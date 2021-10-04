04 Ekim 2021, Pazartesi
SGK'ya bildirene ödeme imkanı! En az 3 bin 550 lira verilecek! 6 ay içinde...
Askere giden binlerce kişiyi yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Başvuran vatandaşlara para ödemesi yapılıyor. Ödenek için belirlenen süreçlerde SGK'ya bilgilendirme yapılması gerekiyor. İşsizlik maaşı almak isteyenler SGK'ya işten ayrılma nedenini 'askerlik' olarak bildirmesi gerekiyor. 6-10 ay süresince en az 1.420 lira, en çok 2 bin 840 lira ödeme yapılıyor. Tazminat ödemesi almak isteyenler başvuru detaylarını merak ediyor. Süreç hakkında gelişmeleri haberimizde derledik. İşte, son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 04.10.2021 20:31 Güncelleme Tarihi: 04.10.2021 20:36
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