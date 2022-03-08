EK ZAM, EYT, 3600 EK GÖSTERGE, KADRO! Açıklama geldi, detaylar belli oluyor! Maaşlarda değişim yaşanacak

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge ve EYT ile ilgili çalışmaların yapıldığı biliniyor. 2022 yılı itibariyle birçok değişiklik hayata geçirilmiş oldu. Maaşlara vergi muafiyeti sağlanarak, zam oranı beklenenin çok üstünde gerçekleşerek yüzleri güldürdü. Böylece asgari ücret 4 bin 253 TL'ye yükseltildi. Yapılan açıklamalar diğer pek çok çalışanın da beklentisini arttırdı. Hal böyleyken 3600 ek gösterge, EYT ve kadro meselesi gibi birçok konunun 2022 yılında çözüme kavuşturulması bekleniyor. Konu hakkında güncel olarak açıklamalar geliyor. Gelişmeleri haberimizde derledik.