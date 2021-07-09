Bankaların nabzı yükseldi, faizler ateş aldı. Kredi çekecekler dikkat. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, TEB ve Yapı Kredi faiz oranları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kurban Bayramı'na sayılı günlerin kalması ve düğün sezonun açılması sonrasında gözler bankaların düzenleyeceği kampanyalara çevrildi. Kamu ve özel bankalar Temmuz ayına özel kredi faiz oranlarını güncelleyerek açıkladı. Sizler için detayları ahaber.com.tr olarak derledik. İşte, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, TEB güncel kredi faiz oranları...