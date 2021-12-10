Shiba coine yeni tokenlerin etkisi... Shiba coin yakımı ne zaman? Shiba coin düşecek mi, artacak mı?

Kısa süreli daralma, SHIB fiyatının önce 0.00004490 dolara, ardından küresel bir toparlanmanın ardından, belki de 0.00008373 dolara kadar geri döndüğünü görebilir. Analist Filip L.'ye göre küresel hisse senedi piyasaları geçen haftaki kayıplarını toparlarken, giderek daha fazla ayı pozisyonlarından itilecek, alım tarafına dönmek ve kayıplarını telafi etmek zorunda kalacak.

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