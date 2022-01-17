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Haberler Galeri SGK'ya başvuru yapın! Bildirim yapılması halinde harekete geçiliyor! e-Devlet'ten kontrol edilerek...

SGK'ya başvuru yapın! Bildirim yapılması halinde harekete geçiliyor! e-Devlet'ten kontrol edilerek...

SGK'ya başvuru yapın! Bildirim yapılması halinde harekete geçiliyor! e-Devlet'ten kontrol edilerek... Sigortasız işçi çalıştırmak yasak olsa da bazı işverenler prim ödemekten kurtulmak için bu yola başvurabiliyor. SGK'ya başvuru yapılması halinde, işverenin kayıtdışı personel çalıştırdığının kanıtlanması durumunda ceza yükümlülüğü doğuyor. Bunun dışında sigorta primlerinin eksik ödenmesi, çalışana mobbing uygulanması, eksik ücret, hasız yere iş akdinin sonlandırılması gibi durumlarda çalışan yasalardan kaynaklanan haklarını kullanabilir. Konu hakkında son gelişmeler ve açıklamaları haberimizde derledik...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.01.2022 21:16
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SGK’ya başvuru yapın! Bildirim yapılması halinde harekete geçiliyor! e-Devlet’ten kontrol edilerek...

Çalışan ve işveren arasında zaman zaman anlaşmazlıklar olabiliyor. Genellikle çalışanın haksızlığa uğraması ile ilgili olan anlaşmazlıklarda çözüm yolu bulunuyor. Öncelikle çalışanın haklarını bilmesi gerekiyor. Özellikle e-Devlet sisteminin aktif olarak kullanılması, SGK primlerinin eksiksiz olarak yatırılıp yatırılmadığının düzenli olarak takip edilmesi, herhangi bir eksiklik durumunda ise derhal yasal yollara başvurulması büyük önem taşıyor.

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SGK’ya başvuru yapın! Bildirim yapılması halinde harekete geçiliyor! e-Devlet’ten kontrol edilerek...

SGK İŞÇİ ŞİKAYETİ NEREYE YAPILIR?

SGK'lı olarak çalışan işçi şikayette bulunması gereken bir durum ile karşı karşıya ise öncelikle ne sebeple şikayette bulunacağını net olarak belirlenesi gerekiyor.

Bu sebepler ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine başvuru yapılabiliyor;

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SGK’ya başvuru yapın! Bildirim yapılması halinde harekete geçiliyor! e-Devlet’ten kontrol edilerek...

İşten ayrılmış olan kişiler,

İş akdinin feshedilmesi,

İşten çıkarılma,

Ücret eksikliğinin tamamlanması,

Fazla mesai alacaklar,

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SGK’ya başvuru yapın! Bildirim yapılması halinde harekete geçiliyor! e-Devlet’ten kontrol edilerek...

İşsizlik ödeneği alacaklar,

Kıdem ve ihbar tazminatı alacaklar gibi konularda müracaat edilebilecektir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Grup Başkanlıklarına şikâyet işlemleri için sebepler şunlardır:

İş sözleşmesi bitmeden işten çıkarılma,

İşyerinde mobbing gören kişiler,

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SGK’ya başvuru yapın! Bildirim yapılması halinde harekete geçiliyor! e-Devlet’ten kontrol edilerek...

Sigortasız olarak çalıştırılma ya da düşük ücret üzerinden sigorta gösterimi yapılması,

Toplu işten çıkartma ya da iş sağlığı güvenliğinin sağlanmaması halinde şikâyetlerini yapabilirler.GKya hemen başvurun Sosyal Güvenlik Kurumu bildirim sonrası harekete geçiyor, e-Devletten kontrol edin ve...