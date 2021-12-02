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Haberler Galeri SGK, SSK’lı, Bağ-Kur’luya bayram havası estirecek! Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? Seyyanen, enflasyon farkı...

SGK, SSK’lı, Bağ-Kur’luya bayram havası estirecek! Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? Seyyanen, enflasyon farkı...

SGK, SSK'lı, Bağ-Kur'luya bayram havası estirecek! Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? Seyyanen, enflasyon farkı... Milyonlarca emekli Ocak ayında maaşlarına yapılacak zam oranını merak ediyor. Maaşlara yapılacak zam için son bir ay kalırken, geriye sadece 2 enfasyon verisi kaldı. Şu ana kadar 4 aylık verilere göre yapılan hesaplamalarda yeni yıla ilişkin zam oranı yüzde 6.72'lik bir oranı işaret ediyor. Uzman isimler oluşan havada maaşlara yapılacak zam oranı için tahminlerini paylaşıyor. İşte, Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? Seyyanen, enflasyon farkı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.12.2021 19:41
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SGK, SSK’lı, Bağ-Kur’luya bayram havası estirecek! Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? Seyyanen, enflasyon farkı...

Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yaklaşık 13 milyon emekli Ocak ayında maaşlarına yapılacak zam oranını merak ediyor. Şimdiye dek açıklanan 4 aylık enflasyon sonuçlarıyla beraber gelecek sene için uygulanacak zam oranı 6.72 olarak hesaplanırken, Kasım ve Aralık ayı enflasyon oranları sonrasında net zam oranu belli olacak. Zam görüşmelerinin başlamasının ardından net rakam ortaya çıkacak. Vatandaşlar konu hakkında gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. İşte, Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? Seyyanen, enflasyon farkı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SGK, SSK’lı, Bağ-Kur’luya bayram havası estirecek! Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? Seyyanen, enflasyon farkı...

KASIM VE ARALIK VERİSİ İLE BİRLİKTE OCAK 2022 EMEKLİ ZAMMI KESİNLEŞECEK

Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 4 aylık zamları yüzde 6.72 olurken, bu orana Kasım ve Aralık aylarının enflasyon oranlarının eklenmesiyle zamlar kesinleşmiş olacak. Asgari ücret zam oranının açıklanacağı Aralık ayı memur ve emeklilerin zam oranının da belirlendiği tarih olacak.

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SGK, SSK’lı, Bağ-Kur’luya bayram havası estirecek! Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? Seyyanen, enflasyon farkı...

ENFLASYON ARTARSA OCAK 2022 EMEKLİ ZAMMI DA YÜKSELECEK

Her iki ay sıfır çıksa bile 4 aylık 6.72 zam kesinleşti. Merkez Bankası'nın yılsonu yüzde 18.4'lük tahminine göre yapılan hesaplamalara göre 6 aylık enflasyon verisi 9.17 oranında olacak. Ancak enflasyon bu tahmini aşarsa zam oranı da yükselecek.

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SGK, SSK’lı, Bağ-Kur’luya bayram havası estirecek! Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? Seyyanen, enflasyon farkı...

MEMURA FARK KESİNLEŞTİ

Açıklanan 4 aylık yüzde 6.72'lik enflasyona göre memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı almaları da kesinleşmiş oldu.

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SGK, SSK’lı, Bağ-Kur’luya bayram havası estirecek! Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? Seyyanen, enflasyon farkı...

Memur ve Memur emeklileri Ağustos'ta yapılan toplu sözleşme gereğince Ocak ayında yüzde 5 zam alacaklar. Buna enflasyon farkı da eklenecek.