Ek göstergede son dakika açıklaması: Tarih belli oldu! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 2022 memur maaşı ne kadar olacak?

3600 ek gösterge ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, milyonlarca memurun heyecanla beklediği müjdeli haberi duyurdu. Ek göstergenin ne zaman çıkacağı merakla beklenirken, düzenlemenin açıklanacağı tarih belli oldu. Bu gelişmelerin ardından gözler ek göstergenin çıkacağı tarihe çevrildi. Peki, 2020'de 3600 ek gösterge çıkacak mı? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 17.05.2022 11:24 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022 11:39 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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