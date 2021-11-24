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Haberler Galeri Shiba coin için kritik yorum: Shiba Coin düşecek mi, artacak mı? Shiba Inu 1 dolara mı ulaşacak?

Shiba coin için kritik yorum: Shiba Coin düşecek mi, artacak mı? Shiba Inu 1 dolara mı ulaşacak?

Shiba coin için kritik yorum: Shiba Coin düşecek mi, artacak mı? Shiba Inu 1 dolara mı ulaşacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Fintech firması Broctagon'un CEO'su Don Guo, bireysel yatırımcı çılgınlığının merkezi Shiba Inu (SHIB) hakkında açıklamaları dikkat çekti. Yatırımcının yakından takip ettiği Shiba hakkında detayları haberimizde derledik. İşte, Shiba Coin düşecek mi, artacak mı? Shiba Inu 1 dolara mı ulaşacak?

Giriş Tarihi: 24.11.2021 18:42
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Shiba coin için kritik yorum: Shiba Coin düşecek mi, artacak mı? Shiba Inu 1 dolara mı ulaşacak?

Shiba Coin düşecek mi, artacak mı? Shiba Inu 1 dolara mı ulaşacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bitcoin'de yaşanan dalgalanmalar sonrasında gözler altcoinlerin alacağı son duruma çevrildi. Tüm gelişmelerin yanısıra Shiba coin tarafından gelecek açıklamalarda yakından takip ediliyor. Fintech firması Broctagon'un CEO'su Don Guo, tarafından Shiba hakkında yapılan açıklamalar yakından takip edildi. İşte, Shiba Coin düşecek mi, artacak mı? Shiba Inu 1 dolara mı ulaşacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Shiba coin için kritik yorum: Shiba Coin düşecek mi, artacak mı? Shiba Inu 1 dolara mı ulaşacak?

Fintech firması Broctagon'un CEO'su Don Guo, bireysel yatırımcı çılgınlığının merkezi Shiba Inu (SHIB)'nun 1 dolara ulaşmasının imkansız olduğunu söyledi. Guo, bunun gerçekleşmesi için Shiba'nın trilyonlarca dolar yatırım alması gerektiğini ve dünyada bu kadar paranın bulunmadığını vurguluyor.

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Shiba coin için kritik yorum: Shiba Coin düşecek mi, artacak mı? Shiba Inu 1 dolara mı ulaşacak?

SHİBA INU 1 DOLARA ULAŞMAK İÇİN ABD EKONOMİSİNİ KATLAMALI

Don Guo, zaman zaman kripto para topluluklarının reklam kampanyaları yaptığı 1 dolar hedeflerinin gerçekçi olmadığını söylüyor. Broctagon'un CEO'su, özellikle ele aldığı SHIB ile ilgili yakın tarihli açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

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Shiba coin için kritik yorum: Shiba Coin düşecek mi, artacak mı? Shiba Inu 1 dolara mı ulaşacak?

SHIB'nin bir dolara ulaşması için, bir katrilyon ABD doları değerinde piyasa değeri gerekiyor. Karşılaştırmayla, ABD Ulusal Borcunun tamamı 23.3 trilyon dolar ve bu şaşırtıcı miktar bile SHIB'nin bu fiyat noktasına ulaşması için gereken miktarın yüzde 3'ünden daha azını oluşturuyor.

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Shiba coin için kritik yorum: Shiba Coin düşecek mi, artacak mı? Shiba Inu 1 dolara mı ulaşacak?

SHIBA COIN YAKIMI NE ZAMAN?

Bigger Entertainment'ın Yakma Partisi 15 Kasım'da başlayacak. Etkinlik, yatırımcılara, SHIB ödüllü yarışmalar, takip partisi ve bilet satışlarıyla finanse edilen canlı jeton yakma vaat ediyor.