19 Şubat 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İkinci el araba almak isteyenleri ilgilendiriyor! Tercih yaparken işinize yarayabilir! İşte en çok satan 2. el otomobiller

İkinci el araba almak isteyenleri ilgilendiriyor! Tercih yaparken işinize yarayabilir! İşte en çok satan 2. el otomobiller

İkinci el araba almak isteyenleri yakından ilgilendiren o liste belli oldu. Bir önceki ay en çok satan otomobiller listesini merak edenler için detaylar açıklandı. İkinci el araba alımı yaparken bu listeyi inceleyen vatandaşlar, konu hakkında internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. En çok satan 2. el otomobiller listesine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2022 Ocak ayında en çok hangi marka ve modeller satıldı? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.02.2022 13:54
  • 1
  • 14
İkinci el araba almak isteyenleri ilgilendiriyor! Tercih yaparken işinize yarayabilir! İşte en çok satan 2. el otomobiller

İkinci el araba fiyatları konusunda araştırmalar sürerken, bir yandan da gözler en çok satan modellere çevrildi. Indıcata tarafından ikinci el online pazar raporu yayımlandı ve en çok satan marka ve modeller belli oldu. 2022 Ocak ayında en çok satışı gerçekleştirilen markaları yazımızda ele aldık. İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 14
İkinci el araba almak isteyenleri ilgilendiriyor! Tercih yaparken işinize yarayabilir! İşte en çok satan 2. el otomobiller

Indicata'nın ikinci el online pazar raporundaki verilere göre, Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında ocak ayı satışları, Aralık 2021'e kıyasla yüzde 54,41 azalarak 90 bin 310 (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) oldu.

  • 3
  • 14
İkinci el araba almak isteyenleri ilgilendiriyor! Tercih yaparken işinize yarayabilir! İşte en çok satan 2. el otomobiller

Geçen yıl ocak ayında 103 bin 398 satış gerçekleşmişti. Böylece geçen yılın ocak ayı ile kıyaslandığında satışlarda yüzde 13'lük azalış görüldü. Bu yılın ocak ayında ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 80, hafif ticari araçların payı yüzde 20 olarak belirlendi.

  • 4
  • 14
İkinci el araba almak isteyenleri ilgilendiriyor! Tercih yaparken işinize yarayabilir! İşte en çok satan 2. el otomobiller

EN ÇOK SATILAN 10 MARKA

Geçen ay 2. el online pazarda en çok tercih edilen otomotiv (binek ve hafif ticari) markası 11 bin 819 satışla Volkswagen oldu. VW'yi, 11 bin 348 adetle Renault ve 10 bin 960 adetle Fiat izledi.

  • 5
  • 14
İkinci el araba almak isteyenleri ilgilendiriyor! Tercih yaparken işinize yarayabilir! İşte en çok satan 2. el otomobiller

Satış sıralamasında 8 bin 558 satışla Ford, 4 bin 749 ile Opel, 4 bin 740 adetle BMW, 4 bin 698 adetle Mercedes-Benz, 4 bin 393 satışla Peugeot, 4 bin 114 adetle Hyundai ve 3 bin 254 adetle Toyota ilk 10 içinde yer aldı.

Geçen ay 2. el online binek ve hafif ticari araç pazarında satılan 90 bin 310 adet aracın yüzde 76'sını ilk 10 marka gerçekleştirdi.