Pandemi 4. faz ödemeleri ne zaman, var mı? Pandemi 4. faz ödemesi E Devlet başvurularının olup olmayacağı araştırılan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca takip edilen 1100 TL sosyal yardım ücretleri başvuru yapan ihtiyaç sahiplerine PTT üzerinden ödemeler gerçekleşti. 4. faz ödemelerinin olup olmayacağı merak ediliyor. Bu süreçte bakanlık tarafından yapılacak son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, Pandemi 4. faz ödemeleri ne zaman, var mı? Pandemi 4. faz ödemesi E Devlet başvuru sonucu sorgulama ekranı...