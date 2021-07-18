18 Temmuz 2021, Pazar
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Çalışan herkesi yakından ilgilendiriyor! Hesaplara en az 518 TL yatırılıyor! 4.5 günlük resmi tatil sonrasında...
Çalışan herkesi yakından ilgilendiren son dakika gelişmeler yaşanıyor. Kurban Bayramı ile 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün aynı aya denk gelmesiyle 5,5 günlük resmi tatil oluştu. Kurban bayramı sürecinde bazı çalışanlar tatil yapacakken, bazı çalışanlar ise mesailerine devam edecek. Bayram sürecinde çalışacaklar mesai ücretlerinin ne kadar olacağını merak ediyordu. İşte bayram mesai çalışması için detaylar...
Giriş Tarihi: 18.07.2021 19:48
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