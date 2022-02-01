01 Şubat 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kira zammı 2022 Şubat ne kadar? TÜİK kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Bu ay kiralara yüzde kaç zam yapılacak?

Kira zammı 2022 Şubat ne kadar? TÜİK kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Bu ay kiralara yüzde kaç zam yapılacak?

Milyonlarca kişinin gözü TÜİK enflasyon oranına çevrildi. Şubat ayı kira zammını bekleyen vatandaşlar, enflasyon oranının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Bir önceki ay kiralara yüzde 19,60 oranında zam yapılmıştı. Şubat ayında sözleşmesi dolacak olanlara yeni oran üzerinden kira zammı uygulanacak. Peki, kira zammı 2022 Şubat ne kadar? TÜİK kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Bu ay kiralara yüzde kaç zam yapılacak? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.02.2022 12:29
  • 1
  • 12
Kira zammı 2022 Şubat ne kadar? TÜİK kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Bu ay kiralara yüzde kaç zam yapılacak?

Şubat ayı kira artış oranı, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Ev sahibi ve kiracıları yakından ilgilendiren kira zammının belirlenmesine kısa bir süre kaldı. Şubat ayında kira sözleşmesini yenileyecek olan kiracılar, güncel oranlar üzerinden kontrat yapacak. Peki, kira zammı 2022 Şubat ne kadar? TÜİK kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Bu ay kiralara yüzde kaç zam yapılacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
Kira zammı 2022 Şubat ne kadar? TÜİK kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Bu ay kiralara yüzde kaç zam yapılacak?

2022 ŞUBAT KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 Ocak enflasyon oranı 3 Şubat'ta açıklanacak. Enflasyon verisi ile birlikte 2022 Şubat ayı kira artış oranı da belli olacak. Ev sahibi ve kiracılar 3 Şubat Perşembe günü yeni kira oranını öğrenebilecekler.

  • 3
  • 12
Kira zammı 2022 Şubat ne kadar? TÜİK kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Bu ay kiralara yüzde kaç zam yapılacak?

2022 OCAK AYI KİRA ZAMMI NE KADARDI?

TEFE TÜFE oranlarına göre belirlenen kira artış oranı en son 17,71 olarak hesaplandı. Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık yüzde 79,89, aylık yüzde 19,08 arttı. Yine merak edilen rakamlara göre, TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 13,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 36,08, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,08 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,60 artış gerçekleşti.

İşte 2021 yılı aylara göre kira zam oranları:

  • 4
  • 12
Kira zammı 2022 Şubat ne kadar? TÜİK kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Bu ay kiralara yüzde kaç zam yapılacak?

2021 ARALIK AYI KİRA ZAMMI NE KADARDI?

Enflasyon kasımda yüzde 3,51 artarken yıllık bazda yüzde 21,31 oldu. Kira artış oranı 17,71 olarak hesaplandı.

  • 5
  • 12
Kira zammı 2022 Şubat ne kadar? TÜİK kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Bu ay kiralara yüzde kaç zam yapılacak?

2021 KASIM AYI KİRA ZAMMI NE KADARDI?

TÜFE'nin on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Kasım ayı için yüzde 17,09 oldu. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, 2021 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,39, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 15,75, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,89 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,09 artış gerçekleşti.