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Haberler Galeri SGK'ya başvurana ödeniyor! 4a, 4b, 4c ve BAĞKUR'lu olmak yeterli! PTT'den 5 yıl içerisinde hesap numarasıyla çekiliyor!

SGK'ya başvurana ödeniyor! 4a, 4b, 4c ve BAĞKUR'lu olmak yeterli! PTT'den 5 yıl içerisinde hesap numarasıyla çekiliyor!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından doğum yapan sigortaları annelere müjdeli haber geldi. SGK, sigortalı kadınlara annelik durumunda geçici iş görmezlik ödeneğinin yanı sıra emzirme ödeneğiyle de destek sağlıyor. Peki, SGK 4a, 4b ve 4c ile BAĞ-KUR'lu olan annelere verilen emzirme ödeneği ne kadar? Emzirme ödeneği nereden çekiliyor, şartları neler? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 23.11.2022 18:46 Güncelleme Tarihi: 23.11.2022 18:53
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SGK’ya başvurana ödeniyor! 4a, 4b, 4c ve BAĞKUR’lu olmak yeterli! PTT’den 5 yıl içerisinde hesap numarasıyla çekiliyor!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), tarafından doğum yapan sigortalı kadınlara verilen emzirme ödeneğinin detayları merak konusu oldu.Peki, emzirme ödeneği nedir, ne kadar? Emzirme ödeneği kimlere verilir? İşte, tüm detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SGK’ya başvurana ödeniyor! 4a, 4b, 4c ve BAĞKUR’lu olmak yeterli! PTT’den 5 yıl içerisinde hesap numarasıyla çekiliyor!

EMZİRME ÖDENEĞİ KİMLERE VERİLİR?

Emzirme ödeneği, doğum yapması halinde sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması halinde sigortalı erkeğe verilir. Ayrıca hizmet akdine tabi ya da kendi adına ve hesabına yaptıkları çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadına ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşine emzirme ödeneği ödenir.

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SGK’ya başvurana ödeniyor! 4a, 4b, 4c ve BAĞKUR’lu olmak yeterli! PTT’den 5 yıl içerisinde hesap numarasıyla çekiliyor!

Emzirme ödeneği hizmet akdine tabi çalışan (4/a'lı) sigortalılar ile kendi adına ve hesabına (4/b'li) çalışan sigortalının yararlanabildiği bir ödeme türü olup, kamu görevlisi olan sigortalılara 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince kendi kurumlarınca ödeme yapılmakta olup bu kişilere emzirme ödeneği ödenmez.

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SGK’ya başvurana ödeniyor! 4a, 4b, 4c ve BAĞKUR’lu olmak yeterli! PTT’den 5 yıl içerisinde hesap numarasıyla çekiliyor!

EMZİRME ÖDENEĞİNİN ŞARTLARI NELER?

Sigortalı kadına veya sigortalı olmayan eşinin doğum yapması halinde sigortalı erkeğe emzirme ödeneği verilebilmesi için;

-Hizmet akdine tabi (4/a lı) çalışan sigortalılar için, doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması,

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SGK’ya başvurana ödeniyor! 4a, 4b, 4c ve BAĞKUR’lu olmak yeterli! PTT’den 5 yıl içerisinde hesap numarasıyla çekiliyor!

Kendi adına ve hesabına (4/b li) çalışan sigortalılar için, doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi yatırılmış ve genel sağlık sigortası primi dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması,

-Doğumun canlı gerçekleşmiş olması şarttır,