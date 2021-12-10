10 Aralık 2021, Cuma
Başvuru yapanın hesabına yatacak! Alt limit 1.846 lira olacak! Maaşlarda değişim! Başvuru şartları ise...
Başvuru yapanın hesabına yatacak! Alt limit 1.846 lira olacak! Maaşlarda değişim! Başvuru şartları ise... İşten ayrılan vatandaşlara devlet tarafından maaş ödemesi yapılıyor. İşsizlik maaşı ile ilgili flaş açıklama geldi. Bugün itibarıyla Türkiye İş Kurumu üzerinden 384 bin kişi işsizlik ödeneği alıyor. Asgari ücrette yaşanan artış sonrasında işsizlik maaşıda değişmiş olacak. Asgari ücret yüzde 30 artarsa en düşük işsizlik ödeneği 1.420 TL'den 1.846 TL'ye çıkacak. En yüksek işsizlik ödeneği ise 2.840 TL'den 3.692 liraya yükselecek. İşsizlik ödeneğinden yararlanmak için ise belirli şartların yerine getirilmesi gerekiyor. İşte, işsizlik maaşı hakkında detaylar...
Giriş Tarihi: 10.12.2021 19:47 Güncelleme Tarihi: 10.12.2021 19:50
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