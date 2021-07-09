09 Temmuz 2021, Cuma
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Sıfır araba alacaklara fırsat! 0,49 faizle araç kredisi tuzla buz etti! Citroen, Ford, Dacia, Honda, Fiat...
Pandemi döneminde araba fiyatlarında yaşanan yükseliş yeni araç sahibi olmak isteyenleri üzdü. Yaz aylarının gelmesinin ardından araba piyasasında canlanma ve buna bağlı olarak fiyatlarda düşüş bekleniyordu. Ancak beklenen düşüş ivmesi fiyatlara yansımadı. Bu süreçte nakit sıkıntısı yaşayan vatandaşlar firmaların sundukları kampanyaları yakından takip ediyor. Yüzde 0,49'a kadar sunulan fırsatlar yüzleri güldürmeyi başarıyor. Firmaların açıkladığı faiz oranlarını sizler için derledik.
Giriş Tarihi: 09.07.2021 19:35
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