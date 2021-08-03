HaberlerGaleriAltın alacaklara kritik uyarı! Fırsat olabilir, tren kaçmadan alın! 14-18-22 gram, çeyrek, yarım altın...
Altın alacaklara kritik uyarı! Fırsat olabilir, tren kaçmadan alın! 14-18-22 gram, çeyrek, yarım altın...
Ağustos ayının ilk günlerinde altın fiyatlarında yaşanan dalgalanma sürüyor. Yatırımcıların güvenilir limanı olarak bilinen altın fiyatları yakından takip ediliyor. Düğün sezonunun açılmasının ardından fiyatların alacağı hal merak ediliyordu. Dolar fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından altın üzerindeki etkisi merak ediliyor. Uzman isimler yatırım yapacaklara uyarılarını sürdürüyor. Altın ve gümüş fiyatlarında yaşanan dalgalanma ve değerlendirmeleri sizler için haberimizde derledik. İşte, 14-18-22 gram, çeyrek, yarım altın...