15 Temmuz Cuma günü bankalar açık mı? Bankalar ne zaman açılacak? Bayram tatili sonrası bankalar ne zaman çalışacak?

Cuma günü bankalar açık mı? Kurban Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle bankalar çalışmalarına ara verdi. Bankalarda işleri olan vatandaşlar, Cuma günü bankaların açık olup olmayacağını araştırıyor. 15 Temmuz Cuma günü bankaların çalışıp çalışmayacağını merak eden vatandaşlar, konu hakkında internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 15 Temmuz Cuma günü bankalar açık mı? Bankalar ne zaman açılacak? Bayram tatili sonrası bankalar ne zaman çalışacak? İşte cevaplar...