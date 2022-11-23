PTT personel alımı için kritik süreç! 55 bin personel alımı! PTT 55 bin personel alımı ne zaman yapılacak? Başvuru şartları...

PTT 55 bin personel alımı son dakika... PTT 55 bin personel alımı ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. PTT bünyesinde görev yapmak üzere 55 bin personel alımı yapılacağı iddia edilmişti. Bu gelişmelerin ardından PTT tarafından yapılan son açıklamalar incelenmeye başladı. Hal böyle olunca 2022 yılı içinde personel alım ilanı yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki, PTT 55 bin personel alımı ne zaman yapılacak? Başvuru şartları...