Bankaların nabzı yükseldi, faizler ateş aldı! Kredi çekecekler dikkat! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, TEB...
Kredi faiz oranlarında yaşanan güncellemeler yakından takip ediliyor. Bayram öncesinde acil nakit ihtiyacı olanlar ihtiyaç, konut ve taşıt kredilerinin faiz oranlarını merak ediyor. Bankalar belirli aralıklarla kredi kampanyaları düzenleyerek vatandaşların yüzünü güldürüyor. Özellikle düğün sezonun açılması sonrasında ihtiyaçlarını karşılamakta zorlananlar kredi fırsatlarını değerlendiriyor. Hal böyle olunca bankaların faiz oranları araştırılıyor. İşte, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, TEB güncel oranları...
Giriş Tarihi: 09.07.2021
19:13
Bankaların nabzı yükseldi, faizler ateş aldı. Kredi çekecekler dikkat. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, TEB ve Yapı Kredi faiz oranları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kurban Bayramı'na sayılı günlerin kalması ve düğün sezonun açılması sonrasında gözler bankaların düzenleyeceği kampanyalara çevrildi. Kamu ve özel bankalar Temmuz ayına özel kredi faiz oranlarını güncelleyerek açıkladı. Sizler için detayları ahaber.com.tr olarak derledik. İşte, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, TEB güncel kredi faiz oranları...
GALERİ DEVAM EDİYOR
ZİRAAT BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANI
Ziraat Bankası tarafından %1,54 faiz oranıyla 36 aya kadar vade imkanıyla Tüketici Kredisi kampanyası sunuluyor.
Kredinin özellikleri şu şekilde:
Ziraat Bankası kredi özellikleri
* Dilediğiniz ödeme seçenekleriyle esnek bir yapıya sahiptir.
* 36 aya kadar vade imkanı bulunuyor..
* Şahsi ve/veya maddi teminat alınıyor.
* Banka, bireysel kredi kullanan müşterilerine Hayat Sigortası* ürünü sunuyor.
HALKBANK İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANI
Halkbank %1,61'den başlayan faiz oranıyla ihtiyaç kredisi sunuyor. Krediler 36 ay vadeli olarak kullanılabiliyor.
Kredi ödemelerinizi;
* Aylık eşit taksitli,
* Artan taksitli,
* Azalan taksitli,
* 3 ayda bir eşit taksitli,
* Serbest ödemeli olarak yapabilirsiniz.
VAKIFBANK İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANI
%1,54 faiz oranıyla 36 aya varan vadeler, kişiye özel cazip faiz oranları ve esnek ödeme seçeneğiyle kamu personeli, özel sektör çalışanları ve emekliler için İhtiyaç Kredisi Kampanyası müşterilerin beğenisine sunuldu.