Evde yakınına bakana sigorta+zam! 5.098 alana 7.300 TL! Aile destek tutarları artacak! Hanedeki kişi sayısına göre....
Evde hasta ve yaşlı yakınlarına bakan kişiler için önemli bir gelişme, yaşlı bakım sigortası ile hayata geçiyor. Bu yeni uygulama ile evde bakım yardımı alanlar, kısmi zamanlı olarak sosyal güvenlik kapsamına alınacaklar. Memur toplu sözleşme zammı sonrası, 2024 yılında uygulanacak olan evde bakım maaşı zammı büyük bir önem taşıyor. İşte zamlı maaş tablosu...
Giriş Tarihi: 16.10.2023
08:20 Güncelleme Tarihi: 16.10.2023
08:24
Memur toplu sözleşme zammının ardından gözler 2024 yılına çevrilirken, evde bakım maaşı zammı da büyük bir öneme sahip. Evde bakım maaşı, her 6 ayda bir enflasyon farkına göre güncellenen bir ödeme türüdür ve bu güncellemeler, bakım ihtiyacı olan bireylerin yaşam standartlarını artırmayı amaçlar. Ayrıca, yaşlı ve engelli yakınlarına bakan kişiler için de müjde niteliğinde bir gelişme bekleniyor. Yaşlı bakım sigortası hayata geçirilecek ve bu sayede yaşlı ve engelli bakımı yapan kişiler, kısmi zamanlı sosyal güvence kapsamına alınacaklar. Peki evde bakım maaşı 2024'te ne kadar artacak?
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MECLİS'E GELMESİ BEKLENİYOR!
İş hayatında yer almak isteyen yaşlılara yönelik esnek çalışma koşulları oluşturulurken, evde yaşayanlar için profesyonel bakım elemanları yetiştirilecek, ihtiyaç duyulan malzemelerin alımı desteklenecek. Yaşlı bakım sigortası uygulaması hayata geçirilecek; evde bakıma ihtiyacı olan engelli ve yaşlıya düzenli bakan ve bunun için evde bakım yardımı alanlar kısmi zamanlı olarak sosyal güvenlik kapsamına alınacak.
Ancak düzenlemenin Meclis'e ne zaman geleceği henüz netlik kazanmadı. Gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
MEMURLARIN 2 YILLIK ZAM ORANI BELLİ OLDU
Memur ve memur emeklilerinin 2023-2024 yılları için zam oranı belli oldu. 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam yapılacak.
Bu zammın yanında enflasyon farkları da maaş zammına eklenecek.
EVDE BAKIM MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLDU?
TÜİK'in haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla memur maaşlarına ve emekli aylıklarına refah payı hariç yapılacak zam belli oldu. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları için 6 aylık enflasyon farkı ile yüzde 17,55, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ise yüzde 19,77 oranında arttı.
Zamlı evde bakım maaşı ödemeleri yüzde 17,55'lik zamla birlikte 5 bin 98 lira oldu.
2024'TE EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Ocak 2024 yüzde 15'lik toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı neticesinde memur maaşlarının yüzde 40 civarında artması bekleniyor. Bu bilgiden hareketle, 5 bin 98 TL olan evde bakım maaşının 7.300 TL'ye çıkması bekleniyor.
Not: Enflasyon farkındaki değişime göre bu tutarlar da değişiklik gösterebilir.