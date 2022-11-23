23 Kasım 2022, Çarşamba
PTT personel alımı için kritik süreç! 55 bin personel alımı! PTT 55 bin personel alımı ne zaman yapılacak? Başvuru şartları...
Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü'ğü tarafından 55 bin personel alımı yapılacağı iddiaları gündeme geldi. Yaşanan gelişmelerin ardından PTT bünyesinde görev almak isteyen binlerce vatandaş süreç hakkında detayları merak ediyor. 2022 yılı içinde personel alımı yapılıp yapılmayacağına yönelik detaylar merak edilirken, gözler gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Peki, PTT 55 bin personel alımı ne zaman yapılacak? Başvuru şartları...
Giriş Tarihi: 23.11.2022 17:55
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