04 Ekim 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri SGK'ya bildirene ödeme imkanı! En az 3 bin 550 lira verilecek! 6 ay içinde...

SGK'ya bildirene ödeme imkanı! En az 3 bin 550 lira verilecek! 6 ay içinde...

Askere giden binlerce kişiyi yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Başvuran vatandaşlara para ödemesi yapılıyor. Ödenek için belirlenen süreçlerde SGK'ya bilgilendirme yapılması gerekiyor. İşsizlik maaşı almak isteyenler SGK'ya işten ayrılma nedenini 'askerlik' olarak bildirmesi gerekiyor. 6-10 ay süresince en az 1.420 lira, en çok 2 bin 840 lira ödeme yapılıyor. Tazminat ödemesi almak isteyenler başvuru detaylarını merak ediyor. Süreç hakkında gelişmeleri haberimizde derledik. İşte, son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.10.2021 20:31 Güncelleme Tarihi: 04.10.2021 20:36
  • 1
  • 12
SGK’ya bildirene ödeme imkanı! En az 3 bin 550 lira verilecek! 6 ay içinde...

SGK'ya bildirene ödeme imkanı. En az 1.420 lira, en çok 2 bin 840 lira veriliyor. Başvurular için ise son detaylar yakından takip ediliyor. İşsizlik maaşı almak isteyenler SGK'ya işten ayrılma nedenini 'askerlik' olarak bildirmesi gerekiyor. 6-10 ay süresince en az 1.420 lira, en çok 2 bin 840 lira ödeme yapılıyor. Öte yandan çalışan, işyerinde 1 yılı doldurmuşsa ve askerlik sebebiyle iş sözleşmesini feshederse kıdem tazminatına hak kazanıyor. En az 3 bin 550 lira tazminat ödemesi yapılıyor. İşte, konuyla ilgili son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
SGK’ya bildirene ödeme imkanı! En az 3 bin 550 lira verilecek! 6 ay içinde...

1 YIL DOLDUYSA KIDEM

Çoğu kişi sigortalı bir işe başladıktan ve bir düzen kurduktan sonra askerliğini yapmayı tercih ediyor. Bu durumda oluşan haklar ise çok bilinmiyor. Özellikle kıdem tazminatı merak ediliyor. Ekim ayı sevk tarihleri de yaklaşmışken bu konunun detaylarını araştırdık. 1475 sayılı yasanın 14'üncü maddesinin üçüncü fıkrasına göre; aynı işyerinde 1 yılı dolduran işçi, askerlik hizmeti sebebiyle iş sözleşmesini feshetmesi halinde, kıdem tazminatına hak kazanıyor.

  • 3
  • 12
SGK’ya bildirene ödeme imkanı! En az 3 bin 550 lira verilecek! 6 ay içinde...

BELGEYİ DE EKLEYİN

Yasa açık ve bir kısıtlama yok. Yani askere giderken önceden izinli sayılan bedelliler tazminat alabiliyor. Bunun için hazır asker çalışanın, işverene sözleşmeyi fesih dilekçesini ibraz ederken, askerlik şubesinden alacağı askerlik sevk belgesini de vermesi gerekiyor. Yani askere gidileceği bu belgeyle ispatlanmalı. Askerlik sevk belgesi olmadan yapılan fesihlerde, işveren kıdem tazminatı ödemek zorunda değil. Ayrıca askerlik için işten ayrılıp, askere gitmeden başka bir işyerinde çalışan kıdem hakkını kaybeder.

  • 4
  • 12
SGK’ya bildirene ödeme imkanı! En az 3 bin 550 lira verilecek! 6 ay içinde...

TERHİS OLANLARA İŞE ALIMDA ÖNCELİK

İşverenlere askerden dönen ve eski işinde çalışmak isteyen çalışanları işe alma zorunluluğu 4857 sayılı İş Kanunu'nda belirtiliyor. Buna göre; herhangi bir askeri ve kanuni görev dolayısıyla işinden ayrılan işçiler bu ödevin sona ermesinden başlayarak 2 ay içinde işe girmek istedikleri takdirde işveren bunları eski işleri veya benzeri işlerde boş yer varsa derhal, yoksa boşalacak ilk işe başka isteklilere tercih ederek, o andaki şartlarla işe almak zorunda. Aranan şartlar bulunduğu halde işveren iş sözleşmesi yapma yükümlülüğünü yerine getirmezse, işe alınma isteğinde bulunan eski işçiye 3 aylık ücret tutarında tazminat öder.

  • 5
  • 12
SGK’ya bildirene ödeme imkanı! En az 3 bin 550 lira verilecek! 6 ay içinde...

İŞ GARANTİSİ İÇİN ÜCRETSİZ İZİN

Bedelli askerlik yapacaklar işyerleriyle anlaşarak ücretsiz izne ayrılıp askerlik görevini bu dönemde yapabilir. Dönüşte iş kaybı riskini önlemek için bu bir yöntem. Tabi bu durumda tazminatın ve diğer hakların talep edilmemesi gerekiyor. Ayrıca bu talebi işverenin de kabul etmesi şart.