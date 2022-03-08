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Haberler Galeri EK ZAM, EYT, 3600 EK GÖSTERGE, KADRO! Açıklama geldi, detaylar belli oluyor! Maaşlarda değişim yaşanacak

EK ZAM, EYT, 3600 EK GÖSTERGE, KADRO! Açıklama geldi, detaylar belli oluyor! Maaşlarda değişim yaşanacak

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge ve EYT ile ilgili çalışmaların yapıldığı biliniyor. 2022 yılı itibariyle birçok değişiklik hayata geçirilmiş oldu. Maaşlara vergi muafiyeti sağlanarak, zam oranı beklenenin çok üstünde gerçekleşerek yüzleri güldürdü. Böylece asgari ücret 4 bin 253 TL'ye yükseltildi. Yapılan açıklamalar diğer pek çok çalışanın da beklentisini arttırdı. Hal böyleyken 3600 ek gösterge, EYT ve kadro meselesi gibi birçok konunun 2022 yılında çözüme kavuşturulması bekleniyor. Konu hakkında güncel olarak açıklamalar geliyor. Gelişmeleri haberimizde derledik.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.03.2022 19:41
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EK ZAM, EYT, 3600 EK GÖSTERGE, KADRO! Açıklama geldi, detaylar belli oluyor! Maaşlarda değişim yaşanacak

Açıklama geldi, detaylar belli oluyor. Maaşlarda değişim yaşanacak. Milyonlarca çalışanın merakla beklediği düzenlemeler hakkında son dakika açıklamalar geliyor. Maaş zamları, 3600 ek gösterge, kadro ve EYT için 2022 yılında çözüme kavuşması adına adımlar atılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın sıradaki önceliği 3600 ek gösterge çalışması olarak dikkat çekerken, ardından sözleşmeli memura yeni haklar ve EYT için atılacak adımların 2022 yılı bitmeden gerçekleşmesi bekleniyor. İşte, konu hakkında son gelişmeler haberimizde...

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EK ZAM, EYT, 3600 EK GÖSTERGE, KADRO! Açıklama geldi, detaylar belli oluyor! Maaşlarda değişim yaşanacak

Milyonlarca kişi 2022 yılına girilmesiyle beraber "EYT'de son durum ne, sözleşmeli personel kadro düzenlemesi ne zaman, 3600 ek gösterge son dakika' konu başlıklarıyla araştırmalarını sıklaştırdı.

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EK ZAM, EYT, 3600 EK GÖSTERGE, KADRO! Açıklama geldi, detaylar belli oluyor! Maaşlarda değişim yaşanacak

TEK TEK ÇÖZÜME KAVUŞUYOR: SIRADAKİ ÖNECELİK GÜNDEM 3600 EK GÖSTERGE MESELESİ

Asgari ücret, emekli ve memur zammı meselesinin çözüme kavuşmasının ardından 3600 ek gösterge düzenlemesi artık en öncelik gündem maddesi halini aldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Memur-Sen ile birlikte ilk toplantıyı gerçekleştirirken, 3600 ek gösterge taslağı da netleşmeye başladı. 3600 ek gösterge için ikinci toplantının ise 16 Mart tarihinde yapılması bekleniyor.

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EK ZAM, EYT, 3600 EK GÖSTERGE, KADRO! Açıklama geldi, detaylar belli oluyor! Maaşlarda değişim yaşanacak

3600 EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİ MAYIS 2022'DE TBMM'YE GELECEK

Temelde emekli maaşı ve emeklilik ikramiyesi için artış anlamına gelen 3600 ek gösterge düzenlemesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Mayıs ayında TBMM'ye gelmesinin hedeflendiğini açıkladı. Bakan Bilgin, kamu çalışanlarının yeni 3600 ek gösterge düzenlemesi ile beraber adil ve beklentileri karşılayacak bir şekilde yapılacağını vurguladı.

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EK ZAM, EYT, 3600 EK GÖSTERGE, KADRO! Açıklama geldi, detaylar belli oluyor! Maaşlarda değişim yaşanacak

SÖZLEŞMELİYE YENİ HAKLAR İÇİN TEMMUZ AYI ÖN PLANA ÇIKTI

500 binden fazla sözleşmeli memurun beklediği, 'Sözleşmeliye kadro düzenlemesi' için düğmeye basıldı. Ağustos 2021'de ilk kez toplu sözleşme metnine giren ve 'Sözleşmeliye yeni haklar' olarak gündeme gelen yeni düzenlemenin 3600 ek gösterge ile birlikte çalışması yürütülüyor. Belediyeler dahil olmak üzere tüm sözleşmeli kamu personeli için kritik düzenleme için Temmuz ayı ön plana çıkıyor.