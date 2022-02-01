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Haberler Galeri Genelge ile son dakika duyuruldu! İşçiye 10 bin 848 TL tazminat!! Kıdem tazminatı tavanı yükseldi, ödemeler değişti...

Genelge ile son dakika duyuruldu! İşçiye 10 bin 848 TL tazminat!! Kıdem tazminatı tavanı yükseldi, ödemeler değişti...

Kıdem tazminati için son dakika gelişmeler yaşanıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni genelge ile kıdem tazminatı için detayları belirledi. Son dakika genelgesine göre 10 bin 848 lira 59 kuruşa yükseldi. 2021'in ikinci yarısında 8 bin 284 lira olarak uygulanan tavan, 6 Ocak tarihli genelgede 10 bin 596 çıkmıştı. Açıklamaya göre, bu yılın ilk yarısında işten çıkartılan çalıştıkları her yıl için en çok 10 bin 848 lira kıdem tazminatı alabilecek. Ödeme tutarları Temmuz ayında yansıtılacak zam oranları ile birlikte yeniden güncellenecek. İşte, kıdem tazminatı için son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.02.2022 22:13
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Genelge ile son dakika duyuruldu! İşçiye 10 bin 848 TL tazminat!! Kıdem tazminatı tavanı yükseldi, ödemeler değişti...

Genelge ile son dakika duyuruldu. İşçiye 10 bin 848 TL tazminat. Kıdem tazminatı tavanı yükseldi, ödemeler değişti. Kıdem tazminatı tavanı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre değişti. 2021'in ikinci yarısında 8 bin 284 lira olarak uygulanan tavan, 6 Ocak tarihli genelgede 10 bin 596 çıkmıştı. İlave zammın yansıtılmasıyla da yeni tavan 10 bin 848 liraya ulaştı. Yılın ilk yarısında uygulanacak tutarlar Temmuz ayında yeniden değişim gösterecek. İşte, kıdem tazminatı için son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Genelge ile son dakika duyuruldu! İşçiye 10 bin 848 TL tazminat!! Kıdem tazminatı tavanı yükseldi, ödemeler değişti...

Kıdem tazminatı tavanı Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın genelgesine göre 10 bin 848 lira 59 kuruşa yükseldi. 2021'in ikinci yarısında 8 bin 284 lira olarak uygulanan tavan, 6 Ocak tarihli genelgede 10 bin 596 çıkmıştı.

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Genelge ile son dakika duyuruldu! İşçiye 10 bin 848 TL tazminat!! Kıdem tazminatı tavanı yükseldi, ödemeler değişti...

İlave zammın yansıtılmasıyla da yeni tavan 10 bin 848 liraya ulaştı. Buna göre, bu yılın ilk yarısında işten çıkartılanlar çalıştıkları her yıl için en çok 10 bin 848 lira kıdem tazminatı alabilecek. Bu tutar, Temmuz'da memur maaş zammıyla yine artacak.

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Genelge ile son dakika duyuruldu! İşçiye 10 bin 848 TL tazminat!! Kıdem tazminatı tavanı yükseldi, ödemeler değişti...

10 yıllık bir çalışan Aralık ayında işten çıktığında en fazla 82.840 lira alırken Ocak ayı ile birlikte alacağı en yüksek kıdem tazminatı 108.486 liraya yükselmiş oldu. Böylece işçi 25. 646 lira fazla tazminat alabilme imkanına kavuştu.

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Genelge ile son dakika duyuruldu! İşçiye 10 bin 848 TL tazminat!! Kıdem tazminatı tavanı yükseldi, ödemeler değişti...

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NEDİR?

Çalışanların işten ayrıldıklarında alacakları kıdem tazminatı hesaplanırken her yıl değişen bir tavan miktar uygulanıyor. Çalışanın maaşı ne olursa olsun tazminat hesaplanmasında en üst rakam olarak belirlenen bu miktar uygulanıyor. Bu miktarı her yıl Maliye Bakanlığı memur maaş katsayılarına göre belirliyor. Bu tutar 30 Haziran'a kadar geçerli olacak.