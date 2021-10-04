SGK’ya bildirene ödeme imkanı! En az 3 bin 550 lira verilecek! 6 ay içinde...

SGK'ya bildirene ödeme imkanı. En az 1.420 lira, en çok 2 bin 840 lira veriliyor. Başvurular için ise son detaylar yakından takip ediliyor. İşsizlik maaşı almak isteyenler SGK'ya işten ayrılma nedenini 'askerlik' olarak bildirmesi gerekiyor. 6-10 ay süresince en az 1.420 lira, en çok 2 bin 840 lira ödeme yapılıyor. Öte yandan çalışan, işyerinde 1 yılı doldurmuşsa ve askerlik sebebiyle iş sözleşmesini feshederse kıdem tazminatına hak kazanıyor. En az 3 bin 550 lira tazminat ödemesi yapılıyor. İşte, konuyla ilgili son gelişmeler...