HaberlerGaleriSıfır araba fiyatları tepetaklak! Markalar son dakika güncelledi! 160.000 TL'ye kadar Fiat, Toyota, Opel, Renault fiyatları...
Sıfır araba fiyatları tepetaklak! Markalar son dakika güncelledi! 160.000 TL'ye kadar Fiat, Toyota, Opel, Renault fiyatları...
Kısıtlamaların kalkması ve yaz aylarının yaşanması sonrasında araba fiyatlarında düşüşlerin yaşanması bekleniyordu. Bu süreçte araba sahibi olmak isteyenler galerilerin yolunu tutuyor. Ancak sıfır ve ikinci el araba fiyatlarında beklenen düşüş yaşanmadı. Bu süreçte markalar kampanyalar düzenledi. Sıfır araba fiyatları cep yakarken, güncel listeleri sizler için haberimizde derledik. İşte, 160.000 TL'ye kadar Fiat, Toyota, Opel, Renault fiyatları...