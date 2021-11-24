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Haberler Galeri Altın fiyatlarında ivme terse döndü! Uzman isim hem tarih hem de rakam verdi! 24 Kasım güncel gram, çeyrek, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatlarında ivme terse döndü! Uzman isim hem tarih hem de rakam verdi! 24 Kasım güncel gram, çeyrek, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatlarında ivme terse döndü. Uzman isim hem tarih hem de rakam verdi. 24 Kasım güncel gram, çeyrek, yarım altın fiyatları... Altın fiyatları için son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Uzman isim altın almak isteyen yatırımcılar için önemli uyarılarda bulundu. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş A Para'da yayına katılarak hem ons altın hem de gram altın üzerine dikkat çeken altın yorumları yaptı. İşte, 24 Kasım güncel gram, çeyrek, yarım altın fiyatları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.11.2021 21:17
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Altın fiyatlarında ivme terse döndü! Uzman isim hem tarih hem de rakam verdi! 24 Kasım güncel gram, çeyrek, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatlarında son dönemde yaşanan yükseliş sonrasında bugün düşüş gerçekleşti. Hal böyle olunca yatırımcılar altın fiyatları için gelen yorumları yakından takip etmeye başladı. Gram altın fiyatları için önemli olan altın ons fiyatı ise Fed odaklı seyrini sürdürüyor. Öte yandan bugün gün içi 760 TL'yi test eden gram altın akşama doğru gevşedi. Yatırım yapacak vatandaşlar için uzman isimlerin değerlendirmelerini haberimizde derledik. İşte, 24 Kasım güncel gram, çeyrek, yarım altın fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Altın fiyatlarında ivme terse döndü! Uzman isim hem tarih hem de rakam verdi! 24 Kasım güncel gram, çeyrek, yarım altın fiyatları...

GRAM ALTIN 2021'DE YATIRIMCISININ YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

2021 yılına 454 liradan giriş yapan gram altın, haftayı 668 liradan kapattı. Bu yükseliş 214 lira kazanca işaret ederken, gram altın yatırımcısı bu 11 aylık dilimde yaklaşık yüzde 50'lik bir kar elde etti.

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Altın fiyatlarında ivme terse döndü! Uzman isim hem tarih hem de rakam verdi! 24 Kasım güncel gram, çeyrek, yarım altın fiyatları...

ONS ALTIN 5 AYIN EN YÜKSEK DÜZEYİNİ TEST ETTİ

Uzunca bir süre dar bantta dalgalanan ons altın, Kasım ayı Fed toplantısının ardından önce 1800 dolar psikolojik bandını kırdı ardından 1850 dolar seviyesini aşarak hafta içi son 5 ayın en yüksek seviyesi olan 1877 dolar düzeyini test etti. Ons, haftayı ise 1847 dolar düzeyinden kapattı.

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Altın fiyatlarında ivme terse döndü! Uzman isim hem tarih hem de rakam verdi! 24 Kasım güncel gram, çeyrek, yarım altın fiyatları...

Ons altın, genişlemeci para politikalarından dönüş sinyalleri veren Fed'in baskısı altında bulunuyor. Ons, 2021 yılına 1900 dolar düzeyinden giriş yaparken, kayıp yüzde 3 olarak dikkat çekiyor.

NOT: Ons altın fiyatları direkt olarak gram altın fiyatlarını etkilediğinden yurt içindeki yatırımcılar tarafından önemle takip edilen bir veri.

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Altın fiyatlarında ivme terse döndü! Uzman isim hem tarih hem de rakam verdi! 24 Kasım güncel gram, çeyrek, yarım altın fiyatları...

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş A Para'da yayına katılarak, 2021 ve 2022 altın tahmini yaparken, gram altın fiyatları için önemli olan ons altın üzerine de değerlendirmelerde bulundu.

İSLAM MEMİŞ: KISA VADEDE ONS ALTIN İÇİN BİR BASKILANMA OLABİLİR

Ons altın fiyatlarının 1857-1870 dolar arasında sıkıştığını belirten İslam Memiş, "1850 dolar seviyesini 1880 dolar seviyesini yukarı yönlü kıramıyor ons altın. Altın tarafında bir baskılanma bekliyorum. Kısa vade için 1825 hatta 1818 dolar seviyesine kadar bir gerileme mümkün olabilir" dedi.