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Haberler Galeri Shiba coine yeni tokenlerin etkisi... Shiba coin yakımı ne zaman? Shiba coin düşecek mi, artacak mı?

Shiba coine yeni tokenlerin etkisi... Shiba coin yakımı ne zaman? Shiba coin düşecek mi, artacak mı?

Shiba coine yeni tokenlerin etkisi... Shiba coin yakımı ne zaman? Shiba coin düşecek mi, artacak mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Shiba Inu, küresel arka rüzgarlar buldukça boğa koşusunu yeniden başlatıyor. SHIB, satın alma hacmindeki artışla düşüş trendini frenledi. Yatırımcılar shiba coinin yeni dönemde alacağı durum merak ediliyor. İşte, Shiba coin yakımı ne zaman? Shiba coin düşecek mi, artacak mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.12.2021 18:32 Güncelleme Tarihi: 10.12.2021 18:32
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Shiba coine yeni tokenlerin etkisi... Shiba coin yakımı ne zaman? Shiba coin düşecek mi, artacak mı?

Shiba coin yakımı ne zaman? Shiba coin düşecek mi, artacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yatırımcılar bitcoinde yaşanan düşüş sonrasında shiba coinin alacağı tavrı merak ediyordu. Shiba Inu fiyatı hafta sonu boyunca baskı altında kaldı ve Bitcoin'in flaş çöküşünden kaynaklanan yayılma etkisi nedeniyle düşüş trendini hızlandırdı. Hal böyle olunca düşüşün devam edip etmeyeceği merak ediliyor. İşte, Shiba coin yakımı ne zaman? Shiba coin düşecek mi, artacak mı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Shiba coine yeni tokenlerin etkisi... Shiba coin yakımı ne zaman? Shiba coin düşecek mi, artacak mı?

SHİBA INU İÇİN MUHTEMEL SEVİYELER

Shiba Inu fiyatı hafta sonu boyunca baskı altında kaldı ve Bitcoin'in flaş çöküşünden kaynaklanan yayılma etkisi nedeniyle düşüş trendini hızlandırdı. Bununla birlikte, SHIB fiyatı aylık S1 destek seviyesinden sıçradı ve hafta sonundan kaynaklanan kayıpların çoğunu tersine çeviren bir yükseliş tepkisi yarattı.

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Shiba coine yeni tokenlerin etkisi... Shiba coin yakımı ne zaman? Shiba coin düşecek mi, artacak mı?

Kısa süreli daralma, SHIB fiyatının önce 0.00004490 dolara, ardından küresel bir toparlanmanın ardından, belki de 0.00008373 dolara kadar geri döndüğünü görebilir. Analist Filip L.'ye göre küresel hisse senedi piyasaları geçen haftaki kayıplarını toparlarken, giderek daha fazla ayı pozisyonlarından itilecek, alım tarafına dönmek ve kayıplarını telafi etmek zorunda kalacak.

Yasal Uyarı: Bu içerik bir yatırım tavsiyesi değildir. Bir görüş olduğu bilinmeli ve bu şekilde değerlendirilmelidir.

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Shiba coine yeni tokenlerin etkisi... Shiba coin yakımı ne zaman? Shiba coin düşecek mi, artacak mı?

SHIBA KRAKEN'DE LİSTELENDİ Mİ?

Kraken geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla dikkat çekmişti. Ünlü memecoin'i listeleyeceğini duyuran Kraken, detayları da aktardı. Bu listeleme haberi geldikten sonra Shiba Inu fiyatında çok sert yükselişler meydana geldi.

Shiba Inu yüzde 20'nin üzerinde prim yaptı.

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Shiba coine yeni tokenlerin etkisi... Shiba coin yakımı ne zaman? Shiba coin düşecek mi, artacak mı?

SHİBA INU NEDİR, NE ZAMAN KURULDU?

Shiba Inu (kodu: SHIB), aynı zamanda Shiba Token olarak da bilinir, Ağustos 2020'de "Ryoshi" olarak bilinen anonim bir kişi tarafından oluşturulan merkezi olmayan bir kripto para birimidir. "DOGE Killer",olarak adlandırılan krito para, Dogecoin'den sonra piyasaya sürülmüştür ve Mayıs 2021 itibarıyla 6 milyar doların üzerinde piyasa değerine sahiptir.