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Emeklilikte 1261 gün detayı! 7 yıllık fiili hizmet süresine göre maaş bağlanıyor! Hizmet birleştirmesiyle emekli olma yolları!
Emeklilikte 1261 gün detayı! 7 yıllık fiili hizmet süresine göre maaş bağlanıyor! Milyonlarca çalışan ne zaman emekli olacağını, hangi statüde olacağını ve ne kadar maaş bağlanacağını merak ediyor. Bağlı olunan kurumlar emekli maaşını belirlenmesinde büyük önem taşıyor. 1 Ekim 2008'den sigortalı olanlar son 1261 gün hangi kuruma çok prim ödemişse oradan emekli oluyor. İşte; emeklilikte 1261 gün detayına ilişkin merak edilen bilgiler!
Giriş Tarihi: 10.12.2021 17:06Güncelleme Tarihi: 10.12.2021 17:06