Sıfır araba fiyatları tarumar etti! Cep yakıyor, satan bin pişman! Citroen, Dacia, Fiat, Ford fiyatları...

Pandemi döneminde araba alacakları ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Bilindiği üzere zorlu süreçte sıfır ve ikinci el araba fiyatlarında büyük yükseliş yaşanmıştı. Araba fiyatlarında yaşanan yükseliş sonrasında vatandaşlar kara kara düşünüyor. 150 bin TL'ye dahi sıfır araba bulmak bu dönemde zor oluyor. Yine de araba firmaları kampanya ve indirimler ile vatandaşlara seçenekler sunmaya devam ediyor. İşte, Citroen, Dacia, Fiat, Ford fiyatları...