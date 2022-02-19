İkinci el araba almak isteyenleri ilgilendiriyor! Tercih yaparken işinize yarayabilir! İşte en çok satan 2. el otomobiller

İkinci el araba almak isteyenleri yakından ilgilendiren o liste belli oldu. Bir önceki ay en çok satan otomobiller listesini merak edenler için detaylar açıklandı. İkinci el araba alımı yaparken bu listeyi inceleyen vatandaşlar, konu hakkında internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. En çok satan 2. el otomobiller listesine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2022 Ocak ayında en çok hangi marka ve modeller satıldı? İşte haberin detayları...