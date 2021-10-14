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Haberler Galeri 1 günle 1 sene erken emeklilik! Askerlik yapanlar dikkat! Yaşı geri çekme şartı için bu tarih önemli!

1 günle 1 sene erken emeklilik! Askerlik yapanlar dikkat! Yaşı geri çekme şartı için bu tarih önemli!

Çalışma hayatında yer alan milyonlarca kişi, emekli olacağı çalışma hayatından uzaklaşacağı günlerin hayalini kuruyor. Emekliliğinin tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar için birçok yan hak bulunuyor. Bu yan haklar sayesinde, vatandaşlar erken emekli olabiliyor. Bunlardan birisi de askerlik yapan kişileri ilgilendiriyor. Askerlik yapan vatandaşlar, 1 gün detayıyla 1 sene erken emekli olabiliyor. Bunun için kritik tarih 24 Kasım 1995 olarak belirlendi. İşte; milyonlarca çalışanı ilgilendiren haber!

Giriş Tarihi: 14.10.2021 13:23 Güncelleme Tarihi: 14.10.2021 13:49
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Askerlik yapanlar dikkat! 1 günle 1 sene erken emekli olun! Eğer 24 Kasım 1995 öncesi…
Askerlik yapanlar dikkat! 1 günle 1 sene erken emekli olun! Eğer 24 Kasım 1995 öncesi…

Her yıl milyonlarca kişi emekli olmaya hak kazanırken, çalışma hayatındaki diğer milyonlar ise emeklilik için prim ve gün sayısı doldurmanın yollarını arıyor. Askerlik yapan erkeklerin de emeklilik için büyük avantajı oluyor. Askerliğini sigortadan önce er veya erbaş olarak yapanların işe girdiği tarihi kontrol etmesi büyük önem taşıyor. Buradaki 1 gün detayıyla 1 sene erken emekli olabiliyorsunuz.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Askerlik yapanlar dikkat! 1 günle 1 sene erken emekli olun! Eğer 24 Kasım 1995 öncesi…
Askerlik yapanlar dikkat! 1 günle 1 sene erken emekli olun! Eğer 24 Kasım 1995 öncesi…

Emekli olmak için belli bir yaşı ve yılı doldurup prim ödemek gerekiyor. Ancak askerlik süresi emeklilik yaşını geri çekebiliyor.

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Askerlik yapanlar dikkat! 1 günle 1 sene erken emekli olun! Eğer 24 Kasım 1995 öncesi…
Askerlik yapanlar dikkat! 1 günle 1 sene erken emekli olun! Eğer 24 Kasım 1995 öncesi…

Askerliğin emeklilik yaşını geri çekebilmesi için, sigortadan önce yerine getirilmiş olması gerekiyor. Böylece işe girdiğiniz tarih askerlik süresince geriye doğru gidiyor.

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Askerlik yapanlar dikkat! 1 günle 1 sene erken emekli olun! Eğer 24 Kasım 1995 öncesi…
Askerlik yapanlar dikkat! 1 günle 1 sene erken emekli olun! Eğer 24 Kasım 1995 öncesi…

Askerliğini sigortadan önce er veya erbaş olarak yapanlar öncelikle işe girdikleri tarihe bakmalılar. Bu tarihten geriye doğru kaç ay gittiklerinde yaş şartı değişecekse o kadar gün borçlanarak emekliliği öne çekebilirler.

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Askerlik yapanlar dikkat! 1 günle 1 sene erken emekli olun! Eğer 24 Kasım 1995 öncesi…
Askerlik yapanlar dikkat! 1 günle 1 sene erken emekli olun! Eğer 24 Kasım 1995 öncesi…

BU TARİH ÇOK KRİTİK!

Tarihler tutuyorsa bazen 1 gün borçlanma bile 1 sene kazandırabilir.