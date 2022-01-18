HaberlerGaleriMaaş zam farkı için son dakika açıklaması! Memur ve emekli maaş zam farkı ne zaman yatacak? 2022 Ocak aylıkları...
Maaş zam farkı için son dakika açıklaması! Memur ve emekli maaş zam farkı ne zaman yatacak? 2022 Ocak aylıkları...
Ocak ayı ile birlikte milyonlarca memur ve emeklinin yeni maaşı belirlendi. 2022 Ocak'tan itibaren geçerli olacak şekilde emekli ve memurlara enflasyon zammının yanı sıra ilave artışlar da yapıldı. Şimdi ise gözler ödemelerin yapılacağı tarihe çevrildi. Peki, memur ve emekli maaş zam farkı ne zaman yatacak? 2022 Ocak 15 günlük maaş farkı ödeme tarihi belli oldu mu? İşte son gelişmeler...