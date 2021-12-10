10 Aralık 2021, Cuma
Shiba coine yeni tokenlerin etkisi... Shiba coin yakımı ne zaman? Shiba coin düşecek mi, artacak mı?
Shiba coine yeni tokenlerin etkisi... Shiba coin yakımı ne zaman? Shiba coin düşecek mi, artacak mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Shiba Inu, küresel arka rüzgarlar buldukça boğa koşusunu yeniden başlatıyor. SHIB, satın alma hacmindeki artışla düşüş trendini frenledi. Yatırımcılar shiba coinin yeni dönemde alacağı durum merak ediliyor. İşte, Shiba coin yakımı ne zaman? Shiba coin düşecek mi, artacak mı?
Giriş Tarihi: 10.12.2021 18:32 Güncelleme Tarihi: 10.12.2021 18:32
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