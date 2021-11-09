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Asgari ücret için son tahmin! Minimum 3.800 TL olabilir! Yüzde 35-40 arasında zam...

Milyonlarca çalışan asgari ücret zammı için gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Yeni yıla kısa süre kala asgari ücret zam oranı için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bilindiği üzere zam oranının belirlenmesinde en önemli etkenlerden bir tanesi enflasyon rakamları oluyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret ile ilgili bir açıklama gerçekleştirdi. İşte, asgari ücretle ilgili flaş tahmin...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.11.2021 22:03
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Asgari ücret için son tahmin! Minimum 3.800 TL olabilir! Yüzde 35-40 arasında zam...

Asgari ücret için son tahmin. Minimum 3.800 TL olabilir. Yüzde 35-40 arasında zam. 2021 yılının sonlarına yaklaştığımız dönemde asgari ücret hakkında detaylar belli olmaya başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yapılacak görüşmeler neticesinde yeni zam oranı belirlenecek. Milyonlarca asgari ücretli yeni yılda zam oranının ne kadar olacağını merak ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, konu hakkında bilgilendirici açıklamalar yapmaya devam ediyor. İşte, asgari ücret için tahmin...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Asgari ücret için son tahmin! Minimum 3.800 TL olabilir! Yüzde 35-40 arasında zam...

ASGARİ ÜCRET ARTINCA NELER DEĞİŞECEK?

Asgari ücretin yeniden belirlenmesiyle olacak bazı değişiklikler şunlar:

1- İşsizlerin aldığı maaş aynı oranda artacak. Şu anda en yüksek işsizlik maaşı 2010 lira olarak uygulanıyor.

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Asgari ücret için son tahmin! Minimum 3.800 TL olabilir! Yüzde 35-40 arasında zam...

2- Çalışanların aldığı asgari geçim indirimi de yükselecek. Şu anda bekar bir işçi için AGİ 268,31 lira olarak ödeniyor.

3- Emeklilik için doğum ve askerlik borçlanması yapanların ödeyecekleri miktarlarda artış olacak. Şu anda bir aylık ödeme 1.144 TL

4- İş göremezlik ödeneğinde artış yaşanacak.

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Asgari ücret için son tahmin! Minimum 3.800 TL olabilir! Yüzde 35-40 arasında zam...

5- Yaşlılık, evde bakım, engelli maaşları da Ocak ayı ile birlikte zamlanacak.

6- Kendi primini ödeyen Bağ-Kur'lular ve isteğe bağlı ödeme yapanların verdikleri paralar yükselecek. Gündelikçiler için ödenecek primler artacak.

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Asgari ücret için son tahmin! Minimum 3.800 TL olabilir! Yüzde 35-40 arasında zam...

Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Dilek Güngör EYT'den belirlenecek yeni asgari ücrete kadar çok sayıda önemli konu hakkında A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.