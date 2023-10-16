Evde yakınına bakana sigorta+zam! 5.098 alana 7.300 TL! Aile destek tutarları artacak! Hanedeki kişi sayısına göre....

MECLİS'E GELMESİ BEKLENİYOR!

İş hayatında yer almak isteyen yaşlılara yönelik esnek çalışma koşulları oluşturulurken, evde yaşayanlar için profesyonel bakım elemanları yetiştirilecek, ihtiyaç duyulan malzemelerin alımı desteklenecek. Yaşlı bakım sigortası uygulaması hayata geçirilecek; evde bakıma ihtiyacı olan engelli ve yaşlıya düzenli bakan ve bunun için evde bakım yardımı alanlar kısmi zamanlı olarak sosyal güvenlik kapsamına alınacak.

Ancak düzenlemenin Meclis'e ne zaman geleceği henüz netlik kazanmadı. Gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.