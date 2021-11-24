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Haberler Galeri Emeklinin maaş zammı belli oluyor... En düşük maaş 3.669 TL olacak! SSK, SGK ve Bağ-Kur'lu emekliye enflasyon farkı...

Emeklinin maaş zammı belli oluyor... En düşük maaş 3.669 TL olacak! SSK, SGK ve Bağ-Kur'lu emekliye enflasyon farkı...

Milyonlarca emekli Ocak ayında maaşlarına yapılacak zam oranını merak ediyor. Zamanın daralmasının ardından maaşlara yapılacak zam oranı hakkında peş peşe gelişmelerde yaşanıyor. Yeni yılla birlikte memur emeklisine yapılacak olan yüzde 5'lik zamla birlikte yüzde 7.01 enflasyon farkı verilecek. Benzer durumun emekli maaşlarına da uygulanması halinde en düşük emekli maaşında artış yaşanacak. Emeklinin merakla beklediği Ocak zammı için son gelişmeleri haberimizde derledik.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.11.2021 18:26 Güncelleme Tarihi: 24.11.2021 18:26
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Emeklinin maaş zammı belli oluyor... En düşük maaş 3.669 TL olacak! SSK, SGK ve Bağ-Kur’lu emekliye enflasyon farkı...

Emeklinin maaş zammı belli oluyor... En düşük maaş 3.669 TL olacak! SSK, SGK ve Bağ-Kur'lu emekliye enflasyon farkı için son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Ağustos'ta yapılan toplu sözleşme ile Ocak zammı yüzde 5 olarak belirlenen memurlar ve memur emeklilerine, ayrıca enflasyon farkı göründü. Enflasyon farklarının maaşlara yansıtılmasının üzerine ciddi artış yaşanıyor. Yeni yılla birlikte memur emeklisine yapılacak olan yüzde 5'lik zamla birlikte yüzde 7.01 enflasyon farkı verilecek. İşte, Ocak emekli zammı için son detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emeklinin maaş zammı belli oluyor... En düşük maaş 3.669 TL olacak! SSK, SGK ve Bağ-Kur’lu emekliye enflasyon farkı...

Milyonlarca memur ve memur emeklisi Ocak'ta çifte zam alacak. Ağustos'ta yapılan toplu sözleşme ile Ocak zammı yüzde 5 olarak belirlenen memurlar ve memur emeklilerine, ayrıca enflasyon farkı göründü.

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Emeklinin maaş zammı belli oluyor... En düşük maaş 3.669 TL olacak! SSK, SGK ve Bağ-Kur’lu emekliye enflasyon farkı...

Temmuz-Ekim enflasyonunun yüzde 6.72 çıkmasıyla, bu yılın ikinci yarısı için belirlenen yüzde 3'lük zam oranı aşıldı, Kasım, Aralık verilerine göre enflasyon farkı artacak.

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Emeklinin maaş zammı belli oluyor... En düşük maaş 3.669 TL olacak! SSK, SGK ve Bağ-Kur’lu emekliye enflasyon farkı...

YÜZDE 11'İ AŞACAK

Merkez Bankası'nın yüzde 18.4'lük 2021 enflasyon tahminine göre yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 9.17 olarak gerçekleşebilecek. Bu durumda memurların ve emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 6.17 olacak.

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Emeklinin maaş zammı belli oluyor... En düşük maaş 3.669 TL olacak! SSK, SGK ve Bağ-Kur’lu emekliye enflasyon farkı...

Yüzde 5'lik toplu sözleşme zammıyla Ocak artışı yüzde 11.17'ye ulaşacak. Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki yüzde 19.31'lik TÜFE tahminine göre ise fark yüzde 7.01 olacak.