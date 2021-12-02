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Pandemi 4. faz ödemeleri ne zaman, var mı? Pandemi 4. faz ödemesi E Devlet başvuru sonucu sorgulama ekranı...

Pandemi 4. faz ödemeleri ne zaman, var mı? Pandemi 4. faz ödemesi E Devlet başvuru sonucu sorgulama ekranı... Pandemi 4. faz ödemelerinin yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Faz 1, Faz 2 ve Faz 3 kapsamında bir çok ihtiyaç sahiplerine 1100 TL destek sağlandı. Normalleşme sürecinde olduğumuz dönemde 4. faz ödemelerinin olup olmayacağına yönelik açıklamalar için gözler son dakikalara çevrildi. İşte, Pandemi 4. faz ödemeleri ne zaman, var mı? Pandemi 4. faz ödemesi E Devlet başvuru sonucu sorgulama ekranı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.12.2021 18:38 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021 18:38
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Pandemi 4. faz ödemeleri ne zaman, var mı? Pandemi 4. faz ödemesi E Devlet başvuru sonucu sorgulama ekranı...

Pandemi 4. faz ödemeleri ne zaman, var mı? Pandemi 4. faz ödemesi E Devlet başvurularının olup olmayacağı araştırılan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca takip edilen 1100 TL sosyal yardım ücretleri başvuru yapan ihtiyaç sahiplerine PTT üzerinden ödemeler gerçekleşti. 4. faz ödemelerinin olup olmayacağı merak ediliyor. Bu süreçte bakanlık tarafından yapılacak son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, Pandemi 4. faz ödemeleri ne zaman, var mı? Pandemi 4. faz ödemesi E Devlet başvuru sonucu sorgulama ekranı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Pandemi 4. faz ödemeleri ne zaman, var mı? Pandemi 4. faz ödemesi E Devlet başvuru sonucu sorgulama ekranı...

1100 TL pandemi yardım parası başvuruları e Devlet üzerinden yapıldı. Sosyal yardım bilinen adıyla pandemi yardımlarında Faz 3 ödemeleri ve başvuruları devam ederken, gözler sonuç ekranına çevrildi. Başvuruları e devlet üzerinden gerçekleştirilen 1100 TL pandemi desteği sonuçları yine aynı sistem üzerinden sorgulanacak.

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Pandemi 4. faz ödemeleri ne zaman, var mı? Pandemi 4. faz ödemesi E Devlet başvuru sonucu sorgulama ekranı...

İhtiyaç sahipleri, ücretin yatıp yatmadığını e-Devlet kapısı üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Sosyal Yardım Sorgula" başlıklı kısmından öğrenebilecekler. Başvuru şartlarını taşıyanlar bu ekrandan sonuçları sorgulayacaklar.

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Pandemi 4. faz ödemeleri ne zaman, var mı? Pandemi 4. faz ödemesi E Devlet başvuru sonucu sorgulama ekranı...

1100 TL PANDEMİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yeni alınan karara göre pandemi döneminde ihtiyaç sahiplerine 1100 lira sosyal yardım yapılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ile başvuruya gerek olmaksızın 2 milyonun üzerinde haneye ulaşacaklarını kaydetti.

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Pandemi 4. faz ödemeleri ne zaman, var mı? Pandemi 4. faz ödemesi E Devlet başvuru sonucu sorgulama ekranı...

Bakan Yanık şunları söyledi: "Bir önceki Sosyal Destek Programımızın başvurularını e-Devlet üzerinden almıştık. Daha önce e-devlet üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu SYDV'lerimiz tarafından tespit edilmiş 2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1.100 TL tutarında 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ödemesi gerçekleştireceğiz." demişti.