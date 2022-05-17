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Haberler Galeri Ek göstergede son dakika açıklaması: Tarih belli oldu! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 2022 memur maaşı ne kadar olacak?

Ek göstergede son dakika açıklaması: Tarih belli oldu! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 2022 memur maaşı ne kadar olacak?

3600 ek gösterge ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, milyonlarca memurun heyecanla beklediği müjdeli haberi duyurdu. Ek göstergenin ne zaman çıkacağı merakla beklenirken, düzenlemenin açıklanacağı tarih belli oldu. Bu gelişmelerin ardından gözler ek göstergenin çıkacağı tarihe çevrildi. Peki, 2020'de 3600 ek gösterge çıkacak mı? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.05.2022 11:24 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022 11:39
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Ek göstergede son dakika açıklaması: Tarih belli oldu! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 2022 memur maaşı ne kadar olacak?

Son dakika... 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "MEXT BİL-İşim Eğitim ve İstihdam Programı" iş birliği protokolü imza töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Milyonlarca memuru yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge ile ilgili bilgi veren Bakan Bilgin, yeni düzenleme hakkında tarih verdi. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 2022 memur maaşı ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ek göstergede son dakika açıklaması: Tarih belli oldu! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 2022 memur maaşı ne kadar olacak?

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ek gösterge ile ilgili yaptığı açıklamada "Emeklilerin durumu ve kamu çalışanlarının durumu ile ilgili açıklamayı haziran sonunda yapacağız. 3600 ek gösterge meselesi ile ilgili açıklamayı da bu ay sonu yapacağız." dedi.

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Ek göstergede son dakika açıklaması: Tarih belli oldu! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 2022 memur maaşı ne kadar olacak?

3600 EK GÖSTERGE 3. TOPLANTI NE ZAMAN?

3600 ek göstergede 3. toplantının tarihi henüz netleşmedi. Üçüncü yani son toplantının mayıs sonunda yapılması bekleniyor.

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Ek göstergede son dakika açıklaması: Tarih belli oldu! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 2022 memur maaşı ne kadar olacak?

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN MECLİS'E GELECEK?

3600 ek gösterge çalışması yapılan son toplantının ardından Mayıs ayında TBMM'ye gelecek. Son toplantının tarihi ertelendi. Bu toplantı sonucunda ortaya çıkacak taslak metin TBMM gündemine gelerek yasalaşacak. Ek gösterge artışları ile memurların hem emekli maaşları hem de emekli ikramiyeleri artacak. Maaşlarda 1300 TL'yi geçen artışlar söz konusu olurken emekli ikramiyelerinde artış 40 bin liranın üzerine çıkacak.

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Ek göstergede son dakika açıklaması: Tarih belli oldu! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 2022 memur maaşı ne kadar olacak?

3600 EK GÖSTERGE KİMLERE VERİLECEK?

3600 ek gösterge öğretmen, polis, din görevlisi ve hemşireleri kapsıyor. Söz konusu düzenlemenin tüm memurları kapsaması talep edildi. Bugün yapılacak ilk görüşmede, 3600 ek göstergenin kimleri kapsayacağının da konuşulması bekleniyor.