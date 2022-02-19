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%0 faiz kredi müjdesi: SGK'dan ev alacakları sevindiren haber! 2022 sıfır faizli konut kredisi şartları...

Konut kredisi faiz oranlarının yüksek olması nedeniyle kredi almanın farklı yollarını arayan vatandaşlara SGK'dan müjdeli haber geldi. Ev alacakları sevindirecek haberin sıfır faizli konut kredisinin ardından başvuru sürecine ilişkin detaylar araştırılmaya başlandı. SGK sıfır faizli konut kredisi şartları ve başvuru ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele ladık. Peki, 2022 SGK sıfır faizli konut kredisi başvuru nasıl yapılır? Sıfır faizli ev kredisi şartları neler? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.02.2022 11:04 Güncelleme Tarihi: 19.02.2022 11:04
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%0 faiz kredi müjdesi: SGK’dan ev alacakları sevindiren haber! 2022 sıfır faizli konut kredisi şartları...

SGK'dan ev alacakları sevindiren haber geldi. Konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar sıfır faizli konut kredisi verilecek. Belirli şartların karşılanması halinde faizsiz kredi imkanı sunuluyor. Ziraat Bankası şubeleri aracılığıyla yapılan faizsiz konut kredisi ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, sıfır faizli konut kredisi başvuru nasıl yapılır? 2022 faizsiz konut kredisi şartları neler? İşte cevaplar...

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%0 faiz kredi müjdesi: SGK’dan ev alacakları sevindiren haber! 2022 sıfır faizli konut kredisi şartları...

FAİZSİZ KONUT KREDİSİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Gerekli şartları taşıyan vatandaşlara daha önce "Hak Sahipliği Belgesi" ve "TOKİ Kampanya Hak Sahipliği Belgesi" düzenleniyordu. Ancak, SGK ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı arasında imzalanan "Veri Paylaşımına İlişkin Protokol" gereğince, SGK'dan 5510 sayılı Kanunun 4/1-(a), 4/1-(b) ve 4/1-(c) kapsamında aylık almakta olanların "Faizsiz Konut Kredisi Hak Sahipliği Müstahaklık Bilgisi Sorgulaması" Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından doğrudan yapılıyor.

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%0 faiz kredi müjdesi: SGK’dan ev alacakları sevindiren haber! 2022 sıfır faizli konut kredisi şartları...

Bu nedenle, krediden faydalanmak isteyen hak sahiplerinin 3/5/2021 tarihinden itibaren SGK tarafından düzenlenen hak sahipliği belgesine gerek olmaksızın; doğrudan T.C. Ziraat Bankası şubelerine, TOKİ kampanyalı konut satışından faydalanmak için doğrudan Ziraat Bankası veya Halk Bankası şubelerine başvuruda bulunması gerekiyor.

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%0 faiz kredi müjdesi: SGK’dan ev alacakları sevindiren haber! 2022 sıfır faizli konut kredisi şartları...

FAİZSİZ KONUT KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

* 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 56 ncı maddesi ile mülga 45 inci ve 64 üncü maddelerine göre, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesine göre, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre, 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre harp veya vazife malulü olmaları sebebiyle kendilerine aylık bağlananların

* Yukarıdaki kanunlar kapsamına giren sebeplerle hayatını kaybedenlerin dul ve yetimlerinin,

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%0 faiz kredi müjdesi: SGK’dan ev alacakları sevindiren haber! 2022 sıfır faizli konut kredisi şartları...

* Harp veya vazife malullüğü aylığı almakta iken faizsiz kredi hakkından yararlanmaksızın hayatını kaybedenlerin dul ve yetimlerinin,

* Yukarıdaki haller kapsamında harp veya vazife malulü sayılanlardan sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam eden kamu görevlilerinin,