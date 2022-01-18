Maaş zam farkı için son dakika açıklaması! Memur ve emekli maaş zam farkı ne zaman yatacak? 2022 Ocak aylıkları...

Memur ve emekli maaş zam farkı ne zaman yatacak? 2022 Ocak zammı ile birlikte memurların ve memur emeklilerinin yüzde 5'lik toplu sözleşme artışını yüzde 7.5 olarak yükseltildi. Aylık ödemelerinin başlaması ile birlikte en çok merak edilenler arasında maaş farkları yer aldı. Peki, memur ve emekli maaş zam farkı ne zaman yatacak? 2022 Ocak 15 günlük maaş farkı ödeme tarihi belli oldu mu? İşte haberin detayları...