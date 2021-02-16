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16 Şubat 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Başvurular için son gün! Elinizi çabuk tutun! TOKİ'den 39 ilde ucuz konut müjdesi... Başvurular için son gün! Elinizi çabuk tutun! TOKİ'den 39 ilde ucuz konut müjdesi...
Ev veya dükkan almak isteyen vatandaşlara Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'ndan (TOKİ) yeni müjde geldi. TOKİ, 2021 yılında da alt gelir grubunu ev sahibi yapmaya devam ediyor. Buna göre 39 ilde konut, 19 ilde ise işyerleri vadeli açık artırma ile sahiplerini bulacak. TOKİ'den ev sahibi veya dükkan sahibi olmak isteyen vatandaşların belirlenen tarihlerde başvuru yapmaları gerekiyor. TOKİ tarafından yapılan duyurulara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, TOKİ'den 39 ilde ucuz konut müjdesi...
Giriş Tarihi: 16.02.2021 20:52
TOKİ'den 39 ilde ucuz konut müjdesi ev sahibi olmak isteyenlerin yüzünü güldürecek. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 25 yaşını dolduran tüm vatandaşlar için 39 ilde konut, 19 ilde ise işyerleri başvurularının başladığını bildirdi. TOKİ 2021 yılında ev almak için hayal kuranlar ancak bütçesi kısıtlı olanlara müjdeli haberi verdi. Buna göre 39 ilde konut, 19 ilde ise işyerleri vadeli açık artırma ile sahiplerini bulacak. Tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, TOKİ'den 39 ilde ucuz konut müjdesi...
GALERİ DEVAM EDİYOR 16 VE 17 ŞUBAT TARİHLERİNE DİKKAT!
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre 16 Şubat ve 17 Şubat 2021 tarihlerinde ihale düzenlenecek ve alt gelir gruplu vatandaşlar ev sahibi olacak.
TOKİ 39 İLDE KONUT 19 İLDE İŞYERİNİ SATIŞA ÇIKARDI: İNTERNET ÜZERİNDEN KATILIM YAPILABİLECEK
2021 yılı itibari ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) sosyal konut projelerini duyurmaya başladı. TOKİ'nin satışa çıkardığı 39 ilde 145 konut, 19 ilde ise 57 işyeri vadeli açık artırma ile sahiplerini bulacak.
16 Şubat ve 17 Şubat 2021 tarihlerinde yapılacak olan ihaleye internet üzerinden ev ve işyerlerinden de katılım yapılabileceği ifade edildi.
TOKİ ALT GELİR GRUBU İÇİN SATILAN UCUZ KONUT PROJELERİ İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Türk vatandaşı olmak,
Başvuru yapılacak olan konut projesinin yer aldığı il ve ilçe sınırları içerisinde en az 1 yıldır ikamet etmek ve bu il nüfusuna kayıtlı olmak,
Daha önce TOKİ'den konut almamak ya da TOKİ kredisi kullanmamış olmak,
Konut başvurusu yapacak olan kişinin kendisine, eşine ya da bakmakla yükümlü olduğu velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı bağımsız herhangi bir taşınmaz kaydı bulunmaması,
Başvuruda bulunacak olan kişinin en az 25 yaşında olması,
Aylık toplam hane halkı geliri sınırının 2 bin 600 lirayı aşmaması (yani aynı ev içerisinde yaşayan kişilerin toplam gelirlerinin en fazla 2 bin 600 lira olması, İstanbul için bu sınır 3 bin 100 lira olarak uygulanmaktadır).