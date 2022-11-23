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Haberler Galeri SGK-SSK-Bağ-Kur emeklisinin zam tablosu! Ocak 2023 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 3.500, 4.250, 4.750 TL maaş alanlar...

SGK-SSK-Bağ-Kur emeklisinin zam tablosu! Ocak 2023 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 3.500, 4.250, 4.750 TL maaş alanlar...

Milyonlarca emekli Ocak ayında maaşlarına yapılacak maaş zammını merak ediyor. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlilte maaş hesaplamaları günden güne değişiyor. TÜİK tarafından açıklanan Temmuz ve Ekim ayı enflasyon rakamları sonrasında yeni oranlar ortaya çıkıyor. Emekliye yüzde 18.06 zam, memurlara yüzde 19.16 artış göründü. Diğer yandan ek iyileştirmeler ile kazanımlar artacak. Refah payı eklenerek zam oranının artırılması amaçlanırken, 3.500 TL olan en düşük emekli maaşların yükseltilmesi amaçlanıyor. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 2023 Ocak'ta kim, ne kadar maaş alacak? İşte liste liste hesaplanmış maaş tablosu...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.11.2022 19:32 Güncelleme Tarihi: 23.11.2022 19:32
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SGK-SSK-Bağ-Kur emeklisinin zam tablosu! Ocak 2023 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 3.500, 4.250, 4.750 TL maaş alanlar...

Ocak ayına kısa süre kala milyonlarca emekli ve memuru ilgilendiren maaş zammı için sorgulamalar hız kazandı. 4 aylık enflasyon rakamları açıklandı. Diğer yandan Merkez Bankası tarafından açıklanan beklenti anketi sonuçları ile yeni hesaplamalar gündeme geldi. Açıklamaya göre yıl sonu enflasyon beklentisi %68.02 olarak tahmin ediliyor. Yapılan tahminlere göre memur ve emeklinin Ocak ayı zamlı maaş tablosu belli oldu. Peki, emekli maaş zammı ne kadar olacak? İşte, zamlı maaşlarla ilgili güncel tablolar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SGK-SSK-Bağ-Kur emeklisinin zam tablosu! Ocak 2023 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 3.500, 4.250, 4.750 TL maaş alanlar...

Ocak ayı, memurlar ve memur emeklileri için zam ayı olacak. Maaşlara yüzde 8 zam ve enflasyon farkı (2022'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 7'yi aşan kısmı üzerinden) yansıtılacak.

Yüzde 10.84 çıkan Temmuz-Ekim enflasyonu, memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alacağını gösterdi. 4 aylık TÜFE verisine göre memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı enflasyon farkıyla yüzde 11.88'e ulaştı.

Geriye Kasım ve Aralık verileri kaldı. Bu verilere göre kesin oran ortaya çıkacak. Zam oranı Ocak ayı başında belli olacak ama ipuçları da var.

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SGK-SSK-Bağ-Kur emeklisinin zam tablosu! Ocak 2023 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 3.500, 4.250, 4.750 TL maaş alanlar...

MEMURA EN AZ 10.849 TL

Merkez Bankası'nın Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 68.02 çıktı. Bu tahmine göre bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 18.06 olarak gerçekleşecek.

Memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 19.16'yı bulacak. Yüzde 19.16 artış tahminine göre en düşük maaş memurlarda 9 bin 105 liradan 10 bin 849 liraya, memur emeklilerinde 6 bin 78 liradan 7 bin 242 liraya yükselecek.

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SGK-SSK-Bağ-Kur emeklisinin zam tablosu! Ocak 2023 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 3.500, 4.250, 4.750 TL maaş alanlar...

AİLE YARDIMI DA ARTACAK

Ocak'ta memur maaş katsayısının artmasıyla aile yardımı da artacak. Artış yüzde 19.16 çıkarsa çalışmayan eş için yapılan aylık ödeme 758,28 liradan 903,57 liraya yükselecek. 0-6 yaş arası çocuk yardımı 166,80 liradan 198,76 liraya, 6 yaş üstü çocuk yardımı da 83,40 liradan 99,38 liraya yükselecek.

Bin 91 lira 88 kuruş olan 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memurun aile yardımı bin 301 liraya ulaşacak. Ayrıca Ocak artışı toplu sözleşme ikramiyelerine de yansıyacak.

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SGK-SSK-Bağ-Kur emeklisinin zam tablosu! Ocak 2023 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 3.500, 4.250, 4.750 TL maaş alanlar...

REFAH PAYI DA GÜNDEMDE

Ocak'ta toplu sözleşme artışına bir refah payı eklenmesi de gündemde. Bu yılın Ocak ayında da benzer bir uygulama yapılmış, toplu sözleme artışı yükseltilmişti. Kesin karar Aralık ayı sonunda ya da Ocak ayı başında belli olacak.