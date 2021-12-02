SGK, SSK’lı, Bağ-Kur’luya bayram havası estirecek! Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? Seyyanen, enflasyon farkı...

SGK, SSK'lı, Bağ-Kur'luya bayram havası estirecek! Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? Seyyanen, enflasyon farkı... Milyonlarca emekli Ocak ayında maaşlarına yapılacak zam oranını merak ediyor. Maaşlara yapılacak zam için son bir ay kalırken, geriye sadece 2 enfasyon verisi kaldı. Şu ana kadar 4 aylık verilere göre yapılan hesaplamalarda yeni yıla ilişkin zam oranı yüzde 6.72'lik bir oranı işaret ediyor. Uzman isimler oluşan havada maaşlara yapılacak zam oranı için tahminlerini paylaşıyor. İşte, Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? Seyyanen, enflasyon farkı...