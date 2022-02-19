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SGK'ya borcu olanlar dikkat! Bu şartları taşıyanların borçları siliniyor! KDK başvuru nasıl yapılır? Kimler başvurabilir?
KDK ile SGK borcu nasıl silinir? 18 yıldır SGK'ya borcunu ödeyemeyen bir kişinin KDK aracılığıyla borçları silindi. 2004 yılında alacağı paraya zaman aşımı hükümleri uygulanan, 2021 yılında ise 5.700 lira borç çıkarılan bir kişinin borcunu ödeyememesi sonrası duruma KDK el attı. Peki, hangi şartlarda SGK borçları silinir? KDK başvuru nasıl yapılır? KDK'ye kimler başvurabilir? İşte haberin detayları...