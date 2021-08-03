Sıfır araba fiyatları tepetaklak! Markalar son dakika güncelledi! 160.000 TL'ye kadar Fiat, Toyota, Opel, Renault fiyatları...

Sıfır araçlarda, fiyatlar markaya, motor silindir hacmine, hatta rengine göre bile değişiyor. Araca şerit takip, kör nokta uyarı sistemi, cam tavan gibi opsiyonel özellikler eklediğinizde de rakam artıyor. Sizler için sıfır araç fiyatlarını bir araya getirdik. Listede, araçların opsiyonlarına ve motor hacimlerine göre en düşük ve en yüksek fiyatlarını bulabilirsiniz.