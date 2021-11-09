09 Kasım 2021, Salı
Emekliye karşılıksız 2000 TL ödeme! Artık 3 yıl şartı bulunmuyor! Emekliye ek gelir fırsatı sağlıyor...
Emekliler için ek gelir fırsatı sunan promosyon ödemelerinde yeni dönem heyecanı yaşanıyor. Bankalar yıl içinde sürekli promosyon ödemelerinde güncellemeler yaparak müşterilerinin yüzünü güldürüyor. 2021 yılının son dönemini yaşadığımız süreçte bankalardan yeni hamleler geliyor. Maaş miktarına göre belirlenen ödeme miktarları için vatandaşlar detayları merak ediyor. SGK, SSK ve Bağ-Kur emeklisi farketmeksizin fırsattan yararlanabiliyor. Sizler için güncel promosyon miktarlarını haberimizde derledik. İşte, bankaların güncel promosyon ödeme miktarları...
Giriş Tarihi: 09.11.2021 19:22
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