Genelge ile son dakika duyuruldu! İşçiye 10 bin 848 TL tazminat!! Kıdem tazminatı tavanı yükseldi, ödemeler değişti...

Kıdem tazminati için son dakika gelişmeler yaşanıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni genelge ile kıdem tazminatı için detayları belirledi. Son dakika genelgesine göre 10 bin 848 lira 59 kuruşa yükseldi. 2021'in ikinci yarısında 8 bin 284 lira olarak uygulanan tavan, 6 Ocak tarihli genelgede 10 bin 596 çıkmıştı. Açıklamaya göre, bu yılın ilk yarısında işten çıkartılan çalıştıkları her yıl için en çok 10 bin 848 lira kıdem tazminatı alabilecek. Ödeme tutarları Temmuz ayında yansıtılacak zam oranları ile birlikte yeniden güncellenecek. İşte, kıdem tazminatı için son gelişmeler...