SGK'ya belgesini getirene anında maaş bağlanacak! 10 yıl sigortası olana emeklilik fırsatı! Şartlar baştan sona değişiyor...

Emekli olmak için aranan şartlardan bir tanesi prim günü oluyor. Prim gününü tamamlayamayan veya tamamlama imkanı olmayan kişiler için yaştan emeklilik fırsatı sunuluyor. Sigortalı için ilk giriş tarihi önemli olsa da genel şartlara bakıldığında 10 yıllık sigorta girişinizle emekli olabilma imkanı yakalayabiliyorsunuz. Ancak bunun için aranan bir şart bulunuyor. Bu süreçte ilk sigortalılık tarihiniz büyük önem taşıyor. Yani erken yaşta sigorta başlangıcınızın olması gerekiyor. Konu hakkında detayları haberimizde derledik. İşte, emeklilik için kritik o detay...