02 Aralık 2021, Perşembe
Shiba coin için kritik viraj: Shiba coin ne kadar, kaç TL olacak? Shiba coin 1-2 dolara olacak mı?
Shiba coin için kritik viraj: Shiba coin ne kadar, kaç TL olacak? Shiba coin 1-2 dolara olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kripto para piyasasında yaşanan dalgalanmalar sürüyor. Shiba Inu son dönemde yüzde 20'nin üzerinde prim yaptı. Pandemi sürecinde dengelerin sürekli değiştiği piyasada Ekim ayında düşüş yaşanmıştı. Kasım ayının ilk günlerinde ise ivme yukarı doğru çıkışa geçti. İşte, Shiba coin ne kadar, kaç TL olacak? Shiba coin 1-2 dolara olacak mı?
Giriş Tarihi: 02.12.2021 19:15
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