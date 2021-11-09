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Haberler Galeri Shiba coin yakımı ne zaman? Shiba Inu coin düşer mi, yükselir mi? Bitcoin hamlesi geldi...

Shiba coin yakımı ne zaman? Shiba Inu coin düşer mi, yükselir mi? Bitcoin hamlesi geldi...

Shiba coin yakımı ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bitcoin'in rekor tazelemesinin ardından altcoinlerde yaşanan dalgalanma yatırımcıları düşündürüyor. Son dönemin parlayan yıldızı olan Shiba Inu coin yatırımcıları altcoinlerin akıbetini merak ediyor. Geçmişte SHIB'nin büyük bir kısmı yakılmış olsa da, Shiba coinin düzenli olarak yakıldığına dair bir detay bulunmamakta. Konu hakkında uzmanların değerlendirmeleride merak ediliyor. İşte, Shiba coin yakımı ne zaman? Shiba Inu coin düşer mi, yükselir mi? Bitcoin hamlesi geldi...

Giriş Tarihi: 09.11.2021 20:00 Güncelleme Tarihi: 09.11.2021 20:00
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Shiba coin yakımı ne zaman? Shiba Inu coin düşer mi, yükselir mi? Bitcoin hamlesi geldi...

Shiba coin yakımı ne zaman? Shiba Inu coin düşer mi, yükselir mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz dönemin en trend altcoinleri arasında yer alan Shiba coinin akıbeti yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Bitcoin'de yaşanan hareketlilik altcoinleri etkiledi. Bitcoin, Ethereum gibi ana akım kripto paralarda yeni rekorlar gelmeye başlarken gözler Shiba coine çevrildi. İşte, Shiba coin yakımı ne zaman? Shiba Inu coin düşer mi, yükselir mi? Bitcoin hamlesi geldi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Shiba coin yakımı ne zaman? Shiba Inu coin düşer mi, yükselir mi? Bitcoin hamlesi geldi...

SHIBA COIN YAKIMI NE ZAMAN?

Shiba Inu bir meme parası olarak başladı, ancak jetonun evriminin çok daha ciddi bir kripto varlığına dönüştüğü görülmektedir. Shiba Inu şu anda 394,7 trilyonluk dolaşım arzına sahip. Kripto para birimi ayrıca 7 Ekim'de NowPayments aracılığıyla yapılan tüm işlemlerin işlem başına yakılan SHIB yüzdesini göreceğini duyurulmuştu. Ancak yüzdesini açıklamadı.

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Shiba coin yakımı ne zaman? Shiba Inu coin düşer mi, yükselir mi? Bitcoin hamlesi geldi...

Bazı jeton sahipleri, projeyi arzı azaltmak için daha fazla jeton yakmaya çağırırken, diğerleri yeni alıcıların hile yapacağını iddia ediyor. Bu amaçla Shiba Inu, bu ayın başlarında NowPayments ile her işlemde bir SHIB yüzdesinin yakılacağı bir ortaklık imzaladı. Yakın zamanda yeniden bir yakma işlemi olup olmayacağı belirtilmedi.

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Shiba coin yakımı ne zaman? Shiba Inu coin düşer mi, yükselir mi? Bitcoin hamlesi geldi...

BİTCOİN'DE YÜKSELİŞ BAŞLADI

Son zamanlarda dalgalı seyir izleyerek 59-60 bin dolar seviyesinde hareket eden Bitcoin, son 24 saatte yüzde 7,74 yükselerek 67 bin dolar seviyesine çıktı.

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Shiba coin yakımı ne zaman? Shiba Inu coin düşer mi, yükselir mi? Bitcoin hamlesi geldi...

ROBINHOOD HAMLESİ REKOR KIRDIRMIŞTI

ABD'li aracı kurum Robinhood'un SHIB alım-satım işlemleri için değerlendirme aşamasında olduğunu duyurmasının ardından Shiba Inu'da sert yükseliş yaşandı. Bu gelişmelerin ardından yüzde 40'a yakın yükseliş yaşayan SHIB 0,00005959 seviyesini test etmişti. Shiba Coin, ekim ayında 8854 seviyesine çıkarak tarihin en yüksek seviyesini gördü.