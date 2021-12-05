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SGK'ya başvuru yapan parasını geri alıyor! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Hesaba faiziyle yatıyor...
SGK'ya başvuru yapan parasını geri alıyor! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Hesaba faiziyle yatıyor... Çalışma süreleri işveren tarafından SGK'ya eksik bildirilmeyen veya hiç bildirilmeyenler ödemelerde büyük zarara uğrayabilir. Çalışan bu durumu öğrendiği andan itibaren sigortasız çalıştığı süreyi sigortalı hale getirmek için hizmet tespit davası açabilir. Eğer bu süreç SGK'nın tespitinden sonra farkedilirse süreç farklı işliyor. Konu hakkında son gelişmeler haberimizde...