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Maaş zam farkı için son dakika açıklaması! Memur ve emekli maaş zam farkı ne zaman yatacak? 2022 Ocak aylıkları...

Ocak ayı ile birlikte milyonlarca memur ve emeklinin yeni maaşı belirlendi. 2022 Ocak'tan itibaren geçerli olacak şekilde emekli ve memurlara enflasyon zammının yanı sıra ilave artışlar da yapıldı. Şimdi ise gözler ödemelerin yapılacağı tarihe çevrildi. Peki, memur ve emekli maaş zam farkı ne zaman yatacak? 2022 Ocak 15 günlük maaş farkı ödeme tarihi belli oldu mu? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.01.2022 09:59
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Maaş zam farkı için son dakika açıklaması! Memur ve emekli maaş zam farkı ne zaman yatacak? 2022 Ocak aylıkları...

Memur ve emekli maaş zam farkı ne zaman yatacak? 2022 Ocak zammı ile birlikte memurların ve memur emeklilerinin yüzde 5'lik toplu sözleşme artışını yüzde 7.5 olarak yükseltildi. Aylık ödemelerinin başlaması ile birlikte en çok merak edilenler arasında maaş farkları yer aldı. Peki, memur ve emekli maaş zam farkı ne zaman yatacak? 2022 Ocak 15 günlük maaş farkı ödeme tarihi belli oldu mu? İşte haberin detayları...

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Maaş zam farkı için son dakika açıklaması! Memur ve emekli maaş zam farkı ne zaman yatacak? 2022 Ocak aylıkları...

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAM FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Bu yıl memur ve emeklilere müjdeli haberler art arda geldi. Memurlara 2.5 puanlık ek artış, emeklilerde en düşük taban maaş uygulamasının 2.500 lira olduğu açıklanmıştı. Şimdi ise gözler ödeme takvimine çevrildi.

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Maaş zam farkı için son dakika açıklaması! Memur ve emekli maaş zam farkı ne zaman yatacak? 2022 Ocak aylıkları...

Memurlar için yapılan 2.5 puanlık artış ve emeklilere yapılan 2.500 TL taban maaş uygulaması
için yasa tasarısı Meclis'te bulunuyor. Bu yasa çıkmadan maaşlar yatırılırsa sadece belirlenen artışlar yansıyacak. Yani SSK ve Bağ- Kur emeklileri için yüzde 25.47, memurlar ve memur emeklileri için yüzde 27.91 oranında zamlar yatırılacak.

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Maaş zam farkı için son dakika açıklaması! Memur ve emekli maaş zam farkı ne zaman yatacak? 2022 Ocak aylıkları...

Memurlar ve memur emeklileri için 2.5 puanlık artış diğer emekliler için ise 2.500 TL taban maaş için yapılacak seyyanen artış bu ödemelerin içinde olmayacak. Daha sonra bu ilave artışlar maaşlara eklenecek. Burada bir hak kaybı olmayacak.

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Maaş zam farkı için son dakika açıklaması! Memur ve emekli maaş zam farkı ne zaman yatacak? 2022 Ocak aylıkları...

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

Yüzde 30,5 zammın ardından aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 5.651 TL, aile yardımı dahil en düşük memur maaşı 6.368 TL oldu.