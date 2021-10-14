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İkinci el araba alacaklar dikkat! Uzmanından "Elinizi çabun tutun" uyarısı! Bu senenin sonuna kadar...
İkinci el araba fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? Koronavirüs salgını sonrası otomobil piyasasında hareketlilik yaşandı. 2021 yılında çip krizi nedeniyle sıfır araç üretileememesi ikinci el piyasasına yönlendirdi. ikinci ele talebin artması nedeniyle fiyatlarda da sert yükselişler yaşandı. İkinci el araba almak isteyenler için uzmanından dikkat çeken açıklamalar geldi. Peki, ikinci el araba fiyatları ne olacak? Fiyatlar düşecek mi, yükselecek mi? İşte son gelişmeler...