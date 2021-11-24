Shiba coin için kritik yorum: Shiba Coin düşecek mi, artacak mı? Shiba Inu 1 dolara mı ulaşacak?

SHIB'nin bir dolara ulaşması için, bir katrilyon ABD doları değerinde piyasa değeri gerekiyor. Karşılaştırmayla, ABD Ulusal Borcunun tamamı 23.3 trilyon dolar ve bu şaşırtıcı miktar bile SHIB'nin bu fiyat noktasına ulaşması için gereken miktarın yüzde 3'ünden daha azını oluşturuyor.