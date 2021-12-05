Emekli ve memur bu zamla kanatlanacak! Son dönemin en yüksek zammı! Emekliye en düşük 3.684 liraya...

MEMURA NE KADAR TOPLU SÖZLEŞME İKRAMESİ ÖDENECEK?

Milyonlarca memur ve emeklinin maaşı iki kritere göre belirleniyor. Bunların ilki toplu sözleşme, ikincisi ise enflasyon verileri. Memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme zammı ağustosta kesinleşmişti. Buna göre; 2022 için yüzde 5+7,2023 için ise yüzde 8+6 olmak üzere maaşlarda iki yıl süresince kümülatif yüzde 28.62 artış olacak. Her 6 ayda bir enflasyon söz konusu zamların üzerine çıkarsa, fark da eklenecek. Buna ilave olarak sendikalı yaklaşık 2 milyon memura 400 liralık da toplu sözleşme ikramiyesi ödenecek.