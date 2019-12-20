Asgari ücret zammı için Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten son dakika açıklaması! Asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak?

Asgari ücret zammı için tüm işçi sendikaları Türk-İş'in ev sahipliğinde bir araya geldi .Toplantı 11.15'te yapıldı ve basına açıklamada bulunuldu. Hak-İş, Türk-İş ve DİSK ortak asgari ücret paydasında buluştu. Asgari Geçim İndirimi ödemeleri ile birlikte 10 milyon kişiyi ilgilendiren asgari ücret zammı için işçi kanadı 2 bin 578 TL talebini yineledi. Tüm sendikalar bu rakamın altında pazarlık yapılmaması için güç birliğine gitti. İşçilerin 2 bin 578 TL ısrarı sürerken, işveren kanadı enflasyon üstü zamma sıcak bakmıyor. Ayrıca devlet desteğinin artırılmasını talep ediyor. 23-27 Aralık tarihleri arasında son asgari ücret toplantısı yapılacak. Peki, asgari ücret zammı ne kadar olacak? AGİ ne kadar olacak? işte 2020 asgari ücret zammı ile ilgili senaryolar...

Giriş Tarihi: 20.12.2019 12:08 Güncelleme Tarihi: 20.12.2019 12:10 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





