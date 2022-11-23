SGK’ya başvurana ödeniyor! 4a, 4b, 4c ve BAĞKUR’lu olmak yeterli! PTT’den 5 yıl içerisinde hesap numarasıyla çekiliyor!

EMZİRME ÖDENEĞİ KİMLERE VERİLİR?

Emzirme ödeneği, doğum yapması halinde sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması halinde sigortalı erkeğe verilir. Ayrıca hizmet akdine tabi ya da kendi adına ve hesabına yaptıkları çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadına ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşine emzirme ödeneği ödenir.