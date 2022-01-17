17 Ocak 2022, Pazartesi
SGK'ya başvuru yapın! Bildirim yapılması halinde harekete geçiliyor! e-Devlet'ten kontrol edilerek...
SGK'ya başvuru yapın! Bildirim yapılması halinde harekete geçiliyor! e-Devlet'ten kontrol edilerek... Sigortasız işçi çalıştırmak yasak olsa da bazı işverenler prim ödemekten kurtulmak için bu yola başvurabiliyor. SGK'ya başvuru yapılması halinde, işverenin kayıtdışı personel çalıştırdığının kanıtlanması durumunda ceza yükümlülüğü doğuyor. Bunun dışında sigorta primlerinin eksik ödenmesi, çalışana mobbing uygulanması, eksik ücret, hasız yere iş akdinin sonlandırılması gibi durumlarda çalışan yasalardan kaynaklanan haklarını kullanabilir. Konu hakkında son gelişmeler ve açıklamaları haberimizde derledik...
Giriş Tarihi: 17.01.2022 21:16
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