23 Kasım 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri PTT personel alımı için kritik süreç! 55 bin personel alımı! PTT 55 bin personel alımı ne zaman yapılacak? Başvuru şartları...

PTT personel alımı için kritik süreç! 55 bin personel alımı! PTT 55 bin personel alımı ne zaman yapılacak? Başvuru şartları...

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü'ğü tarafından 55 bin personel alımı yapılacağı iddiaları gündeme geldi. Yaşanan gelişmelerin ardından PTT bünyesinde görev almak isteyen binlerce vatandaş süreç hakkında detayları merak ediyor. 2022 yılı içinde personel alımı yapılıp yapılmayacağına yönelik detaylar merak edilirken, gözler gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Peki, PTT 55 bin personel alımı ne zaman yapılacak? Başvuru şartları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.11.2022 17:55
  • 1
  • 10
PTT personel alımı için kritik süreç! 55 bin personel alımı! PTT 55 bin personel alımı ne zaman yapılacak? Başvuru şartları...

PTT 55 bin personel alımı son dakika... PTT 55 bin personel alımı ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. PTT bünyesinde görev yapmak üzere 55 bin personel alımı yapılacağı iddia edilmişti. Bu gelişmelerin ardından PTT tarafından yapılan son açıklamalar incelenmeye başladı. Hal böyle olunca 2022 yılı içinde personel alım ilanı yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki, PTT 55 bin personel alımı ne zaman yapılacak? Başvuru şartları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
PTT personel alımı için kritik süreç! 55 bin personel alımı! PTT 55 bin personel alımı ne zaman yapılacak? Başvuru şartları...

PTT PERSONEL ALIMI YAPACAK MI, NE ZAMAN?

2022 Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) personel alımı başvuruları ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili bir açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

  • 3
  • 10
PTT personel alımı için kritik süreç! 55 bin personel alımı! PTT 55 bin personel alımı ne zaman yapılacak? Başvuru şartları...

PTT İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Gerekli şartları taşıdığı takdirde kurumların uygulayacağı sınav veya mülakatlara katılım sağlayarak başarılı olan kişiler, belli bir kadroda işe alınacak.

Aynı zamanda PTT, her yıl kendi web sitesi üzerinden ya da konuyla alakalı farklı sitelerinde alım yapılacak personel sayısı ile vatandaşları bilgilendirmektedir.

  • 4
  • 10
PTT personel alımı için kritik süreç! 55 bin personel alımı! PTT 55 bin personel alımı ne zaman yapılacak? Başvuru şartları...

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

PTT personel alımı güncel başvuru şartları henüz belli olmadı. Ancak genel şartlar şu şekilde sıralanmıştır;

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

  • 5
  • 10
PTT personel alımı için kritik süreç! 55 bin personel alımı! PTT 55 bin personel alımı ne zaman yapılacak? Başvuru şartları...

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.