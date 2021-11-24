24 Kasım 2021, Çarşamba
Shiba coin için kritik yorum: Shiba Coin düşecek mi, artacak mı? Shiba Inu 1 dolara mı ulaşacak?
Shiba coin için kritik yorum: Shiba Coin düşecek mi, artacak mı? Shiba Inu 1 dolara mı ulaşacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Fintech firması Broctagon'un CEO'su Don Guo, bireysel yatırımcı çılgınlığının merkezi Shiba Inu (SHIB) hakkında açıklamaları dikkat çekti. Yatırımcının yakından takip ettiği Shiba hakkında detayları haberimizde derledik. İşte, Shiba Coin düşecek mi, artacak mı? Shiba Inu 1 dolara mı ulaşacak?
Giriş Tarihi: 24.11.2021 18:42
- 1
- 9
- 2
- 9
- 3
- 9
- 4
- 9
- 5
- 9