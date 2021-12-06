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JTI sigara fiyatları güncel liste: Winston, Camel, Monte Carlo, LD fiyatı ne kadar? 6 Aralık JTI zam geldi mi?

JTI sigara fiyatları güncel liste, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. JTI grubunda yer alan Winston, Camel, Monte Carlo ve LD sigara markalarına zam yapılıp yapılmadığını merak eden vatandaşlar konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Sosyal medya sigara zammı iddialarının ardından detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, Winston, Camel, Monte Carlo, LD fiyatı ne kadar? JTI zam geldi mi? İşte 6 Aralık JTI sigara fiyatları güncel liste...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.12.2021 08:55
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JTI sigara fiyatları güncel liste: Winston, Camel, Monte Carlo, LD fiyatı ne kadar? 6 Aralık JTI zam geldi mi?

JTI sigara fiyatları güncel liste merak ediliyor. Sigara zammı iddialarının ardından JTI grubuna ait markaların sigara fiyatlarını merak eden vatandaşlar, konu hakkında internet üzerinden araştırmalara başladı. Sigaraya zam yapılacağı iddiaları sonrası son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, Winston, Camel, Monte Carlo, LD fiyatı ne kadar? JTI zam geldi mi? İşte 6 Aralık JTI sigara fiyatları güncel liste...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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JTI sigara fiyatları güncel liste: Winston, Camel, Monte Carlo, LD fiyatı ne kadar? 6 Aralık JTI zam geldi mi?

JTI SİGARA FİYATLARI NE KADAR?

İşte 6 Aralık tarihli JTI sigara fiyatları güncel liste:

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JTI sigara fiyatları güncel liste: Winston, Camel, Monte Carlo, LD fiyatı ne kadar? 6 Aralık JTI zam geldi mi?

Winston Slender: 16 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 16 TL

Winston: 17 TL

Winston Xsence Black&Gray: 18 TL

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JTI sigara fiyatları güncel liste: Winston, Camel, Monte Carlo, LD fiyatı ne kadar? 6 Aralık JTI zam geldi mi?

Camel Slender: 15,50 TL

Camel: 16 TL

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JTI sigara fiyatları güncel liste: Winston, Camel, Monte Carlo, LD fiyatı ne kadar? 6 Aralık JTI zam geldi mi?

Monte Carlo Slender: 15,50 TL

Monte Carlo: 15,50 TL

LD: 15,50 TL