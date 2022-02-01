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Haberler Galeri SGK'ya başvuru yapan alabiliyor! 5 yıl geriye dönük maaş hesaplara yatıyor! Detaylar belli oldu, Dul eş, erkek çocuğu, kız çocuğu hepsi...

SGK'ya başvuru yapan alabiliyor! 5 yıl geriye dönük maaş hesaplara yatıyor! Detaylar belli oldu, Dul eş, erkek çocuğu, kız çocuğu hepsi...

Sigortalı çalışan birinin vefat etmesi durumunda geride kalanlara ölüm aylığı bağlanıyor. Ölüm aylığı bağlanması için sigortalının belirli süre prim ödemiş olması gerekir. Ölen eşten dolayı maaş alan dul eş yeniden evleninceye kadar aylık almaya devam eder. Sigortalı bir kişinin vefatı halinde geride kalanlara ölüm aylığı bağlanabilmesi için en temel şart prim ödeme süresi. Bu süreçte ödemeden yararlanacak kişilerin dikkat etmesi gereken bazı hususlar bulunuyor. Vefat eden kişi adına ölüm tarihi itibarıyla en az 5 yıl prim ödenmiş ise geride kalanlara ölüm aylığı bağlanır. Bu konu hakkında gelişmeleri haberimizde derledik. İşte, ölüm aylığı için detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.02.2022 20:42
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SGK’ya başvuru yapan alabiliyor! 5 yıl geriye dönük maaş hesaplara yatıyor! Detaylar belli oldu, Dul eş, erkek çocuğu, kız çocuğu hepsi...

SGK'ya başvuru yapan alabiliyor. 5 yıl geriye dönük maaş hesaplara yatıyor. Detaylar belli oldu, Dul eş, erkek çocuğu, kız çocuğu hepsi... Ölüm aylığı için son dakika gelişmeler SGK tarafından duyuruluyor. Sunulan ödemeden yararlanacak vatandaşların dikkat etmesi gereken bazı hususlar bulunuyor. Ölüm aylığı hak etmesine rağmen SGK'ya başvuru yapmayan kişi, 5 yıl geriye dönük ölüm aylığını talep edebilir. Sigortalı olarak çalışan bir kişinin ölümü sonrası geride kalanlara ölüm aylığı bağlanır. Bu süreçte ölüm aylığı bağlanması için sigortalanın yasalar gereğince belirlenmiş prim ödemesi yapması gerekiyor. İşte, ölüm aylığı için kritik detay...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SGK’ya başvuru yapan alabiliyor! 5 yıl geriye dönük maaş hesaplara yatıyor! Detaylar belli oldu, Dul eş, erkek çocuğu, kız çocuğu hepsi...

Ölüm aylığı hak etmesine rağmen SGK'ya başvuru yapmayan kişi, 5 yıl geriye dönük ölüm aylığını talep edebilir. Sigortalı olarak çalışan bir kişinin ölümü sonrası geride kalanlara ölüm aylığı bağlanır. Ölüm aylığı bağlanması için sigortalının belirli süre prim ödemiş olması gerekir. Ölen eşten dolayı maaş alan dul eş yeniden evleninceye kadar aylık almaya devam eder.

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SGK’ya başvuru yapan alabiliyor! 5 yıl geriye dönük maaş hesaplara yatıyor! Detaylar belli oldu, Dul eş, erkek çocuğu, kız çocuğu hepsi...

ŞARTLARI NELER?

Sigortalı bir kişinin vefatı halinde geride kalanlara ölüm aylığı bağlanabilmesi için en temel şart prim ödeme süresi. Vefat eden kişi adına ölüm tarihi itibarıyla en az 5 yıl prim ödenmiş ise geride kalanlara ölüm aylığı bağlanır. Diğer yandan vefat eden kişi 4/a'lı yani eski adıyla SSK'lı ise, bu durumda borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı olup toplam 900 gün uzun vadeli sigorta kollarına prim ödenmiş olması halinde de geride kalanlara ölüm aylığı bağlanabilir.

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SGK’ya başvuru yapan alabiliyor! 5 yıl geriye dönük maaş hesaplara yatıyor! Detaylar belli oldu, Dul eş, erkek çocuğu, kız çocuğu hepsi...

KİMLERE BAĞLANIR?

Ölüm aylığı geride kalan eş, çocuk, anne – babaya bağlanabilir. Ancak bu kişilerin bazı şartları taşıması gerekir. Vefat eden kişi ile ölüm tarihinde yasal evlilik bağı bulunan eşe aylık bağlanır. Sigortalının eşinin çalışması veya kendi sigortalılığı nedeniyle aylık veya gelir alıyor olması bu durumu değiştirmez. Dolayısıyla vefat eden kişinin eşi çalışsa da, emekli olsa da ölüm aylığı alabilir.

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SGK’ya başvuru yapan alabiliyor! 5 yıl geriye dönük maaş hesaplara yatıyor! Detaylar belli oldu, Dul eş, erkek çocuğu, kız çocuğu hepsi...

Vefat eden kişinin çocuklarında ise farklı kriterler söz konusudur. Vefat eden kişinin kız çocuklarına evli olmamaları şartıyla yaşa bakılmaksızın ölüm aylığı bağlanır. Evlenen kız çocuğunun ise aylığı kesilir. Kız çocuk boşanırsa yeniden hak sahibi konumuna gelir ve aylık alabilir.