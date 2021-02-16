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16 Şubat 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri SGK'ya başvurarak alabilirsiniz! Kapsamı daraltıldı! Hem paranızı alın... SGK'ya başvurarak alabilirsiniz! Kapsamı daraltıldı! Hem paranızı alın...
Koronavirüs salgını sürecinde birçok kesim olumsuz olarak ertelendi. Alınan karar sonrasında salgın döneminde işverenlerin işçinin sözleşmesini fesih etme hakkı yasaklandı. Fesih yasağı 17 Mart 2021'e kadar uzatıldı. Ancak birtakım istisnalar getirildi ve fesih yasağının kapsamı bir ölçüde daraltıldı. Salgın sürecinde uygulanması öngörülen yasakla, iş hukukundaki normal fesih sisteminden farklı bir süreç işlemeye başladı. Yasağın detaylarına ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz.
Giriş Tarihi: 16.02.2021 21:34 Güncelleme Tarihi: 16.02.2021 21:34
SGK'ya başvurarak alabilirsiniz! Kapsamı daraltıldı! Hem paranızı alın. Koronavirüs salgını sürecinde birçok yasak devreye sokuldu. İş hayatını ilgilendiren gelişmelerden bir tanesi de, iş sözleşmelerinin feshinin yasaklanması ve bu yasakla bağlantılı tek taraflı ücretsiz izin uygulama hakkı oldu. Fesih sınırlaması içinde yer alan kanuna göre, işverenin çalışanını belirlenen kurallar dışında sözleşmesini fest etmesi yer alıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR 17 MART'A UZATILDI
4857 sayılı İş Kanunu'na geçici madde 10 ile eklenen fesih yasağı, bu yasağa bağlı olarak işverene tanınan tek taraflı ücretsiz izne gönderme hakkı ve 4447 sayılı kanuna yapılan ekleme ile bu şekilde ücretsiz izne gönderilen işçilere ödenen nakdi ücret desteği 17 Nisan 2020'de yürürlüğe girdi.
Milliyet'in haberine göre kanunda yapılan değişiklik ve kanunda verilen yetkiye dayanılarak çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararları ile fesih yasağı 17 Mart 2021'e kadar uzatıldı. Şu an için bir yıla yakın bir süre uygulanması öngörülen yasakla, iş hukukundaki normal fesih sisteminden farklı bir süreç işlemeye başladı.
AHLAK VE İYİ NİYET
4857 sayılı İş Kanunu'na eklenen geçici 10. madde ile hangi kanuna tabi olursa olsun bütün iş sözleşmelerinin işveren tarafından ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller dışında feshi yasaklandı.
Kanun yürürlüğe girdikten sonra işveren ancak işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan davranışlarına dayalı olarak fesih yapabilir hale geldi. Kötü niyetli birçok işveren gerçekte işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan davranışı bulunmasa da böyle bir davranış varmış gibi iş sözleşmelerini feshetti ve işçilerin işten çıkış kodlarını da SGK'ya bu yönde bildirdi.