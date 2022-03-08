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EPGİS son dakika: 9 Mart benzin ve mazot fiyatı ne kadar? İstanbul, Ankara 1 LT akaryakıt fiyatı kaç para oldu?

Benzin ve mazot fiyatı ne kadar oldu? EPGİS tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, 9 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere benzin ve mazot pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış yaşandı. Bu gelişmelerin ardından 1 LT benzin ve mazotun ne kadar olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, 9 Mart benzin ve mazot fiyatı ne kadar? İstanbul, Ankara 1 LT akaryakıt fiyatı kaç para oldu? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.03.2022 16:10 Güncelleme Tarihi: 08.03.2022 16:10
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EPGİS son dakika: 9 Mart benzin ve mazot fiyatı ne kadar? İstanbul, Ankara 1 LT akaryakıt fiyatı kaç para oldu?

Son dakika... Benzin ve mazot fiyatı ne kadar oldu? Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) yapılan son dakika açıklamasına göre, gece yarısından geçerli olmak üzere benzin ve mazotun litre fiyatına zam geldi. Bu gelişmelerin ardından benzin ve mazotun litre fiyatı araştırılmaya başlandı. Peki, 9 Mart benzin ve mazot fiyatı ne kadar? İstanbul, Ankara 1 LT akaryakıt fiyatı kaç para oldu? İşte tüm detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EPGİS son dakika: 9 Mart benzin ve mazot fiyatı ne kadar? İstanbul, Ankara 1 LT akaryakıt fiyatı kaç para oldu?

BENZİN VE MAZOT ZAMMI NE KADAR?

9 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1 lira 7 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 1 lira 59 kuruş zam geldi.

İşte İstanbul, Ankara ve İzmir güncel benzin fiyatları:

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EPGİS son dakika: 9 Mart benzin ve mazot fiyatı ne kadar? İstanbul, Ankara 1 LT akaryakıt fiyatı kaç para oldu?

Güncel Benzin Litre Fiyatları:

İstanbul benzin litre fiyatı: 20,35 TL
İzmir benzin litre fiyatı: 20,46 TL
Ankara benzin litre fiyatı: 20,44 TL

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EPGİS son dakika: 9 Mart benzin ve mazot fiyatı ne kadar? İstanbul, Ankara 1 LT akaryakıt fiyatı kaç para oldu?

Güncel Motorin (Mazot) Fiyatları:

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı: 22,82 TL
İzmir motorin (mazot) litre fiyatı: 22,90 TL
Ankara motorin (mazot) litre fiyatı: 22,90 TL

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EPGİS son dakika: 9 Mart benzin ve mazot fiyatı ne kadar? İstanbul, Ankara 1 LT akaryakıt fiyatı kaç para oldu?

Akaryakıt fiyatlarındaki son artışla birlikte motorinin litre fiyatı benzini geride bıraktı. Küresel piyasalarda motorin talebinin yüksek olması ve en fazla üretimin yapıldığı rafinerilerin Rusya'da bulunması nedeniyle söz konusu ürüne benzinden daha fazla zam yapıldı.