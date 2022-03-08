SGK'ya başvuru yapan yararlanabiliyor! Flaş detay belli oldu, 1800 gün primle emeklilik! Borçlanma imkanı, 10 yıl sigortalı...
Emekli olmak isteyen milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Erken emeklilik ve malulen emeklilik için birçok soru sorulmaya devam ediyor. Yasalarda bulunan belirli şartların yerine getirilmesi halinda emeklilik imkanı sağlanabiliyor. Sosyal güvenlik mevzuatımız kimlerin sağlık sorunları sebebiyle erken emekli olabileceklerini düzenlemiştir. Bu çerçevede, iki emeklilik kavramı öne çıkıyor. Bunlardan ilki 'malulen emeklilik', diğeri de 'engelli hakkıyla emeklilik' kavramıdır. İşte, malulen emeklilik için aranan şartlar haberimizde...
Giriş Tarihi: 08.03.2022
19:04 Güncelleme Tarihi: 08.03.2022
19:04
SGK'ya başvuru yapan yararlanabiliyor. Flaş detay belli oldu, 1800 gün primle emeklilik. Borçlanma imkanı, 10 yıl sigortalı... Malulen emeklilik için şartlar aranan konular arasında bulunuyor. Hastalanan, ameliyat olan ve rapor alıp işine devam edemeyenlerin aklında nasıl emekli olacakları sorusu var. Sosyal güvenlik mevzuatımız kimlerin sağlık sorunları sebebiyle erken emekli olabileceklerini düzenlemiştir. Malulen emeklilik ve engelli hakkıyla emeklilik kavramı arasında farklılıklar buluyor. Konu hakkında son dakika gelişmeleri haberimizde derledik. İşte, emeklilik şartları hakkında detaylar...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Milliyet'ten Cem Kılıç emeklilik ile ilgili merak edilen detayları köşesine taşıdı. Kılıç malulen ve engelli emekliliği ile ilgili detayları anlattı
Sosyal güvenlik mevzuatına göre sağlık sorunları sebebiyle erken emekli olabilenler iki gruba ayrılır, birincisi 'malulen emeklilik', ikincisi de 'engelli hakkıyla emeklilik'tir. İkisi arasında bazı farklar vardır.
Emekliliğe ilişkin çokça sorulan sorulardan biri, sağlığını yitirenlerin erken emekli olup olamayacağı konusunda. Hastalanan, ameliyat olan ve rapor alıp işine devam edemeyenlerin aklında nasıl emekli olacakları sorusu vardır. Sosyal güvenlik mevzuatımız kimlerin sağlık sorunları sebebiyle erken emekli olabileceklerini düzenlemiştir. Bu çerçevede, iki emeklilik kavramı öne çıkar. Bunlardan ilki 'malulen emeklilik', diğeri de 'engelli hakkıyla emeklilik' kavramıdır. Malulen emeklilik ile engelli emekliliği arasında bazı farklar vardır.
HER MALUL ENGELLİDİR
Malulen emekli olabilmek için gerekli ilk ve en önemli şart, çalışma gücünde en az yüzde 60 kayıp olduğuna dair sağlık kurulu raporudur. Bu raporun alınabilmesi için kişilerin ilk olarak bulundukları il veya ilçedeki SGK merkezlerine başvurmaları ve yetkili hastanelere sevk edilmeleri gerekir. Kişiler doğrudan hastaneye başvurarak rapor almak yerine SGK'ya başvurarak sevklerini gerçekleştirmelidirler. Sevkin SGK üzerinden yapılmasının nedeni, yalnızca sağlık kurulu raporunun malullük aylığı almak için yeterli olmamasıdır. Kişi, çalışma gücünde en az yüzde 60 kayıp olduğunu belgelese bile en az 1800 gün prim ödemesi yoksa veya prim ödemesini borçlanma ile 1800 güne tamamlayamıyorsa malullük aylığı alamaz. Yani, malul sayılmak, malullük aylığı almaya yetmez. Ancak kişinin çalışma gücünde en az yüzde 60 kaybın olması, bu kişinin engellilik oranının da en az yüzde 40 olacağını gösterir. Bu nedenle her malul engellidir. Ancak her engelli malul sayılmayabileceği gibi, her engelli de malullük aylığı alamaz. Çünkü yüzde 40 engelli olan bir kişinin çalışma gücünde en az yüzde 60 kayıp olmayabilir.