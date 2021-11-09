Asgari ücret için son tahmin! Minimum 3.800 TL olabilir! Yüzde 35-40 arasında zam...

Milyonlarca çalışan asgari ücret zammı için gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Yeni yıla kısa süre kala asgari ücret zam oranı için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bilindiği üzere zam oranının belirlenmesinde en önemli etkenlerden bir tanesi enflasyon rakamları oluyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret ile ilgili bir açıklama gerçekleştirdi. İşte, asgari ücretle ilgili flaş tahmin...