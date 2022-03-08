EPGİS son dakika: 9 Mart benzin ve mazot fiyatı ne kadar? İstanbul, Ankara 1 LT akaryakıt fiyatı kaç para oldu?

Benzin ve mazot fiyatı ne kadar oldu? EPGİS tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, 9 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere benzin ve mazot pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış yaşandı. Bu gelişmelerin ardından 1 LT benzin ve mazotun ne kadar olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, 9 Mart benzin ve mazot fiyatı ne kadar? İstanbul, Ankara 1 LT akaryakıt fiyatı kaç para oldu? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 08.03.2022 16:10 Güncelleme Tarihi: 08.03.2022 16:10 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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