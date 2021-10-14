İkinci el araba alacaklar dikkat! Uzmanından "Elinizi çabun tutun" uyarısı! Bu senenin sonuna kadar...

Büyük üreticilerin hepsi artık minimum maliyet, maksimum kar hesabı yaptıkları için araçları farklı ülkelerde tasarlıyorlar. Bu da pandemi sürecinde birçok ülkede kapanmalar olduğu için araçların parça tedariki sorunu oldu ve araçları tamamlayıp çıkaramadılar. Piyasada sıfır araç problemi oldu.