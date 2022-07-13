13 Temmuz 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri SGK'ya belgesini getirene anında maaş bağlanacak! 10 yıl sigortası olana emeklilik fırsatı! Şartlar baştan sona değişiyor...

SGK'ya belgesini getirene anında maaş bağlanacak! 10 yıl sigortası olana emeklilik fırsatı! Şartlar baştan sona değişiyor...

Emekli olmak için aranan şartlardan bir tanesi prim günü oluyor. Prim gününü tamamlayamayan veya tamamlama imkanı olmayan kişiler için yaştan emeklilik fırsatı sunuluyor. Sigortalı için ilk giriş tarihi önemli olsa da genel şartlara bakıldığında 10 yıllık sigorta girişinizle emekli olabilma imkanı yakalayabiliyorsunuz. Ancak bunun için aranan bir şart bulunuyor. Bu süreçte ilk sigortalılık tarihiniz büyük önem taşıyor. Yani erken yaşta sigorta başlangıcınızın olması gerekiyor. Konu hakkında detayları haberimizde derledik. İşte, emeklilik için kritik o detay...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.07.2022 19:25 Güncelleme Tarihi: 13.07.2022 19:25
  • 1
  • 15
SGK’ya belgesini getirene anında maaş bağlanacak! 10 yıl sigortası olana emeklilik fırsatı! Şartlar baştan sona değişiyor...

SGK'ya belgesini getirene anında maaş bağlanacak. 10 yıl sigortası olana emeklilik fırsatı. Şartlar baştan sona değişiyor. 10 yıllık sigortası bulunan bazı kişilere şartları yerine getirmesi halinde emeklilik imkanı sağlanıyor. Prim gününü tamamlama imkanı olmayanlar 10 yılda emekli olma şartları hakkında araştırma yapıyor ve detayları öğrenmek istiyor. Sigortası erken yaşta başlamış olanlar için detaylar belirtildi. Konu hakkında gelişmeleri haberimizde derledik. İşte, emeklilik hakkında o detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
SGK’ya belgesini getirene anında maaş bağlanacak! 10 yıl sigortası olana emeklilik fırsatı! Şartlar baştan sona değişiyor...

ON YIL SİGORTASI OLAN EMEKLİ OLABİLİYOR!

Prim günü yetmeyen ancak yaşı nedeniyle bunu tamamlama imkanı da kalmayan kişiler 'yaştan emekli' olabilir. Şartlar ilk sigortalılık tarihine göre değişse de, 10 yılla, yani 3600 günle emekli olmak da mümkün.

  • 3
  • 15
SGK’ya belgesini getirene anında maaş bağlanacak! 10 yıl sigortası olana emeklilik fırsatı! Şartlar baştan sona değişiyor...

Normal emeklilik dışında bir de yaşı ilerlemiş fakat prim ödeme gün sayısı az olan kişiler için yaştan emeklilik uygulaması bulunuyor. Yaştan emeklilikte daha düşük prim ödeyerek emekli olunur.

  • 4
  • 15
SGK’ya belgesini getirene anında maaş bağlanacak! 10 yıl sigortası olana emeklilik fırsatı! Şartlar baştan sona değişiyor...

Hatta sadece 10 yıl çalışan bir kişi bile yaştan emekli olma hakkına sahip olabilir. Ancak bunun için erken yaşta sigortalı olmak gerekir.

  • 5
  • 15
SGK’ya belgesini getirene anında maaş bağlanacak! 10 yıl sigortası olana emeklilik fırsatı! Şartlar baştan sona değişiyor...

Yaştan emeklilik, belirli bir yaşa gelmiş ve normal emeklilik için gerekli prim ödeme sayısını dolduramamış yani yeterince çalışamamış kişilere sağlanan bir haktır.