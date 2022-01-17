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Haberler Galeri Emekli aylığı 1.150 TL, ikramiyesi 37 bin lira artacak! Yeni düzenleme sonrasında yüzde 25-30 artış! 3600 ek gösterge son durum...

Emekli aylığı 1.150 TL, ikramiyesi 37 bin lira artacak! Yeni düzenleme sonrasında yüzde 25-30 artış! 3600 ek gösterge son durum...

Emekli aylığı 1.150 TL, ikramiyesi 37 bin lira artacak! Yeni düzenleme sonrasında yüzde 25-30 artış! 3600 ek gösterge son durum... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3600 ek gösterge için geçtiğimiz aylarda açıklamalarda bulunmuştu. En geç Mayıs-Haziran ayında Meclis'e gelecek olan 3600 ek gösterge düzenlemesiyle kıdemler arasındaki ücret dengesizliği giderilecek, kariyer mesleklerinde 600 puanlık artış olacak. Son dakika bilgilerine göre konu hakkında gelişmeler haberimizde yer alıyor. İşte, 3600 ek gösterge son durum...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.01.2022 19:39 Güncelleme Tarihi: 17.01.2022 19:39
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Emekli aylığı 1.150 TL, ikramiyesi 37 bin lira artacak! Yeni düzenleme sonrasında yüzde 25-30 artış! 3600 ek gösterge son durum...

Milyonlarca emeklinin yakından takip ettiği 3600 ek gösterge için detaylar belli olmaya başladı. Başkan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde konu hakkında açıklamalarda bulundu.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 3600 ek gösterge konusunda çalışmalarına devam ederken, Memur-Sen başta olmak üzere taraflarla değerlendirme yapılacak. Birçok meslek dalını kapsayan çalışma hakkında son gelişmeler yakından takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, devletin fonksiyonel olması açısından kamu çalışanları arasındaki statü farkını koruyan kapsamlı ve adil bir düzenleme olacağını vurguladı. İşte, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge son durum ne?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli aylığı 1.150 TL, ikramiyesi 37 bin lira artacak! Yeni düzenleme sonrasında yüzde 25-30 artış! 3600 ek gösterge son durum...

EMEKLİ MAAŞINDA ÜCRET KAYBI SONA ERECEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, milyonlarca memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesine ilişkin çalışmasını tamamlarken Memur-Sen başta olmak üzere taraflarla değerlendirme yapılacak. Sendika düzenlemenin bütün meslek gruplarını kapsaması yönünde bir çalışma yürütüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, devletin fonksiyonel olması açısından kamu çalışanları arasındaki statü farkını koruyan kapsamlı ve adil bir düzenleme olacağını vurguladı.

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Emekli aylığı 1.150 TL, ikramiyesi 37 bin lira artacak! Yeni düzenleme sonrasında yüzde 25-30 artış! 3600 ek gösterge son durum...

Bakan Bilgin, çalışanların emeklilikte büyük bir ücret kaybı yaşadığına dikkat çekerek, "Çalışan ile emekli arasında ücret kaybı çok yüksek, 3600 ek gösterge bunu giderecek bir düzenleme olacak" dedi.

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Emekli aylığı 1.150 TL, ikramiyesi 37 bin lira artacak! Yeni düzenleme sonrasında yüzde 25-30 artış! 3600 ek gösterge son durum...

MESLEK GRUPLARI GENİŞLEYECEK

Maaş, emekli aylıkları ve ikramiyeleri yüzde 25-30 artırması beklenen yeni düzenleme öğretmen, polis, hemşire, din görevlilerinin yanı sıra idari kadro, yardımcı hizmetler sınıfını da kapsayacak. Emekli aylığı, ikramiyeleri 2200'ün altı, 2200 ve 3000 ek göstergeye hesaplanan memurlardan 3600'e yükselecek olanların toplam sayının yüzde 90'ı olduğu belirtiliyor.

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Emekli aylığı 1.150 TL, ikramiyesi 37 bin lira artacak! Yeni düzenleme sonrasında yüzde 25-30 artış! 3600 ek gösterge son durum...

Müfettişler, uzmanlar, şube müdürleri, daire başkanları, genel müdür yardımcıları başta olmak üzere kariyer meslekleri, idari kadrolara yönelik düzenleme yapılacak.

Sendikalar ek göstergelerin eşit oranda sınıf, kadro, unvan ayırımı yapılmadan (daha üst ek göstergeden yararlananlar hariç olmak üzere) 3600'e yükseltilmesini talep ediyor. Müdür ve şube müdürü kadrosunda birinci derece kadro/aylık derecesi ile görev yapan yükseköğrenim mezunu devlet memurları en çok 2200 ek göstergeden yararlanabiliyor.