HaberlerGaleriEmeklinin maaş zammı belli oluyor... En düşük maaş 3.669 TL olacak! SSK, SGK ve Bağ-Kur'lu emekliye enflasyon farkı...
Emeklinin maaş zammı belli oluyor... En düşük maaş 3.669 TL olacak! SSK, SGK ve Bağ-Kur'lu emekliye enflasyon farkı...
Milyonlarca emekli Ocak ayında maaşlarına yapılacak zam oranını merak ediyor. Zamanın daralmasının ardından maaşlara yapılacak zam oranı hakkında peş peşe gelişmelerde yaşanıyor. Yeni yılla birlikte memur emeklisine yapılacak olan yüzde 5'lik zamla birlikte yüzde 7.01 enflasyon farkı verilecek. Benzer durumun emekli maaşlarına da uygulanması halinde en düşük emekli maaşında artış yaşanacak. Emeklinin merakla beklediği Ocak zammı için son gelişmeleri haberimizde derledik.