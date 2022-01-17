SGK’ya başvuru yapın! Bildirim yapılması halinde harekete geçiliyor! e-Devlet’ten kontrol edilerek...

SGK İŞÇİ ŞİKAYETİ NEREYE YAPILIR?

SGK'lı olarak çalışan işçi şikayette bulunması gereken bir durum ile karşı karşıya ise öncelikle ne sebeple şikayette bulunacağını net olarak belirlenesi gerekiyor.

Bu sebepler ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine başvuru yapılabiliyor;