23 Kasım 2022, Çarşamba
SGK-SSK-Bağ-Kur emeklisinin zam tablosu! Ocak 2023 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 3.500, 4.250, 4.750 TL maaş alanlar...
Milyonlarca emekli Ocak ayında maaşlarına yapılacak maaş zammını merak ediyor. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlilte maaş hesaplamaları günden güne değişiyor. TÜİK tarafından açıklanan Temmuz ve Ekim ayı enflasyon rakamları sonrasında yeni oranlar ortaya çıkıyor. Emekliye yüzde 18.06 zam, memurlara yüzde 19.16 artış göründü. Diğer yandan ek iyileştirmeler ile kazanımlar artacak. Refah payı eklenerek zam oranının artırılması amaçlanırken, 3.500 TL olan en düşük emekli maaşların yükseltilmesi amaçlanıyor. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 2023 Ocak'ta kim, ne kadar maaş alacak? İşte liste liste hesaplanmış maaş tablosu...
Giriş Tarihi: 23.11.2022 19:32 Güncelleme Tarihi: 23.11.2022 19:32
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