Emekli aylığı 1.150 TL, ikramiyesi 37 bin lira artacak! Yeni düzenleme sonrasında yüzde 25-30 artış! 3600 ek gösterge son durum...

Milyonlarca emeklinin yakından takip ettiği 3600 ek gösterge için detaylar belli olmaya başladı. Başkan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde konu hakkında açıklamalarda bulundu.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 3600 ek gösterge konusunda çalışmalarına devam ederken, Memur-Sen başta olmak üzere taraflarla değerlendirme yapılacak. Birçok meslek dalını kapsayan çalışma hakkında son gelişmeler yakından takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, devletin fonksiyonel olması açısından kamu çalışanları arasındaki statü farkını koruyan kapsamlı ve adil bir düzenleme olacağını vurguladı. İşte, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge son durum ne?