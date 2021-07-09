Sıfır araba alacaklara fırsat! 0,49 faizle araç kredisi tuzla buz etti! Citroen, Ford, Dacia, Honda, Fiat...

FORD



31 Temmuz tarihine kadar geçerli olacak kampanyada Ford Fiesta, Ford Focus, Ford Ecosport, Yeni Ford Kuga ve Yeni Ford Puma model sıfır arabalara %0,49 faiz kampanya ile satış yapılacak. 31 Temmuz 2021 tarihine kadar geçerli aylık 100 bin TL'ye, 12 ay, %0,49 faiz otomobil satış kampanyası kapsamında belirtilen aylık %0,49 kampanya faizi, gerçek kişilerin bireysel amaçlı araç alımlarının konu olduğu 100.000 TL tutarlı ve 12 ay vadeli FordFinans kredilerinde geçerlidir. Belirtilen aylık %0,49 kampanya faizi, tüzel kişilerin ticari amaçlı araç alımlarının konu olduğu 100.000 TL tutarlı ve 12 ay vadeli FordFinans kredilerinde geçerlidir.

Belirtilen faiz oranına karşılık gelen aylık taksit tutarı 8 bin 614 lira 64 kuruştur. Bu kredi tutarı, taksit tutarı ve vade için; bir kereye mahsus ve peşin olarak tahsil edilen 1.179,82 TL dosya masrafı ve vergiler dahil edildiğinde FordFinans kredisinin aylık toplam maliyet oranı %0,6900; yıllık toplam maliyet oranı %8,5890 olmaktadır