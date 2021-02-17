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Haberler Galeri 17 Şubat evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2021 evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL? İşte il il güncel liste

17 Şubat evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2021 evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL? İşte il il güncel liste

Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakıma muhtaç hasta yakınına verilen evde bakım yardımının bu ayki ödemeleri başladı. Her ayın 15'i itibarıyla ödenen aylıklar il il hesaplara yatırılıyor. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 17 Şubat evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2021 evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL? İşte il il güncel liste...

Giriş Tarihi: 17.02.2021 10:04 Güncelleme Tarihi: 17.02.2021 10:04
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17 Şubat evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2021 evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL? İşte il il güncel liste

Evde bakım maaşı yatan iller, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Evde bakım desteğinden faydalanan vatandaşlar bu ayki ödemelerin hangi illere yapıldığını araştırıyor. 17 Şubat tarihi itibarıyla liste güncellendi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen destek ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2021 Şubat ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte 17 Şubat evde bakım maaşı yatan iller güncel liste...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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17 Şubat evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2021 evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL? İşte il il güncel liste

2021 ŞUBAT EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER GÜNCEL LİSTE

16 Şubat itibarıyla evde bakım maaşı yatan illerin güncel listesi şu şekilde:

Tokat, Aksaray, Osmaniye, Kırklareli, Antalya, Ordu, Kocaeli, Afyonkarahisar, Balıkesir, Hatay, Sakarya, İzmir, Uşak, Konya, Manisa, İstanbul, Diyarbakır, Rize, Bilecik, Kahramanmaraş, Tekirdağ, Mersin , Şanlıurfa , Şırnak, Samsun, Niğde, Zonguldak, Bursa, Aydın, Kars, Erzurum, Adana, Karabük, Kayseri, Bolu.

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17 Şubat evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2021 evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL? İşte il il güncel liste

2021 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

Engelli bireylerin evde bakımlarının sağlanması için Evde Bakım Yardımı hizmeti verilmekte olup 2021 yılı ilk altı aylık dönemi için Evde Bakım Yardımı kapsamında kişi başına ödenecek yardım miktarı 1.657,86 TL'ye yükselmiştir.

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17 Şubat evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2021 evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL? İşte il il güncel liste

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ (E-DEVLET)

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17 Şubat evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2021 evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL? İşte il il güncel liste

SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.