine sınırlama kapıda! Vade sınırı 36 aya kadar...

KARTTA 4 KAT SINIRI VAR

Kredi kartı kullanıcıları için bankalar limit belirliyor. İlk defa kredi kartı sahibi olacakların birinci yıl limiti aylık belgeli gelirlerinin en fazla 2 katı oranında oluyor. Takip eden yıllarda ve daha önce kredi kartı sahibi olan kişiler aylık net belgeli gelirlerinin en fazla 4 katı limite sahip olabiliyor.

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Bankalarda yeni dönem! İhtiyaç kredilerine sınırlama kapıda! Vade sınırı 36 aya kadar...

İhtiyaç kredilerinde ise böyle bir durum söz konusu değil... Ekonomi yönetimi, ihtiyaç kredilerinde de benzer bir formülü uygulamayı planlıyor. Buna göre, ihtiyaç kredileri aylık gelirin belli bir kat üzerinde verilebilecek.