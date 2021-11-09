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Haberler Galeri Emekliye karşılıksız 2000 TL ödeme! Artık 3 yıl şartı bulunmuyor! Emekliye ek gelir fırsatı sağlıyor...

Emekliye karşılıksız 2000 TL ödeme! Artık 3 yıl şartı bulunmuyor! Emekliye ek gelir fırsatı sağlıyor...

Emekliler için ek gelir fırsatı sunan promosyon ödemelerinde yeni dönem heyecanı yaşanıyor. Bankalar yıl içinde sürekli promosyon ödemelerinde güncellemeler yaparak müşterilerinin yüzünü güldürüyor. 2021 yılının son dönemini yaşadığımız süreçte bankalardan yeni hamleler geliyor. Maaş miktarına göre belirlenen ödeme miktarları için vatandaşlar detayları merak ediyor. SGK, SSK ve Bağ-Kur emeklisi farketmeksizin fırsattan yararlanabiliyor. Sizler için güncel promosyon miktarlarını haberimizde derledik. İşte, bankaların güncel promosyon ödeme miktarları...

Giriş Tarihi: 09.11.2021 19:22
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Emekliye karşılıksız 2000 TL ödeme! Artık 3 yıl şartı bulunmuyor! Emekliye ek gelir fırsatı sağlıyor...

Emekliye karşılıksız 2000 TL ödeme. Artık 3 yıl şartı bulunmuyor. Emekliye ek gelir fırsatı sağlıyor. Milyonlarca emekli ocak ayında maaşlara yapılacak zam oranını merak ederken, diğer yandan bankaların sunduğu promosyonlarda yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere bankalar emekli maaşlarını taşımaları karşılığında müşterilerine promosyon ödemesi yapıyor. Yıl içinde yapılan promosyon ödemeleri için güncel rakamlar merak ediliyor. İşte, bankaların güncel promosyon miktarları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye karşılıksız 2000 TL ödeme! Artık 3 yıl şartı bulunmuyor! Emekliye ek gelir fırsatı sağlıyor...

3 YIL ŞARTINI DOLDURMADAN MAAŞ NASIL TAŞINIR?

Emekli maaş müşterileri için çeşitli promosyonlar yapan bankalar daha önce 1.750 lira olan üst limiti 2000 TL'ye kadar çıkardı. Promosyon almak için 3 yıllık sözleşmenin dolmasını beklemeye de gerek yok.

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Emekliye karşılıksız 2000 TL ödeme! Artık 3 yıl şartı bulunmuyor! Emekliye ek gelir fırsatı sağlıyor...

Bankasıyla 3 yıllık taahhüt süresi dolan emekliler veya yeni emekli olanlar, istedikleri bankaya başvurarak promosyon alabiliyor. Bu arada daha iyi bir avantaj çıkarsa 3 yılın dolması da gerekmiyor. Emekli istediği an diğer bankaya geçebiliyor. Bunun için geçiş yapacağı ve halihazırda maaş aldığı bankaya bildirimde bulunması yeterli. Bildirim, bankaların şubelerinde veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Emekli mevcut bankada kaldığı sürenin promosyonunu alıyor, kalanını iade ediyor. Yeni geçtiği bankadan da promosyonu peşin alıyor. İşte banka banka promosyon miktarları…

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Emekliye karşılıksız 2000 TL ödeme! Artık 3 yıl şartı bulunmuyor! Emekliye ek gelir fırsatı sağlıyor...

AKBANK

Banka maaşlara göre 500 lira, 625 lira ve 750 lira promosyona ek olarak sırasıyla 700 lira, 875 lira ve 1.000 lira ödeme yapıyor. Böylece toplamda 1.200 lira, 1.500 lira ve 1.750 lira promosyon imkanı veriyor. Kampanya 30 Kasım'a kadar devam ediyor.

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Emekliye karşılıksız 2000 TL ödeme! Artık 3 yıl şartı bulunmuyor! Emekliye ek gelir fırsatı sağlıyor...

İŞ BANKASI

Yeni kampanya ile 31 Aralık'a kadar emekli maaşını taşıyarak 3 yıl boyunca İş Bankası aracılığıyla almak üzere taahhüt veren emekli müşterilerine 2 bin liraya varan promosyon alma imkanı sunuyor. Buna göre, emekliler 1.500 liradan düşük maaşlar için 1.750 lira, 1.500-2 bin 500 lira arası maaşlar için 1.875 lira ve 2 bin 500 lira ve üzerinde maaşlar için 2 bin lira nakit promosyon ödemesi alıyor.