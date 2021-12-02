Shiba coin için kritik viraj: Shiba coin ne kadar, kaç TL olacak? Shiba coin 1-2 dolara olacak mı?

Shiba coin ne kadar, kaç TL olacak? Shiba coin 1-2 dolara olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Shiba Inu ekim ayının başlarında yükselişe geçerken, ayın sonunda düşüş yaşamıştı. Diğer yandan Kasım ayında ise coin yeniden yükselişe geçti. Yatırımcılar Shiba coinin 1 dolara ulaşıp ulaşmayacağını merak ediyor. Konu hakkında detayları sizler için haberimizde derledik. İşte, Shiba coin ne kadar, kaç TL olacak? Shiba coin 1-2 dolara olacak mı?