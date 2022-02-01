SGK'ya başvuru yapan alabiliyor! 5 yıl geriye dönük maaş hesaplara yatıyor! Detaylar belli oldu, Dul eş, erkek çocuğu, kız çocuğu hepsi...

Sigortalı çalışan birinin vefat etmesi durumunda geride kalanlara ölüm aylığı bağlanıyor. Ölüm aylığı bağlanması için sigortalının belirli süre prim ödemiş olması gerekir. Ölen eşten dolayı maaş alan dul eş yeniden evleninceye kadar aylık almaya devam eder. Sigortalı bir kişinin vefatı halinde geride kalanlara ölüm aylığı bağlanabilmesi için en temel şart prim ödeme süresi. Bu süreçte ödemeden yararlanacak kişilerin dikkat etmesi gereken bazı hususlar bulunuyor. Vefat eden kişi adına ölüm tarihi itibarıyla en az 5 yıl prim ödenmiş ise geride kalanlara ölüm aylığı bağlanır. Bu konu hakkında gelişmeleri haberimizde derledik. İşte, ölüm aylığı için detaylar...