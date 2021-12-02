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Shiba coin için kritik viraj: Shiba coin ne kadar, kaç TL olacak? Shiba coin 1-2 dolara olacak mı?

Shiba coin için kritik viraj: Shiba coin ne kadar, kaç TL olacak? Shiba coin 1-2 dolara olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kripto para piyasasında yaşanan dalgalanmalar sürüyor. Shiba Inu son dönemde yüzde 20'nin üzerinde prim yaptı. Pandemi sürecinde dengelerin sürekli değiştiği piyasada Ekim ayında düşüş yaşanmıştı. Kasım ayının ilk günlerinde ise ivme yukarı doğru çıkışa geçti. İşte, Shiba coin ne kadar, kaç TL olacak? Shiba coin 1-2 dolara olacak mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.12.2021 19:15
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Shiba coin için kritik viraj: Shiba coin ne kadar, kaç TL olacak? Shiba coin 1-2 dolara olacak mı?

Shiba coin ne kadar, kaç TL olacak? Shiba coin 1-2 dolara olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Shiba Inu ekim ayının başlarında yükselişe geçerken, ayın sonunda düşüş yaşamıştı. Diğer yandan Kasım ayında ise coin yeniden yükselişe geçti. Yatırımcılar Shiba coinin 1 dolara ulaşıp ulaşmayacağını merak ediyor. Konu hakkında detayları sizler için haberimizde derledik. İşte, Shiba coin ne kadar, kaç TL olacak? Shiba coin 1-2 dolara olacak mı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Shiba coin için kritik viraj: Shiba coin ne kadar, kaç TL olacak? Shiba coin 1-2 dolara olacak mı?

SHIBA COIN NE KADAR OLDU?

Shiba Inu ekim ayının son günlerinde ani bir yükseliş göstermiş, daha sonra ise aralıksız olarak düşüş göstermeye başlamıştı. Uzun süredir düşüş eğiliminde olan Shiba Inu, kasım ayının son günlerinde yeniden zirveye tırmanmaya başladı.

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Shiba coin için kritik viraj: Shiba coin ne kadar, kaç TL olacak? Shiba coin 1-2 dolara olacak mı?

Shiba Coin'deki yükseliş yüzde 20'yi aştı. SHIB'de yaşanan son artış, en büyük kripto borsalarından biri olan Kraken'in pazartesi günü Shiba Inu'yu listelemesinden sonra geldi. Shiba Coin hafta ortasında 0,00004472 dolardan işlem görüyor.

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Shiba coin için kritik viraj: Shiba coin ne kadar, kaç TL olacak? Shiba coin 1-2 dolara olacak mı?

TARİHİ ZİRVESİNDEN KOPUŞ YAŞAMIŞTI

Shiba Inu herhangi bir sebep olmaksızın Ekim ayının son günlerinde 0.00008840 dolar seviyesine kadar yükselmişti. Bu tarihten sonra ise aralıksız olarak düşüş göstermeye başladı ve yüzde 50'nin üzerinde kayba yöneldi.

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Shiba coin için kritik viraj: Shiba coin ne kadar, kaç TL olacak? Shiba coin 1-2 dolara olacak mı?

KRİPTO PARALARDA GENEL DÜŞÜŞ VAR

Koronavirüs pandemisinin etkisini yeniden artırmasıyla birlikte Kripto Para piyasalarında Ekim ayında başlayan yükseliş dalgası yerini düşüşe bıraktı. Lider kripto para birimleri dar banda sıkıştı. Bitcoin 57 bin dolar seviyesinde dengeye otururken Ethereum da 4300-4500 dolar seviyesi arasında hareket göstermeye başladı.

Küresel çapta kripto paralara ilişkin olarak regülasyon çalışmalarının devam etmesi ve sonucunda ortaya çıkacak düzenlemelerin netlik kazanmaması da satış baskısını güçlü tutmaya devam ediyor.