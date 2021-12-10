Emeklilikte 1261 gün detayı! 7 yıllık fiili hizmet süresine göre maaş bağlanıyor! Hizmet birleştirmesiyle emekli olma yolları!

7 yıllık fiili hizmet süresine göre maaş bağlanıyor! Emeklilikte 1261 gün detayı öne çıkıyor! Farklı sigorta kollarında çalışan kişilerin bu çalışma sürelerinin birleştirilmesi hizmet birleştirmesi işlemiyle ortaya çıkıyor. Hizmet süreleri, SGK ile yapılan yazışmalar sonucunda hizmetler ile birleştiriliyor. Emekli olmadan bir yıl ya da 6 ay süre kaldığında SGK hizmet birleştirmesi için başvuru yapılması tavsiye ediliyor. İşte, hizmet birleştirmenin detayları ve emeklilikte 1261 gün detayına ilişkin güncel bilgiler!