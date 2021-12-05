05 Aralık 2021, Pazar
Emekli ve memur bu zamla kanatlanacak! Son dönemin en yüksek zammı! Emekliye en düşük 3.684 liraya...
Emekli ve memur bu zamla kanatlanacak! Son dönemin en yüksek zammı! SSK - Bağ-kur'luya en düşük 3.684 liraya... Milyonlarca emekli maaşlarına yapılacak zam oranını merak ediyor. 2022 Ocak zammı için geri sayım sona eriyor. Aralık ayı enflasyon rakamlarının ortaya çıkmasının ardından zam için detaylar ufukta belirmeye başladı. Kesin rakamların belirginleşmesi için geriye son 1 veri kaldı. Son açıklanan enflasyon verisine göre memur ve emeklilere yapılacak zam oranının ne kadar olacağı soruları sıkça sorulmaya başladı. İşte, son verilere göre emekli maaşlarına zam oranları...
Giriş Tarihi: 05.12.2021 18:48 Güncelleme Tarihi: 05.12.2021 19:52
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