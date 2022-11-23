HaberlerGaleriSGK'ya başvurana ödeniyor! 4a, 4b, 4c ve BAĞKUR'lu olmak yeterli! PTT'den 5 yıl içerisinde hesap numarasıyla çekiliyor!
SGK'ya başvurana ödeniyor! 4a, 4b, 4c ve BAĞKUR'lu olmak yeterli! PTT'den 5 yıl içerisinde hesap numarasıyla çekiliyor!
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından doğum yapan sigortaları annelere müjdeli haber geldi. SGK, sigortalı kadınlara annelik durumunda geçici iş görmezlik ödeneğinin yanı sıra emzirme ödeneğiyle de destek sağlıyor. Peki, SGK 4a, 4b ve 4c ile BAĞ-KUR'lu olan annelere verilen emzirme ödeneği ne kadar? Emzirme ödeneği nereden çekiliyor, şartları neler? İşte, detaylar...
Giriş Tarihi: 23.11.2022 18:46Güncelleme Tarihi: 23.11.2022 18:53