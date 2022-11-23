SGK-SSK-Bağ-Kur emeklisinin zam tablosu! Ocak 2023 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 3.500, 4.250, 4.750 TL maaş alanlar...

Ocak ayına kısa süre kala milyonlarca emekli ve memuru ilgilendiren maaş zammı için sorgulamalar hız kazandı. 4 aylık enflasyon rakamları açıklandı. Diğer yandan Merkez Bankası tarafından açıklanan beklenti anketi sonuçları ile yeni hesaplamalar gündeme geldi. Açıklamaya göre yıl sonu enflasyon beklentisi %68.02 olarak tahmin ediliyor. Yapılan tahminlere göre memur ve emeklinin Ocak ayı zamlı maaş tablosu belli oldu. Peki, emekli maaş zammı ne kadar olacak? İşte, zamlı maaşlarla ilgili güncel tablolar...