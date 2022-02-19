19 Şubat 2022, Cumartesi
%0 faiz kredi müjdesi: SGK'dan ev alacakları sevindiren haber! 2022 sıfır faizli konut kredisi şartları...
Konut kredisi faiz oranlarının yüksek olması nedeniyle kredi almanın farklı yollarını arayan vatandaşlara SGK'dan müjdeli haber geldi. Ev alacakları sevindirecek haberin sıfır faizli konut kredisinin ardından başvuru sürecine ilişkin detaylar araştırılmaya başlandı. SGK sıfır faizli konut kredisi şartları ve başvuru ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele ladık. Peki, 2022 SGK sıfır faizli konut kredisi başvuru nasıl yapılır? Sıfır faizli ev kredisi şartları neler? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 19.02.2022 11:04 Güncelleme Tarihi: 19.02.2022 11:04
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