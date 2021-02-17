Evde bakım maaşı yatan iller, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Evde bakım desteğinden faydalanan vatandaşlar bu ayki ödemelerin hangi illere yapıldığını araştırıyor. 17 Şubat tarihi itibarıyla liste güncellendi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen destek ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2021 Şubat ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte 17 Şubat evde bakım maaşı yatan iller güncel liste...