09 Kasım 2021, Salı
Shiba coin yakımı ne zaman? Shiba Inu coin düşer mi, yükselir mi? Bitcoin hamlesi geldi...
Shiba coin yakımı ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bitcoin'in rekor tazelemesinin ardından altcoinlerde yaşanan dalgalanma yatırımcıları düşündürüyor. Son dönemin parlayan yıldızı olan Shiba Inu coin yatırımcıları altcoinlerin akıbetini merak ediyor. Geçmişte SHIB'nin büyük bir kısmı yakılmış olsa da, Shiba coinin düzenli olarak yakıldığına dair bir detay bulunmamakta. Konu hakkında uzmanların değerlendirmeleride merak ediliyor. İşte, Shiba coin yakımı ne zaman? Shiba Inu coin düşer mi, yükselir mi? Bitcoin hamlesi geldi...
Giriş Tarihi: 09.11.2021 20:00 Güncelleme Tarihi: 09.11.2021 20:00
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