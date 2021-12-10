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Haberler Galeri Emeklilikte 1261 gün detayı! 7 yıllık fiili hizmet süresine göre maaş bağlanıyor! Hizmet birleştirmesiyle emekli olma yolları!

Emeklilikte 1261 gün detayı! 7 yıllık fiili hizmet süresine göre maaş bağlanıyor! Hizmet birleştirmesiyle emekli olma yolları!

Emeklilikte 1261 gün detayı! 7 yıllık fiili hizmet süresine göre maaş bağlanıyor! Milyonlarca çalışan ne zaman emekli olacağını, hangi statüde olacağını ve ne kadar maaş bağlanacağını merak ediyor. Bağlı olunan kurumlar emekli maaşını belirlenmesinde büyük önem taşıyor. 1 Ekim 2008'den sigortalı olanlar son 1261 gün hangi kuruma çok prim ödemişse oradan emekli oluyor. İşte; emeklilikte 1261 gün detayına ilişkin merak edilen bilgiler!

Giriş Tarihi: 10.12.2021 17:06 Güncelleme Tarihi: 10.12.2021 17:06
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Emeklilikte 1261 gün detayı! 7 yıllık fiili hizmet süresine göre maaş bağlanıyor! Hizmet birleştirmesiyle emekli olma yolları!

7 yıllık fiili hizmet süresine göre maaş bağlanıyor! Emeklilikte 1261 gün detayı öne çıkıyor! Farklı sigorta kollarında çalışan kişilerin bu çalışma sürelerinin birleştirilmesi hizmet birleştirmesi işlemiyle ortaya çıkıyor. Hizmet süreleri, SGK ile yapılan yazışmalar sonucunda hizmetler ile birleştiriliyor. Emekli olmadan bir yıl ya da 6 ay süre kaldığında SGK hizmet birleştirmesi için başvuru yapılması tavsiye ediliyor. İşte, hizmet birleştirmenin detayları ve emeklilikte 1261 gün detayına ilişkin güncel bilgiler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emeklilikte 1261 gün detayı! 7 yıllık fiili hizmet süresine göre maaş bağlanıyor! Hizmet birleştirmesiyle emekli olma yolları!

Emeklilikte; birden çok sosyal güvenlik kurumuna tabi olanların hizmetlerini birleştirmek kritik önem taşıyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'na tabi olarak çalışmalar sonucu kazanılan hizmetlerin aylık bağlanma hakkının elde edilmesi halinde birleştirilmesi esastır.

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Emeklilikte 1261 gün detayı! 7 yıllık fiili hizmet süresine göre maaş bağlanıyor! Hizmet birleştirmesiyle emekli olma yolları!

Farklı kurumlara tabi geçen hizmet süreleri çalışanın talebi, tahsise hazırlık ve intibak ile basamak tespiti gibi nedenlerle de tek kurumda birleştirilebilir.

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Emeklilikte 1261 gün detayı! 7 yıllık fiili hizmet süresine göre maaş bağlanıyor! Hizmet birleştirmesiyle emekli olma yolları!

SABAH'ta yer alan habere göre, Bu durum da hizmetlerin birleştirilmesi değil toplanması şeklinde ifade ediliyor. Son yedi yıllık fiili hizmet süresi içinde en fazla prim ödenen Kurum'dan aylık bağlanır.

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Emeklilikte 1261 gün detayı! 7 yıllık fiili hizmet süresine göre maaş bağlanıyor! Hizmet birleştirmesiyle emekli olma yolları!

Ayrıca son yedi yıllık fiili hizmet süresinde kurumlara tabi hizmetler eşitse birleştirilecek hizmetler esas alınarak en son tabi olunan kurumun mevzuatına göre aylık bağlanır.