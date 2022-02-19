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SGK'ya borcu olanlar dikkat! Bu şartları taşıyanların borçları siliniyor! KDK başvuru nasıl yapılır? Kimler başvurabilir?

KDK ile SGK borcu nasıl silinir? 18 yıldır SGK'ya borcunu ödeyemeyen bir kişinin KDK aracılığıyla borçları silindi. 2004 yılında alacağı paraya zaman aşımı hükümleri uygulanan, 2021 yılında ise 5.700 lira borç çıkarılan bir kişinin borcunu ödeyememesi sonrası duruma KDK el attı. Peki, hangi şartlarda SGK borçları silinir? KDK başvuru nasıl yapılır? KDK'ye kimler başvurabilir? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.02.2022 11:56
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SGK’ya borcu olanlar dikkat! Bu şartları taşıyanların borçları siliniyor! KDK başvuru nasıl yapılır? Kimler başvurabilir?

KDK ile SGK borcu nasıl silinir? 20004 yılında alacağı paranın zaman aşımına uğraması, 2021 yılında ise 5.700 lira borç çıkarılması nedeniyle borcunu ödeyemeyen bir kişinin mağduriyetinin giderilmesi için Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) durumu el attı. KDK'nın SGK ile yaptığı görüşmeler sonrası borç silindi. Peki, hangi şartlarda SGK borçları silinir? KDK başvuru nasıl yapılır? KDK'ya kimler başvurabilir? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SGK’ya borcu olanlar dikkat! Bu şartları taşıyanların borçları siliniyor! KDK başvuru nasıl yapılır? Kimler başvurabilir?

KDK'den yapılan açıklamaya göre, 2004'te isteğe bağlı Bağ-Kur'lulara sağlık karnesi verilmesi hizmetinin iptal edilmesinden habersiz olan bir vatandaş, vize işlemi yaptırarak engelli kızı için sağlık hizmeti almaya, ödeme yapmaya devam etti.

Bir süre sonra SGK ile yapılan alacak-verecek hesabı sonucu vatandaşın 609 Türk lirası alacaklı olduğu anlaşıldı ancak bu paranın iadesi yapılmadı.

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SGK’ya borcu olanlar dikkat! Bu şartları taşıyanların borçları siliniyor! KDK başvuru nasıl yapılır? Kimler başvurabilir?

2021'de SGK tarafından kendisine 5 bin 700 lira borç çıkarılan, 2004'ten alacağı olan paraya da zaman aşımı hükümleri uygulanan kişi, borcun silinmesi için dilekçe ile kuruma başvurdu fakat sonuç alamadı.

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SGK’ya borcu olanlar dikkat! Bu şartları taşıyanların borçları siliniyor! KDK başvuru nasıl yapılır? Kimler başvurabilir?

Yapılandırma ile borcunu taksitler halinde ödemek isteyen vatandaş, kurum avukatlarına yönlendirildi, vekalet ücreti talep edilmesi üzerine ise KDK'ye başvuru yaptı.

KDK'nin, SGK yetkilileri ile yaptığı görüşmelerin ardından başvurucuya çıkarılan borç silindi ve başvurucunun mağduriyeti giderildi.

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SGK’ya borcu olanlar dikkat! Bu şartları taşıyanların borçları siliniyor! KDK başvuru nasıl yapılır? Kimler başvurabilir?

KDK NEDİR, BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Kamu Denetçiliği Kurumu, dünyada bilinen adıyla Ombudsmanlık, HAK ARAMA KURUMUDUR.

Kamu kurum ve kuruluşlarının (idarenin) eylemleri ve işlemleri ile kamu görevlilerinin tutum ve davranışları karşısında mağdur olduğunu ya da haksızlığa uğradığını düşünen herkes mahkemeye gitmeden önce Kamu Denetçiliği Kurumu'na(Ombudsmanlığa) başvurabilir.