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15 Temmuz Cuma günü bankalar açık mı? Bankalar ne zaman açılacak? Bayram tatili sonrası bankalar ne zaman çalışacak?

Cuma günü bankalar açık mı? Kurban Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle bankalar çalışmalarına ara verdi. Bankalarda işleri olan vatandaşlar, Cuma günü bankaların açık olup olmayacağını araştırıyor. 15 Temmuz Cuma günü bankaların çalışıp çalışmayacağını merak eden vatandaşlar, konu hakkında internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 15 Temmuz Cuma günü bankalar açık mı? Bankalar ne zaman açılacak? Bayram tatili sonrası bankalar ne zaman çalışacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.07.2022 17:03
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15 Temmuz Cuma günü bankalar açık mı? Bankalar ne zaman açılacak? Bayram tatili sonrası bankalar ne zaman çalışacak?

15 Temmuz Cuma günü bankalar açık mı? Bankalar ne zaman açılacak? gibi sorular, son günlerde sıklıkla araştırılmaya başlandı. Kurban Bayramı'nın 12 Temmuz'da sona ermesinin ardından gözler bankaların açılacağı tarihe çevrildi. Bayram tatilinin 9 güne çıkarılması ile birlikte bankalar da tatile girdi. Peki, 15 Temmuz Cuma günü bankalar açık mı? Bankalar ne zaman açılacak? Bayram tatili sonrası bankalar ne zaman çalışacak? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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15 Temmuz Cuma günü bankalar açık mı? Bankalar ne zaman açılacak? Bayram tatili sonrası bankalar ne zaman çalışacak?

BANKALAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

Bankalar resmi tatil günlerinde kapalı oluyor. 9-10-11-12 Kurban Bayramı günlerinde kapalı olan bankalar, 13-14 Temmuz'un idari izin sayılması ve 15 Temmuz Cuma gününün de resmi tatil olması nedeniyle kapalı olacak. Bankalar 18 Temmuz Pazartesi günü açık olacak.

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15 Temmuz Cuma günü bankalar açık mı? Bankalar ne zaman açılacak? Bayram tatili sonrası bankalar ne zaman çalışacak?

BANKALAR KAÇTA AÇILIYOR, KAPANIYOR?

Bankalar genel olarak 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet veriyor ancak şubelere saat 17.00'a kadar müşteri kabul ediliyor.

İşte banka banka çalışma saatleri:

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15 Temmuz Cuma günü bankalar açık mı? Bankalar ne zaman açılacak? Bayram tatili sonrası bankalar ne zaman çalışacak?

HALKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Halkbank çalışma saatleri, 02 Haziran 2021 tarihi itibarıyla 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 olarak güncellenmiştir. Şubeler saat 17.00'ye kadar müşteri kabul edecektir.

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15 Temmuz Cuma günü bankalar açık mı? Bankalar ne zaman açılacak? Bayram tatili sonrası bankalar ne zaman çalışacak?

ZİRAAT BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

Ziraat Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.