02 Aralık 2021, Perşembe
Pandemi 4. faz ödemeleri ne zaman, var mı? Pandemi 4. faz ödemesi E Devlet başvuru sonucu sorgulama ekranı...
Pandemi 4. faz ödemeleri ne zaman, var mı? Pandemi 4. faz ödemesi E Devlet başvuru sonucu sorgulama ekranı... Pandemi 4. faz ödemelerinin yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Faz 1, Faz 2 ve Faz 3 kapsamında bir çok ihtiyaç sahiplerine 1100 TL destek sağlandı. Normalleşme sürecinde olduğumuz dönemde 4. faz ödemelerinin olup olmayacağına yönelik açıklamalar için gözler son dakikalara çevrildi. İşte, Pandemi 4. faz ödemeleri ne zaman, var mı? Pandemi 4. faz ödemesi E Devlet başvuru sonucu sorgulama ekranı...
Giriş Tarihi: 02.12.2021 18:38 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021 18:38
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