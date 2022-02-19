SGK’ya borcu olanlar dikkat! Bu şartları taşıyanların borçları siliniyor! KDK başvuru nasıl yapılır? Kimler başvurabilir?

KDK'den yapılan açıklamaya göre, 2004'te isteğe bağlı Bağ-Kur'lulara sağlık karnesi verilmesi hizmetinin iptal edilmesinden habersiz olan bir vatandaş, vize işlemi yaptırarak engelli kızı için sağlık hizmeti almaya, ödeme yapmaya devam etti.

Bir süre sonra SGK ile yapılan alacak-verecek hesabı sonucu vatandaşın 609 Türk lirası alacaklı olduğu anlaşıldı ancak bu paranın iadesi yapılmadı.