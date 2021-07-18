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Haberler Galeri Çalışan herkesi yakından ilgilendiriyor! Hesaplara en az 518 TL yatırılıyor! 4.5 günlük resmi tatil sonrasında...

Çalışan herkesi yakından ilgilendiriyor! Hesaplara en az 518 TL yatırılıyor! 4.5 günlük resmi tatil sonrasında...

Çalışan herkesi yakından ilgilendiren son dakika gelişmeler yaşanıyor. Kurban Bayramı ile 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün aynı aya denk gelmesiyle 5,5 günlük resmi tatil oluştu. Kurban bayramı sürecinde bazı çalışanlar tatil yapacakken, bazı çalışanlar ise mesailerine devam edecek. Bayram sürecinde çalışacaklar mesai ücretlerinin ne kadar olacağını merak ediyordu. İşte bayram mesai çalışması için detaylar...

Giriş Tarihi: 18.07.2021 19:48
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Çalışan herkesi yakından ilgilendiriyor! Hesaplara en az 518 TL yatırılıyor! 4.5 günlük resmi tatil sonrasında...

Çalışan herkesi yakından ilgilendiriyor. Hesaplara en az 518 TL yatırılıyor. 4.5 günlük resmi tatil sonrasında mesai ücretlerinin ne kadar olacağı merak ediliyordu. Kurban Bayramı 20 Temmuz Salı idrak edecek. 19 Temmuz Arefe günü de dahil edildiğinde toplamda 4.5 günlük resmi tatil olacak. Bayram sürecinde mesai yapmayan çalışanlar tam ücretini alırken, mesai çalışması yapanlar ise ekstra ödeme alıyor. Bayramda çalışacaklar için mesai detaylarına haberimizde yer verdik.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Çalışan herkesi yakından ilgilendiriyor! Hesaplara en az 518 TL yatırılıyor! 4.5 günlük resmi tatil sonrasında...

Bu yıl Kurban Bayramı öncesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü de resmi tatil olarak kutlandı. Böylece birbiri peşi sıra gelen resmi tatil süresi 5.5 günü buldu. Resmi tatillerde çalışılmaması dışında bir ücretlendirme sistemi de bulunuyor. Birçok sektör resmi tatillerde iş başında olmak zorunda.

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Çalışan herkesi yakından ilgilendiriyor! Hesaplara en az 518 TL yatırılıyor! 4.5 günlük resmi tatil sonrasında...

Böylece işçiler tatil yerine çalışıyorlar. Bu da yasalarımıza göre ücretlendiriliyor. 15 Temmuz ile birlikte toplamda 5.5 günlük süre için ek ücret imkanı doğmuş oldu. Resmi tatil günlerinde çalışılmıyor. Çalışmayan işçiler maaşlarını tam alıyor. Bu günlerde çalışan işçilere ise her gün için ayrıca bir günlük ücret ödenmesi gerekiyor.

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Çalışan herkesi yakından ilgilendiriyor! Hesaplara en az 518 TL yatırılıyor! 4.5 günlük resmi tatil sonrasında...

NASIL HESAPLANIYOR?

Aylık maaş alarak çalışan bir kişinin toplam brüt ücreti 30 güne bölünerek bir günlük ücret tutarı hesap ediliyor. Çıkan rakam ikiyle çarpılarak bayram çalışmasının ücreti bulunuyor.

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Çalışan herkesi yakından ilgilendiriyor! Hesaplara en az 518 TL yatırılıyor! 4.5 günlük resmi tatil sonrasında...

Yani maaşı 3.000 lira olan bir işçinin günlük yevmiyesi 100 lira olarak hesaplanıyor. Bu işçiye bayramda çalıştığı her gün için 100 liraya ilaveten, ayrıca 100 lira ödeniyor. Bayramda çalıştığı gün için 100 lira değil, 200 lira alıyor.