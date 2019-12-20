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Asgari ücret zammı için Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten son dakika açıklaması! Asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak?

Asgari ücret zammı için tüm işçi sendikaları Türk-İş'in ev sahipliğinde bir araya geldi .Toplantı 11.15'te yapıldı ve basına açıklamada bulunuldu. Hak-İş, Türk-İş ve DİSK ortak asgari ücret paydasında buluştu. Asgari Geçim İndirimi ödemeleri ile birlikte 10 milyon kişiyi ilgilendiren asgari ücret zammı için işçi kanadı 2 bin 578 TL talebini yineledi. Tüm sendikalar bu rakamın altında pazarlık yapılmaması için güç birliğine gitti. İşçilerin 2 bin 578 TL ısrarı sürerken, işveren kanadı enflasyon üstü zamma sıcak bakmıyor. Ayrıca devlet desteğinin artırılmasını talep ediyor. 23-27 Aralık tarihleri arasında son asgari ücret toplantısı yapılacak. Peki, asgari ücret zammı ne kadar olacak? AGİ ne kadar olacak? işte 2020 asgari ücret zammı ile ilgili senaryolar...

Giriş Tarihi: 20.12.2019 12:08 Güncelleme Tarihi: 20.12.2019 12:10
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Asgari ücret zammı için Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten son dakika açıklaması! Asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak?

Asgari ücret zammı için son günlere girildi. 31 Aralık 2019'a kadar asgari ücret zammının belirlenmesi gerekiyor. 7 milyon kişi asgari ücret ile çalışıyor. AGİ alanlarla birlikte rakam 10 milyonu buluyor. Asgari ücret zammı kıdem tazminatı, işsizlik maaşı gibi konuları da işin içine katınca çok daha fazla insanı ilgilendiriyor. Asgari ücret zammı için şu ana dek 3 toplantı gerçekleşti. İlk iki toplantıda beklenti ve talepler konuşulurken, son toplantıda TÜİK'in asgari ücret ile ilgili raporu toplantıya sunuldu. Türk-İş, ilk günden itibaren 2 bin 578 TL'nin altında masaya oturmayacağını ifade ediyor. TİSK ise enflasyonun üstünde zam oranına sıcak bakmıyor. Bu gelişmeler ışığında son komisyon toplantısı bekleniyor. İşçi sendikalarından 4'üncü toplantı öncesi flaş bir adım geldi. Tüm işçi sendikaları, Türk-İş binasında buluştu. Toplantıda durum değerlendirmesi yapıldı ve ortak kararla 2 bin 578 TL asgari ücret talebi konusunda uzlaşıldı. Peki, asgari ücret ne kadar olacak? İşte detaylar...

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? CANLI YAYINDA RAKAM AÇIKLADI - VİDEO

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Asgari ücret zammı için Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten son dakika açıklaması! Asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak?

HAK-İŞ, TÜRK-İŞ VE DİSK BULUŞTU

Toplantı, Türk-İş binasında oldu. Toplantının ardından işçi sendikaları ortak kararını açıkladı. 2020 asgari ücreti için 2 bin 578 TL istendi.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? CANLI YAYINDA RAKAM AÇIKLADI - VİDEO

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Asgari ücret zammı için Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten son dakika açıklaması! Asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak?

TÜRK-İŞ 2 BİN 578 TL İSTİYOR

Sendikalar 2020 yılı zam görüşmeleri öncesi birlik kararı almıştı. Komisyonda yer alan en büyük işçi sendikası Türk-İş, 2 bin 578 TL'nin altında pazarlık etmeyeceklerini ifade etmiş, işçinin fedakarlık yapmayacağını aktarmıştı.

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Asgari ücret zammı için Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten son dakika açıklaması! Asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak?

TÜİK'TEN ASGARİ ÜCRET İÇİN RAKAM

Asgari ücret görüşmelerinde Türkiye İstatistik Kurumu, bir işçinin ihtiyaç duyacağı aylık ortalama harcama tutarını belirledi ve rakamı komisyona iletti. Komisyona iletilen rakam, ağır işler için 2 bin 331 TL oldu. Orta işler içinse 2 bin 86 TL olarak bildirildi.

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Asgari ücret zammı için Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten son dakika açıklaması! Asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Asgari ücret 4'üncü toplantı sonrası belli olacak. 4'üncü toplantı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek. Taraflar son rakamları iletecek, hükümet fikrini ortaya koyacak ve rakam belli olacak. Komisyondan uzlaşma çıkmaz ise Hakem Heyeti devreye girecek.