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Haberler Galeri Kredi faiz oranları güncellendi! Kredi faiz oranları ne zaman düşer? Akbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank...

Kredi faiz oranları güncellendi! Kredi faiz oranları ne zaman düşer? Akbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank...

Kredi faiz oranları güncellendi. Kredi faiz oranları ne zaman düşer? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2021 yılının sonlarına geldiğimiz dönemde kredi ihtiyacı olan vatandaşlar faiz oranlarının ne zaman düşeceğini merak ediyor. Bankalar ihtiyaç, konut ve taşıt kredi faiz oranlarını belirli aralıklarla güncellemeyi sürdürüyor. İhtiyaçlarını gidermek isteyenler güncel oranları yakından takip ediyor. İşte, kredi faiz oranları ne zaman düşer? Akbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.10.2021 18:09 Güncelleme Tarihi: 04.10.2021 18:09
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Kredi faiz oranları güncellendi! Kredi faiz oranları ne zaman düşer? Akbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank...

Kredi faiz oranları güncellendi. Kredi faiz oranları ne zaman düşer? Akbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ne kadar oldu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bankalar faiz oranlarını belirli aralıklarla güncelliyor. İhtiyaç, taşıt ve konut kredi faiz oranlarında yaşanan değişimler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Ekim ayının ilk günlerini yaşadığımız dönemde bankaların açıklamaları yakından takip ediliyor. İşte, kredi faiz oranları ne zaman düşer? Akbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kredi faiz oranları güncellendi! Kredi faiz oranları ne zaman düşer? Akbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank...

VAKIFBANK

Taşıt kredisi: %1.50'den

İhtiyaç Kredisi Kampanyası: %1.55'den

SarıPanjur Konut Kredisi: %1,37'den başlamaktadır.

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Kredi faiz oranları güncellendi! Kredi faiz oranları ne zaman düşer? Akbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank...

ZİRAAT BANKASI

Tüketici kredisi: %1.55'ten

Taşıt kredisi (kaskolu): %1.61

Taşıt kredisi (kaskosuz): %1.63

Konut kredisi: %1.37'den başlayan fiyatlarla

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Kredi faiz oranları güncellendi! Kredi faiz oranları ne zaman düşer? Akbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank...

HALKBANK

İhtiyaç Kredilerinde %1,51'dan,

Taşıt Kredilerinde %1,54'den,

Konut Kredilerinde %1,38'den başlayan faiz oranları uygulanmaktadır.

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Kredi faiz oranları güncellendi! Kredi faiz oranları ne zaman düşer? Akbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank...

İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: faiz oranı %1.6O, 50 bin TL için 36 ay vadede aylık ödeme miktarı 1.936,53 TL

Konut kredisi: faiz oranı %1.38

Taşıt kredisi: faiz oranı %1.54