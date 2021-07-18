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Haberler Galeri Sıfır araba fiyatları tarumar etti! Cep yakıyor, satan bin pişman! Citroen, Dacia, Fiat, Ford fiyatları...

Sıfır araba fiyatları tarumar etti! Cep yakıyor, satan bin pişman! Citroen, Dacia, Fiat, Ford fiyatları...

Pandemi döneminde araba alacakları ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Bilindiği üzere zorlu süreçte sıfır ve ikinci el araba fiyatlarında büyük yükseliş yaşanmıştı. Araba fiyatlarında yaşanan yükseliş sonrasında vatandaşlar kara kara düşünüyor. 150 bin TL'ye dahi sıfır araba bulmak bu dönemde zor oluyor. Yine de araba firmaları kampanya ve indirimler ile vatandaşlara seçenekler sunmaya devam ediyor. İşte, Citroen, Dacia, Fiat, Ford fiyatları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.07.2021 20:06
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Sıfır araba fiyatları tarumar etti! Cep yakıyor, satan bin pişman! Citroen, Dacia, Fiat, Ford fiyatları...

Sıfır araba fiyatları tarumar etti. Cep yakıyor, satan bin pişman. Citroen, Dacia, Fiat, Ford fiyatları araştırılan konular arasında yer alıyor. Pandemi döneminde sıfır ve ikinci el araba fiyatlarında yaşanan artış araç almak isteyenleri hayal kırıklığına uğrattı. Normalleşme adımlarının atılması sonrasında piyasanın hareketlenmesi bekleniyordu. Sektör temsilcileri tarafından yapılan açıklamalar bu süreçte yakından takip ediliyor. Hal böyle olunca markaların güncel fiyatları sorgulanmaya devam ediyor. İşte, Sıfır araba fiyatları tarumar etti! Cep yakıyor, satan bin pişman! Citroen, Dacia, Fiat, Ford fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sıfır araba fiyatları tarumar etti! Cep yakıyor, satan bin pişman! Citroen, Dacia, Fiat, Ford fiyatları...

FORD

Fiesta Style 5 Kapı 1.0L EcoBoost 100PS 6 ileri Otomatik Benzin - 2020 model/ Fiyatı 203.550 TL**** Focus Trend X 4 Kapı1.5L Ti-VCT-123PS 6 İleri Manuel Benzin/ Fiyatı 283.400 TL

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Sıfır araba fiyatları tarumar etti! Cep yakıyor, satan bin pişman! Citroen, Dacia, Fiat, Ford fiyatları...

CİTROEN

C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel/ Fiyatı: 184.500 TL/ Kampanyalı fiyatı: 181.800 TL***** C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel/ Fiyatı 215.000 TL/ Kampanyalı fiyatı 209.500 TL

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Sıfır araba fiyatları tarumar etti! Cep yakıyor, satan bin pişman! Citroen, Dacia, Fiat, Ford fiyatları...

DACİA

Yeni Sandero Comfort 1.0 Sce 65 bg/ Fiyatı 164.900 TL*** Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg/ Fiyatı 191.400 TL*** Comfort 1.0 Tce 90 bg 4x2 E6DFull/ Liste fiyatı 203.000 TL**** Comfort 1.0 ECO- G 100 bg 4x2 E6DFull - 2021 model/ Liste fiyatı 203.000 TL

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Sıfır araba fiyatları tarumar etti! Cep yakıyor, satan bin pişman! Citroen, Dacia, Fiat, Ford fiyatları...

HYUNDAI

Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli)/ Liste fiyatı 166.350 TL/ Kampanyalı fiyatı 162.350 TL*** Yeni i20 - 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump (Benzinli)/ Liste fiyatı 178.642 TL/ Kampanyalı fiyatı 161.623 TL