Emeklinin maaş zammı belli oluyor... En düşük maaş 3.669 TL olacak! SSK, SGK ve Bağ-Kur'lu emekliye enflasyon farkı için son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Ağustos'ta yapılan toplu sözleşme ile Ocak zammı yüzde 5 olarak belirlenen memurlar ve memur emeklilerine, ayrıca enflasyon farkı göründü. Enflasyon farklarının maaşlara yansıtılmasının üzerine ciddi artış yaşanıyor. Yeni yılla birlikte memur emeklisine yapılacak olan yüzde 5'lik zamla birlikte yüzde 7.01 enflasyon farkı verilecek. İşte, Ocak emekli zammı için son detaylar haberimizde...