Altın fiyatlarında ivme terse döndü! Uzman isim hem tarih hem de rakam verdi! 24 Kasım güncel gram, çeyrek, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatlarında ivme terse döndü. Uzman isim hem tarih hem de rakam verdi. 24 Kasım güncel gram, çeyrek, yarım altın fiyatları... Altın fiyatları için son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Uzman isim altın almak isteyen yatırımcılar için önemli uyarılarda bulundu. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş A Para'da yayına katılarak hem ons altın hem de gram altın üzerine dikkat çeken altın yorumları yaptı. İşte, 24 Kasım güncel gram, çeyrek, yarım altın fiyatları...