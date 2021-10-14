1 günle 1 sene erken emeklilik! Askerlik yapanlar dikkat! Yaşı geri çekme şartı için bu tarih önemli!

Her yıl milyonlarca kişi emekli olmaya hak kazanırken, çalışma hayatındaki diğer milyonlar ise emeklilik için prim ve gün sayısı doldurmanın yollarını arıyor. Askerlik yapan erkeklerin de emeklilik için büyük avantajı oluyor. Askerliğini sigortadan önce er veya erbaş olarak yapanların işe girdiği tarihi kontrol etmesi büyük önem taşıyor. Buradaki 1 gün detayıyla 1 sene erken emekli olabiliyorsunuz.