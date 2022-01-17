17 Ocak 2022, Pazartesi
Emekli aylığı 1.150 TL, ikramiyesi 37 bin lira artacak! Yeni düzenleme sonrasında yüzde 25-30 artış! 3600 ek gösterge son durum...
Emekli aylığı 1.150 TL, ikramiyesi 37 bin lira artacak! Yeni düzenleme sonrasında yüzde 25-30 artış! 3600 ek gösterge son durum... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3600 ek gösterge için geçtiğimiz aylarda açıklamalarda bulunmuştu. En geç Mayıs-Haziran ayında Meclis'e gelecek olan 3600 ek gösterge düzenlemesiyle kıdemler arasındaki ücret dengesizliği giderilecek, kariyer mesleklerinde 600 puanlık artış olacak. Son dakika bilgilerine göre konu hakkında gelişmeler haberimizde yer alıyor. İşte, 3600 ek gösterge son durum...
Giriş Tarihi: 17.01.2022 19:39 Güncelleme Tarihi: 17.01.2022 19:39
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