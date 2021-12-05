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Haberler Galeri Emekli ve memur bu zamla kanatlanacak! Son dönemin en yüksek zammı! Emekliye en düşük 3.684 liraya...

Emekli ve memur bu zamla kanatlanacak! Son dönemin en yüksek zammı! Emekliye en düşük 3.684 liraya...

Emekli ve memur bu zamla kanatlanacak! Son dönemin en yüksek zammı! SSK - Bağ-kur'luya en düşük 3.684 liraya... Milyonlarca emekli maaşlarına yapılacak zam oranını merak ediyor. 2022 Ocak zammı için geri sayım sona eriyor. Aralık ayı enflasyon rakamlarının ortaya çıkmasının ardından zam için detaylar ufukta belirmeye başladı. Kesin rakamların belirginleşmesi için geriye son 1 veri kaldı. Son açıklanan enflasyon verisine göre memur ve emeklilere yapılacak zam oranının ne kadar olacağı soruları sıkça sorulmaya başladı. İşte, son verilere göre emekli maaşlarına zam oranları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.12.2021 18:48 Güncelleme Tarihi: 05.12.2021 19:52
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Emekli ve memur bu zamla kanatlanacak! Son dönemin en yüksek zammı! Emekliye en düşük 3.684 liraya...

Emekli 2022 maaş zammı ne kadar olacak? sorusunun yanıtı sorgulanmaya başladı. Milyonlarca emeklinin maaş zammının belirlenmesi için geriye sadece tek veri kaldı. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından gözler maaş hesaplamalarına çevrildi. Uzman isimler beklentilerini ve SSK, Bağkur ve memur emeklisinin maaşını yeni oranlar üzerinden değerlendiriyor. Son açıklanan enflasyon verisine göre memur ve emeklilere yapılacak zam oranının ne kadar olacağına yönelik detayların belirginleşmesini sağladı. Emekli maaş zammı için detayları haberimizde derledik...

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Emekli ve memur bu zamla kanatlanacak! Son dönemin en yüksek zammı! Emekliye en düşük 3.684 liraya...

Kasım ayı enflasyonunun açıklanması ile birlikte memur ve emeklinin alacağı zammın netleşmesine sadece bir ay kaldı. Kasım itibarıyla son 5 aylık enflasyon yüzde 10.46 oldu. Bu durumda memur ve memur emeklisi için zam şimdiden yüzde 12'yi aştı. SSK ve Bağkur emeklisi de yüzde 10 zammı garantiledi.

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Emekli ve memur bu zamla kanatlanacak! Son dönemin en yüksek zammı! Emekliye en düşük 3.684 liraya...

MEMURA NE KADAR TOPLU SÖZLEŞME İKRAMESİ ÖDENECEK?

Milyonlarca memur ve emeklinin maaşı iki kritere göre belirleniyor. Bunların ilki toplu sözleşme, ikincisi ise enflasyon verileri. Memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme zammı ağustosta kesinleşmişti. Buna göre; 2022 için yüzde 5+7,2023 için ise yüzde 8+6 olmak üzere maaşlarda iki yıl süresince kümülatif yüzde 28.62 artış olacak. Her 6 ayda bir enflasyon söz konusu zamların üzerine çıkarsa, fark da eklenecek. Buna ilave olarak sendikalı yaklaşık 2 milyon memura 400 liralık da toplu sözleşme ikramiyesi ödenecek.

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Emekli ve memur bu zamla kanatlanacak! Son dönemin en yüksek zammı! Emekliye en düşük 3.684 liraya...

MEMURA ZAM! YÜZDE 3'ÜN ÜZERINDEKI FARK

Öte yandan memur ve emeklisi, 2019 yılındaki toplu sözleşme görüşmelerinde 2020 için yüzde 4+4, 2021 için de yüzde 3+3 oranında zam almıştı. Enflasyon farkı da her 6 aylık dönemde (ocak ve temmuzda) bu rakamlara eklenmişti. 2019'daki toplu sözleşmenin son zammı bu yılın aralık ayına kadar geçerli olmak üzere yüzde 3 olarak uygulanmıştı. Dolayısıyla enflasyon farkı bu zamma göre hesaplanacak. Enflasyon bu zammı ne kadar geçerse o oranda fark yansıtılacak.

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Emekli ve memur bu zamla kanatlanacak! Son dönemin en yüksek zammı! Emekliye en düşük 3.684 liraya...

SON DÖNEMIN EN YÜKSEĞI

Ocak 2022'de açıklanacak geriye dönük 6 aylık enflasyonun yüzde 3'ü geçen kısmı ile toplu sözleşme zammı olan yüzde 5'in toplamı net oranı ortaya koyacak. Dün o orana bir adım daha yaklaşıldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayı enflasyonunu açıkladı ve aylık enflasyon yüzde 3.51 oldu. Enflasyon temmuzda yüzde 1.80, ağustosta yüzde 1.12, eylülde yüzde 1.25, ekimde ise yüzde 2.39 artmıştı. Bir başka ifadeyle ikinci 6 aylık dönemin 5 ayında kümülatif yüzde 10.46'lık enflasyon rakamına ulaşıldı.