01 Şubat 2022, Salı
Kira zammı 2022 Şubat ne kadar? TÜİK kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Bu ay kiralara yüzde kaç zam yapılacak?
Milyonlarca kişinin gözü TÜİK enflasyon oranına çevrildi. Şubat ayı kira zammını bekleyen vatandaşlar, enflasyon oranının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Bir önceki ay kiralara yüzde 19,60 oranında zam yapılmıştı. Şubat ayında sözleşmesi dolacak olanlara yeni oran üzerinden kira zammı uygulanacak. Peki, kira zammı 2022 Şubat ne kadar? TÜİK kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Bu ay kiralara yüzde kaç zam yapılacak? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 01.02.2022 12:29
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