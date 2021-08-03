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Haberler Galeri Altın alacaklara kritik uyarı! Fırsat olabilir, tren kaçmadan alın! 14-18-22 gram, çeyrek, yarım altın...

Altın alacaklara kritik uyarı! Fırsat olabilir, tren kaçmadan alın! 14-18-22 gram, çeyrek, yarım altın...

Ağustos ayının ilk günlerinde altın fiyatlarında yaşanan dalgalanma sürüyor. Yatırımcıların güvenilir limanı olarak bilinen altın fiyatları yakından takip ediliyor. Düğün sezonunun açılmasının ardından fiyatların alacağı hal merak ediliyordu. Dolar fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından altın üzerindeki etkisi merak ediliyor. Uzman isimler yatırım yapacaklara uyarılarını sürdürüyor. Altın ve gümüş fiyatlarında yaşanan dalgalanma ve değerlendirmeleri sizler için haberimizde derledik. İşte, 14-18-22 gram, çeyrek, yarım altın...

Giriş Tarihi: 03.08.2021 22:12
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Altın alacaklara kritik uyarı! Fırsat olabilir, tren kaçmadan alın! 14-18-22 gram, çeyrek, yarım altın...

Altın alacaklara kritik uyarı... Fırsat olabilir, tren kaçmadan alın. 14-18-22 gram, çeyrek, yarım altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatları için Ağustos ayı değerlendirmeleri merak ediliyor. Uzman isimler konu hakkında değerlendirmelerini peş peşe sıraladı. Hareketli döneminde ardından düşüş ivmesi kazanan altın fiyatlarının yeniden yükselişe geçip geçmeyeceği merak ediliyor. Dolar fiyatlarında yaşanan düşüşün altın üzerindeki etkisi ise merak edilen başka unsur oluyor. Yatırım yapacaklar için değerlendirmeleri haberimizde bir araya getirdik. İşte, 14-18-22 gram, çeyrek, yarım altın...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Altın alacaklara kritik uyarı! Fırsat olabilir, tren kaçmadan alın! 14-18-22 gram, çeyrek, yarım altın...

UZMAN İSİM DEĞERLENDİRDİ...

Uzman isim İslam Memiş'in yaptığı açıklamaya göre; dolar kurundaki düşüşün altın fiyatları üzerinde bir baskılama oluşturduğunu ifade etti. Altın ve gümüş fiyatlarındaki kısa vadeli düşüşleri değerlendirip alım yapan yatırımcıların orta ve uzun vadede altın ve gümüş fiyatlarından kar edeceğini öne süren Memiş, bunun bir fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğini şu sözlerle özetledi:

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Altın alacaklara kritik uyarı! Fırsat olabilir, tren kaçmadan alın! 14-18-22 gram, çeyrek, yarım altın...

"Dolar kurundaki bu aşağı yönlü düşüş altın ve gümüş fiyatlarına olumsuz yönde etkilediği için burada da elinde Türk Lirası tutan yatırımcılar da altın ve gümüş almak için güzel bir fırsat yakaladığını ben şahsen düşünüyorum. Altın ve gümüş fiyatlarında beklediğimiz yükseliş hareketinin bittiğini sanmıyorum. Altın fiyatlarında yeni rekorlar yukarı yönlü ataklarda görmemiz mümkün olacak. Bu yüzden kısa vadeli bu gerilemeler orta ve uzun vadeyi bekleyebilen yatırımcılar için önemli fırsatlar verdiğini bu aydan itibaren daha net bir şekilde görebiliriz."

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Altın alacaklara kritik uyarı! Fırsat olabilir, tren kaçmadan alın! 14-18-22 gram, çeyrek, yarım altın...

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Gram altın fiyatları 3 Ağustos Salı günü saat 16.00 kaydedilen verielre göre 489 lira alış ve 490 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

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Altın alacaklara kritik uyarı! Fırsat olabilir, tren kaçmadan alın! 14-18-22 gram, çeyrek, yarım altın...

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatları 3 Ağustos Salı günü saat 16.00 kaydedilen verielre göre 783 lira alış ve 800 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.