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İkinci el araba alacaklar dikkat! Uzmanından "Elinizi çabun tutun" uyarısı! Bu senenin sonuna kadar...

İkinci el araba fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? Koronavirüs salgını sonrası otomobil piyasasında hareketlilik yaşandı. 2021 yılında çip krizi nedeniyle sıfır araç üretileememesi ikinci el piyasasına yönlendirdi. ikinci ele talebin artması nedeniyle fiyatlarda da sert yükselişler yaşandı. İkinci el araba almak isteyenler için uzmanından dikkat çeken açıklamalar geldi. Peki, ikinci el araba fiyatları ne olacak? Fiyatlar düşecek mi, yükselecek mi? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.10.2021 11:36
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İkinci el araba alacaklar dikkat! Uzmanından Elinizi çabun tutun uyarısı! Bu senenin sonuna kadar...

İkinci el araba fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Pandemi sonrası ikinci el arabalara rağbet artmış fiyatlar ise sert yükselmişti. Fiyatların yükselmesindeki ana neen sıfır araçlardaki 'çip' sorunu kaynaklı sıfır araçlar bulunurluluğunun olmaması. Uzmanından ikinci el araba alacaklara "elinizi çabuk tutun" uyarısı geldi. İşte konu ile ilgili merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İkinci el araba alacaklar dikkat! Uzmanından Elinizi çabun tutun uyarısı! Bu senenin sonuna kadar...

İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI NE OLACAK?

Kayseri'de galericilik yapan Ahmet Yurtlu, pandemiyle beraber araç sektöründe çalkantıların yaşandığını belirterek, 2021 yılında gündeme gelen çip krizi ile beraber sıfır araçlarda sorun olduğu için vatandaşların ikinci el araçlara yöneldiğini söyledi.Yurtlu, konu ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

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İkinci el araba alacaklar dikkat! Uzmanından Elinizi çabun tutun uyarısı! Bu senenin sonuna kadar...

"Otomotiv sektöründe 2021 yılında 2020 yılına yakın bir hareketlilik izledik. Geçen yıl olduğu gibi bu sene de sıfır araçlarda çip krizi yaşadık.

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İkinci el araba alacaklar dikkat! Uzmanından Elinizi çabun tutun uyarısı! Bu senenin sonuna kadar...

Bu krizin getirdiği sıkıntıyla piyasada araç bulunamamasından dolayı fiyatlarda yüzde 40 bandında bir artış yaşandı. Bunda döviz artışının da etkisi oldu. İthal araçların girişinde problem oluyor. Araç üretiminde de sıkıntı oluyor.

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İkinci el araba alacaklar dikkat! Uzmanından Elinizi çabun tutun uyarısı! Bu senenin sonuna kadar...

Büyük üreticilerin hepsi artık minimum maliyet, maksimum kar hesabı yaptıkları için araçları farklı ülkelerde tasarlıyorlar. Bu da pandemi sürecinde birçok ülkede kapanmalar olduğu için araçların parça tedariki sorunu oldu ve araçları tamamlayıp çıkaramadılar. Piyasada sıfır araç problemi oldu.