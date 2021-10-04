Kredi faiz oranları güncellendi. Kredi faiz oranları ne zaman düşer? Akbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ne kadar oldu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bankalar faiz oranlarını belirli aralıklarla güncelliyor. İhtiyaç, taşıt ve konut kredi faiz oranlarında yaşanan değişimler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Ekim ayının ilk günlerini yaşadığımız dönemde bankaların açıklamaları yakından takip ediliyor. İşte, kredi faiz oranları ne zaman düşer? Akbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank...