Altın alacaklara kritik uyarı! Fırsat olabilir, tren kaçmadan alın! 14-18-22 gram, çeyrek, yarım altın...

"Dolar kurundaki bu aşağı yönlü düşüş altın ve gümüş fiyatlarına olumsuz yönde etkilediği için burada da elinde Türk Lirası tutan yatırımcılar da altın ve gümüş almak için güzel bir fırsat yakaladığını ben şahsen düşünüyorum. Altın ve gümüş fiyatlarında beklediğimiz yükseliş hareketinin bittiğini sanmıyorum. Altın fiyatlarında yeni rekorlar yukarı yönlü ataklarda görmemiz mümkün olacak. Bu yüzden kısa vadeli bu gerilemeler orta ve uzun vadeyi bekleyebilen yatırımcılar için önemli fırsatlar verdiğini bu aydan itibaren daha net bir şekilde görebiliriz."