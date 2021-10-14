14 Ekim 2021, Perşembe
1 günle 1 sene erken emeklilik! Askerlik yapanlar dikkat! Yaşı geri çekme şartı için bu tarih önemli!
Çalışma hayatında yer alan milyonlarca kişi, emekli olacağı çalışma hayatından uzaklaşacağı günlerin hayalini kuruyor. Emekliliğinin tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar için birçok yan hak bulunuyor. Bu yan haklar sayesinde, vatandaşlar erken emekli olabiliyor. Bunlardan birisi de askerlik yapan kişileri ilgilendiriyor. Askerlik yapan vatandaşlar, 1 gün detayıyla 1 sene erken emekli olabiliyor. Bunun için kritik tarih 24 Kasım 1995 olarak belirlendi. İşte; milyonlarca çalışanı ilgilendiren haber!
Giriş Tarihi: 14.10.2021 13:23 Güncelleme Tarihi: 14.10.2021 13:49
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Askerlik yapanlar dikkat! 1 günle 1 sene erken emekli olun! Eğer 24 Kasım 1995 öncesi…
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Askerlik yapanlar dikkat! 1 günle 1 sene erken emekli olun! Eğer 24 Kasım 1995 öncesi…
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Askerlik yapanlar dikkat! 1 günle 1 sene erken emekli olun! Eğer 24 Kasım 1995 öncesi…
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Askerlik yapanlar dikkat! 1 günle 1 sene erken emekli olun! Eğer 24 Kasım 1995 öncesi…
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Askerlik yapanlar dikkat! 1 günle 1 sene erken emekli olun! Eğer 24 Kasım 1995 öncesi…