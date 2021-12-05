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SGK'ya başvuru yapan parasını geri alıyor! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Hesaba faiziyle yatıyor...

SGK'ya başvuru yapan parasını geri alıyor! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Hesaba faiziyle yatıyor... Çalışma süreleri işveren tarafından SGK'ya eksik bildirilmeyen veya hiç bildirilmeyenler ödemelerde büyük zarara uğrayabilir. Çalışan bu durumu öğrendiği andan itibaren sigortasız çalıştığı süreyi sigortalı hale getirmek için hizmet tespit davası açabilir. Eğer bu süreç SGK'nın tespitinden sonra farkedilirse süreç farklı işliyor. Konu hakkında son gelişmeler haberimizde...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.12.2021 21:47 Güncelleme Tarihi: 05.12.2021 21:47
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SGK’ya başvuru yapan parasını geri alıyor! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Hesaba faiziyle yatıyor...

Çalışma sürelerinin işveren tarafından SGK'ya bildirilmemesi ya da eksik bildirilmesi durumunda çalışan işçi alacakları yönünden büyük zarara uğrayabilir. Çalışan bu durumu öğrendiği andan itibaren sigortasız çalıştığı süreyi sigortalı hale getirmek için hizmet tespit davası açabilir. Yaşanan mağduriyetin önüne geçmek için hizmet tespiti yapma hakkı bulunuyor. Sigortasız çalışılan süreci sigortalı hale geçirmek için dava açılabilir. Konu hakkında gelişmeler haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SGK’ya başvuru yapan parasını geri alıyor! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Hesaba faiziyle yatıyor...

Eksik ya da bildirilmeyen prim günleri nedeniyle yaşanan mağduriyetin önüne geçmek için hizmet tespiti hakkı bulunuyor. Sigortasız çalışılan süreyi sigortalı hale getirmek için hizmet tespit davası açılabilir

Çalışanların ilk işe giriş tarihi, emeklilik yaşı ve gerekli prim açısından büyük önem taşıyor. Değişen yasalar nedeniyle emeklilik yaşı da yıllara göre değişiyor. İşe başlanan tarihte giriş yapılmasına karşın prim yatırılmadıysa emeklilik işlemlerinde bu tarih dikkate alınmıyor. Belirli bir süre prim ödeyenler emeklilik zamanını öne çekmek istiyor.

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SGK’ya başvuru yapan parasını geri alıyor! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Hesaba faiziyle yatıyor...

Doğum, askerlik borçlanması gibi hizmet tespiti de erken emeklilik için önemli formüllerin başında geliyor. İşe başlanan tarihte giriş olmasına karşın prim ödemesi görünmüyorsa ve fiilen bu tarihte çalışmaya başlansa emeklilik işlemlerinde bu tarih dikkate alınmıyor.

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SGK’ya başvuru yapan parasını geri alıyor! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Hesaba faiziyle yatıyor...

Örneğin 1990 yılında işe başladınız ve SGK'ya sigorta bildiriminiz yapıldı ancak priminiz ödenmedi. İlk prim ödemeniz 1995 yılında başladıysa emeklilik yaşı ve primi hesabında bu tarih dikkate alınıyor.

Eksik ya da bildirilmeyen prim günleri nedeniyle yaşanan mağduriyetin önüne geçmek için hizmet tespiti hakkı bulunuyor. İlk adımda Kurum'a başvurarak ilk işe giriş tarihinin fiilen çalıştığı tarihin olması gerektiğini belirterek sigorta başlangıç tarihi düzeltilmesi talep edilmeli.

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SGK’ya başvuru yapan parasını geri alıyor! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Hesaba faiziyle yatıyor...

Olumsuz yanıt durumunda hizmet tespit davası açılmalı. Hizmet tespiti için hak sahibi gibi vefatı durumunda gelir ve aylık bağlanma hakkı olanlar da başvurabilir.

Emeklilik yaşı ve emekliliğe esas prim sayısını mahkemenin tespit ettiği tarih üzerinden hesaplanır. Hizmet tespitine yönelik merak edilen soruların yanıtları şöyle: