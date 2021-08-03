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Haberler Galeri Sıfır araba fiyatları tepetaklak! Markalar son dakika güncelledi! 160.000 TL'ye kadar Fiat, Toyota, Opel, Renault fiyatları...

Sıfır araba fiyatları tepetaklak! Markalar son dakika güncelledi! 160.000 TL'ye kadar Fiat, Toyota, Opel, Renault fiyatları...

Kısıtlamaların kalkması ve yaz aylarının yaşanması sonrasında araba fiyatlarında düşüşlerin yaşanması bekleniyordu. Bu süreçte araba sahibi olmak isteyenler galerilerin yolunu tutuyor. Ancak sıfır ve ikinci el araba fiyatlarında beklenen düşüş yaşanmadı. Bu süreçte markalar kampanyalar düzenledi. Sıfır araba fiyatları cep yakarken, güncel listeleri sizler için haberimizde derledik. İşte, 160.000 TL'ye kadar Fiat, Toyota, Opel, Renault fiyatları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.08.2021 20:00 Güncelleme Tarihi: 03.08.2021 20:00
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Sıfır araba fiyatları tepetaklak! Markalar son dakika güncelledi! 160.000 TL'ye kadar Fiat, Toyota, Opel, Renault fiyatları...

Sıfır araba fiyatları tepetaklak. Markalar son dakika güncelledi. 160.000 TL'ye kadar Fiat, Toyota, Opel, Renault fiyatları son dönemin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Salgın sürecinde araba sahibi olmak isteyenler fiyatların yükselmesi sonrasında hayal kırıklığına uğramıştı. Ancak normalleşme sürecinin devreye alınmasının ardından fiyatların düşmesi bekleniyordu. Sektör temsilcileri araba alacaklara tavsiyelerini sürdürüyor. Markalar yaz aylarında güncel fiyat listelerini ardı ardına açıklamayı sürdürüyor. İşte, 160.000 TL'ye kadar Fiat, Toyota, Opel, Renault fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sıfır araba fiyatları tepetaklak! Markalar son dakika güncelledi! 160.000 TL'ye kadar Fiat, Toyota, Opel, Renault fiyatları...

Sıfır araçlarda, fiyatlar markaya, motor silindir hacmine, hatta rengine göre bile değişiyor. Araca şerit takip, kör nokta uyarı sistemi, cam tavan gibi opsiyonel özellikler eklediğinizde de rakam artıyor. Sizler için sıfır araç fiyatlarını bir araya getirdik. Listede, araçların opsiyonlarına ve motor hacimlerine göre en düşük ve en yüksek fiyatlarını bulabilirsiniz.

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Sıfır araba fiyatları tepetaklak! Markalar son dakika güncelledi! 160.000 TL'ye kadar Fiat, Toyota, Opel, Renault fiyatları...

İşte sıfır araç fiyatları

FİAT

Egea: 159 bin 900 TL- 293 bin 900 TL

Egea Hatchback: 176 bin 900 TL – 301 bin 900TL

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Sıfır araba fiyatları tepetaklak! Markalar son dakika güncelledi! 160.000 TL'ye kadar Fiat, Toyota, Opel, Renault fiyatları...

Egea Cross: 182 bin 900 – 307 bin 900

Panda: 168 bin 900- 212 bin 900

500 L: 216 bin 900- 226 bin 900

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Sıfır araba fiyatları tepetaklak! Markalar son dakika güncelledi! 160.000 TL'ye kadar Fiat, Toyota, Opel, Renault fiyatları...

Egea Station Wagon: 218 bin 900-307 bin 900

500 X: 231 bin 100- 338 bin 100