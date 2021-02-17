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17 Şubat evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2021 evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL? İşte il il güncel liste
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakıma muhtaç hasta yakınına verilen evde bakım yardımının bu ayki ödemeleri başladı. Her ayın 15'i itibarıyla ödenen aylıklar il il hesaplara yatırılıyor. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 17 Şubat evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2021 evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL? İşte il il güncel liste...
Giriş Tarihi: 17.02.2021 10:04 Güncelleme Tarihi: 17.02.2021 10:04
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